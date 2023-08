UŽAS U ALIBUNARU: Devojka SILOVANA u svojoj kući, UHAPŠEN OSUMNJIČENI!

Protiv D. M. (41) iz Alibunara pokrenuta je istraga zbog sumnje da je silovao 26-godišnju devojku.

D. M. se tereti da je devojku napastvovao 12. avgusta, oko 10 sati, u njenoj kući u Alibunaru.

"Nakon saslušanja osumnjičenog u Višem javnom tužilaštvu u Pančevu, koji je po nalogu ovog tužilaštva zadržan u trajanju do 48 časova, tužilaštvo je predložilo Višem sudu u Pančevu da se protiv osumnjičenog odredi pritvor u trajanju do 30 dana i to zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticajem na svedoka kao i osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo", navodi se u saopštenju Tužilaštva.