'NEĆEŠ ŽIVA STIĆI KUĆI!' Devojka (17) napadnuta u centru Obrenovca: Žena je tukla, pretila joj i psovala mrtvo dete (VIDEO)

Devojka (17) napadnuta je u jednoj kineskoj radnji u centru Obrenovca kada je žena koja je ušla u radnju počela da je vređa i psuje, da bi na kraju i fizički nasrnula na devojku.

Napadnuta devojka radi kao prodavačica u toj radnji, a kaže nam da je žena koja ju je napala bila besna jer nije našla odeću koju je želela da kupi. Međutim, umesto da izađe iz radnje, ona je počela da je vređa i udara.

- Nekoliko puta me je udarila u stomak i u glavu. Pretila mi je da neću živa stići kući i da će me prebiti njen muž za kog je tvrdila da radi u policiji. Kasnije se sa njim vratila u radnju, nastavila je da me vređa i psuje i udara - kaže nam vidno potresena devojka.

Ističe da joj je žena psovala mrtvo dete (iako dece nema), kao i da je odmah otišla kod lekara zbog bolova. I dalje je pod stresom, a ističe i da se plaši za svoju bezbednost.

Slučaj je prijavljen obrenovačkoj policiji, a još nije poznat identitet žene koja je napala devojku.

