VLADIKA GRIGORIJE SE OGLASIO POVODOM UBISTVA U GRADAČCU: Imam poruku za nasilnike koji se nazivaju hrišćanima i smatraju vernicima

Vladika Grigorije oglasio se nakon trostrukog ubistva u Gradačcu koje je počinio pomahnitali bodibilder Nermin Sulejmanović.

Episkop dizeldorfski i cele Nemačke navodi da bi pre svega trebalo da priznamo da živimo u društvu koje jeste dominantno muško i da su žene svakodnevno meta nasilnika.

- U kontekstu još jednog ubistva žene, koje se dogodilo u petak, trebalo bi, pre bilo čega drugog, da priznamo da mi živimo u društvu koje jeste dominantno muško, ne u smislu brojnosti ili stvarne superiornosti muškog pola, već u smislu njegovog nastojanja da upravlja i "ravna" sve prema sebi pa između ostalog i ženski pol. Nije mi jednostavno ovo da priznam, ali su godine, životno iskustvo i profesija koju obavljam (naročito kroz ispovijesti svoje pastve) učinili da stvari počinjem sagledavati realnije. U takvom okruženju ženama je vrlo teško da postoje, a da pritom u nekom segmentu svog života ne iskuse mušku agresiju, psihičku ili fizičku, a to ne mora nužno da bude u okrilju porodice - navodi vladika Grigorije.

Dodaje da je mnogo "prećutanog nasilja" oko nas.

- Vjerujem da bi mnogi, samo kada bi to sebi priznali iskreno, u svojim porodicama mogli navesti neki oblik nasilja u posljednjih nekoliko generacija. Protiv nasilja se treba boriti na svim nivoima. Od institucionalnog do porodičnog i ličnog. Nipošto nije zanemarljiva ni borba u ovim onlajn-prostranstvima zbog čega sve ovo i pišem. Za korjenite promjene su, nažalost, potrebne godine i decenije. Ali te promjene se neće desiti same od sebe, tj. ako konstantno ne budemo ukazivali na problem i ako ga ne budemo rješavali. Prije svega ako ne budemo branili i odbranili žrtve nasilja. Jer ko nijemo posmatra, a ne pomogne žrtvi, saučesnik je u nasilju. Tačka - navodi vladika Grigorije.

Vladika je imao poruku za nasilnike koji se smatraju vernicima.

- Za početak priznajmo očiglednu činjenicu čije negiranje i predstavlja korijen problema. Žene jesu svakodnevno žrtve nasilja. Naročito ovu činjenicu treba da osvijeste muškarci jer bez njihove (naše jer i sam sam muškarac) podrške nasilje neće nikada prestati. Među nasilnicima ima i onih koji sebe nazivaju hrišćanima i smatraju se pobožnima i vjernicima. Njima bih imao da poručim sljedeće: ako je neko rođen kao muškarac, time ne ostvaruje nekakav ekskluzivitet u ovom svijetu, jer su pred Bogom svi ravnopravni, bez obzira na pol. Ugledajte se na Hrista i na njegov odnos prema ženama koji vrlo lako možemo iščitati iz jevanđelja. I ono najvažnije, ne zaboravite da je i Njega, Hrista, voljom Božijom, na ovaj svijet donijela upravo žena - napisao je vladika Grigorije na svom profilu na Instagramu.

Nermin Sulejmanović, koji je prijavljivan policiji za nasilje u porodici, podsetimo, ubio je u petak nevenčanu suprugu Nizamu Hećimović ispred vikendice u mestu Sibovac, nedaleko od Gradačca, dok je njihova ćerka ležala u lokvi krvi i plakala.

Na uznemirujućem snimku, koji je sada obrisan, pitao je nesrećnu ženu zašto ga je prijavila policiji, a Nezima je odgovorila da se bojala za sebe i dete.

Nermin je nakon ubistva supruge ubio oca i sina, turske državljane Ondera i Denisa Džengiza, a supruga i majka supruga ubijenih je ranjena i nalazi se u životnoj opasnosti na Klinici za anesteziologiju i reanimatologiju u Tuzli.