Otkriveni novi DETALJI UŽASA u Gradačcu: Nermin OTEO Nezimu i bebu, otmica prijavljena, ali policija stigla PREKASNO!

Nermin Sulejmanović je juče ubio svoju suprugu Nezimu Hećimović, a to je prenosio na Instagramu.

Pored uživo prenosa ubistva svoje nevenčane supruge Nizame Hećimović, Sulejmanović je u krvavom piru ubio i oca i sina (23), Džengiz Ondera i Džengiz Denisa, koje je dobro poznavao, te je nakon toga ranio i jednu žensku osobu, majku i suprugu ubijenih.

Kako je objasnila urednica Avaza, a na osnovu snimka koji je bio u realnom vremenu deljen na mrežama, prijava žene za nasilje jeste bila okidač za stravičan zločin.

- Prijava jeste bila okidač. Reči ubice na lajvu su bile: prijavila me zbog par šamara. On je nju pronašao u kući njene tetke, tamo je i krenuo krvavi pir, tamo je i krenulo nasilje. On je nju već krenuo čupati za kosu, nakon toga ju je izvukao, na balkonu kuće njene tetke ranio je i njenog rođaka, a onda je odveo u vikendicu i tamo je počinio svirepo ubistvo - opisala je ona.

"Pretpostavljamo da će rođaci preuzeti brigu o detetu"

Kako je saopštilo tužilaštvo, beba Nezime koja je juče prisustvovala zločinu nije povređena.

- Prilikom prvog lajva čuo se plač bebe, on je pokazao i dete koje je ležalo u lokvi krvi, to su zaista strašni prizori... Dete je zbrinuto, u redu je. Pretpostavljamo da će rođaci preuzeti brigu o detetu. To su nezvanične infromacije, s obzirom na to da je beba u pitanju sve se proverava pre nego što se izađe u javnost sa informacijama - kazala je ona.

U masovnoj pucnjavi u Gradačcu su ranjeni i jedan građanin i policajac, Husein Kotorić, koji je pušten na kućno lečenje nakon što je zbrinut u lokalnoj bolnici.

Nizama, čije je ubistvo krvnik emitovao na Instagramu, nekoliko puta je prijavljivala Nermina za nasilje, poslednji put pre četiri dana. Ubica je nekako saznao za prijavu, što je Nizamu koštalo života.

- Policija je pozvana nakon otmice, međutim dok su pronašli lokaciju, nažalost bilo je prekasno. Niko nije očekivao da će ići taj lajv, malo smo u šoku svi koji smo to videli. Kako su komšije rekle, policija je brzo stigla do vikendice i upozorila ih da ne izlaze napolje, međutim, on je već počinio ubistvo - rekla je Javor Ibrahimbegović.

Podsećamo, Nermin Sulejmanović, koji je počinio trostruko ubistvo, počevši od svoje nevenčane supruge Nizame Hećimović, već je prijavljivan policiji za nasilje u porodici.

On je ubio je svoju suprugu ispred vikendice u mestu Sibovac, nedaleko od Gradačca, dok je njihova ćerka ležala u lokvi krvi i plakala.

Kako se moglo videti na uznemirujućem snimku koji je sada obrisan, on je pitao nesrećnu ženu zašto ga je prijavila policiji, a ona je odgovorila da se bojala za sebe i dete.

Nakon što je pretukao i ubio svoju nevenčanu suprugu, Nermin je ubio još dvoje ljudi, oca i sina (23), turske državljane, Džengiz Ondera i Džengiz Denisa. U krvavom piru je ranjena i majka, tačnije supruga ubijenih, koja se nalazi u životnoj opasnosti na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju u Tuzli.