EKSKLUZIVNO ZA PINK IZ GRADAČCA: Sulejmanović pucao na porodicu sa čijom je ćerkom bio u vezi, UŠLI U SUKOB ZBOG NERAŠČIŠĆENIH RAČUNA! (VIDEO)

Nermin Sulejmanović je juče ubio svoju suprugu Nezimu Hećimović, a to je prenosio na Instagramu.

- Informacije koje ja imam je da su tri osobe nastradale, a počinioc zločina Nermin Sulejmanović je izvršio samoubistvo. Najnovije i ekskluzivno za vašu televiziju je da je sa porodicom na koju je pucao, oca, majku i sina, ušao u sukob zbog nerašćišćenih računa ali i zbog toga što je on bio u vezi sa njihovom ćerkom pre mnogo godina. Tu su se desile neke stvari… opljačkana je porodica, zatim su bili na sudu i ovo je njegova svojevrsna osveta! On je u svom lajv obraćanju faktički prenosio ubistbo, s tim da je vidjano kako je upucao suprugu pored maloletnog deteta, da bi posle toga nastavio krvavi pir dok je bežao od policije. Tu je i najavio da će ubiti još neke ljude te da ne zna ko će biti žrtve. U toku tog pohoda je došao do lokala te porodice o kojoj pričam, koja je najteže prošla. Žena se bori za život, a njen suprug i sin su nastradali, rekla je Adelarda Popović, iz Srpskog telegrafa, u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

- Za ljubavni vezu sa ćerkom nastradalih smo saznali od gradjana. Policija obezbedjuje 4 ili 5 mesta na kojima je doslo do pucnjave. Dalje cemo videti kako ce se situacija odvijati, dodaje Aselarda