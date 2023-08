ODALE GA NADZORNE KAMERE - Muškarac od starice iz Niša ukrao 10.000 EVRA

N. P. (33) iz okoline Merošine koji je uhapšen u petak neposredno nakon što je iz stana starijeg bračnog para u niškom naselju Pantelej ukrao 10.000 evra, dobro je poznat policiji jer je i ranije hapšen zbog imovinskih krivičnih dela.

Baš to je olakšalo policiji da ga identifikuje i uhapsi, jer su ga nadzorne kamere sa kuća meštana iz ulice u kojoj je počinio krađu snimile dok je bežao. Međutim, iako je od krađe do hapšenja prošlo relativno kratko vreme, kod lopova je pronađen samo deo ukradenog novca, pa policija sada intenzivno radi kako bi se ustanovilo na šta je N.P. pare potrošio ili što je još verovatnije, da li je imao saučesnike sa kojima je podelio plen.

Kako saznajemo, sve ukazuje da je kuća bračnog para "tipovana", odnosno da je N. P. neko ne samo dao njihovu adresu, nego i preciznu informaciju o tome gde čuvaju ušteđevinu.

- Dosadašnja saznanja ukazuju na veliku verovatnoću da je N. P. imao "tipera", jer je on iz okoline Merošine, a došao je na tačnu adresu ljudi koje je pokrao. U toj ulici je gomila kuća u nizu, a kao što se vidi na nadzornim kamerama, on je ušao baš u njihovu. Ono što dalje navodi na taj zaključak je što je krađa izvedena za nekoliko minuta, on je ušao kroz nezaključana vrata i to dok je osamdesetogodišnja žena bila u stanu, uzeo novac i krenuo ka izlazu. Ona je čula vrata, isprva je pomislila da se njen muž vratio sa pijace, ali je ugledala nepoznatog čoveka. Nije ni znala da je pokradena, jer je on novac stavio u džep. Upitala ga je šta radi u njenom stanu da bi joj on rekao da navodno traži neku Sofiju. Žena je posumnjala da je došao sa nečasnim namerama, pokušala je da ga zaustavi, ali ju je on silovito odgurnuo. Pala je na pod, udarila glavom i onesvestila se. Kada je došla svesti pozvala je policiju - navode naši sagovornici upoznati sa ovim slučajem.

Kako dalje saznajemo, ključno za potpuno rasvetljavanje ovog događaje je saznanje o osobi ili osobama koji su posećivali žrtve razbojničke krađe.

- Sve ukazuje da je neko bio prisutan u situaciji kada su oni možda i slučajno otkrili mesto gde su čuvali životnu ušteđevinu. Mada, oni tvrde da su im gosti bili retki, te da ne mogu ni da se sete kada su poslednji put imali posetu nekog van kruga najbliže porodice. Sve navodi na zaključak da ih je neko "tipovao", te da je zbog toga razbojniku bilo lako da ih opljačka - objašnjava naš izvor.

Niška policija je saopštila da se N. P. sumnjiči za razbojničku krađu te da je hapšen istog dana kada je izvršio krivično delo.

- Policija je brzom akcijom počinioca pronašla istog dana i pretresom stana koji koristi našla i deo ukradenog novca. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će sa krivičnom prijavom biti priveden nadležnom tužiocu - navode iz Policijske uprave u Nišu.