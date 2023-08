'SAMO JE POLICIJA ZNALA GDE SE SKRIVALA' Nizamina tetka: Osmog dana su odali lokaciju

Telefon ubice iz Gradačca mogao bi da donese odgovor na pitanje ko mu je pomagao da pronađe i ubije suprugu Nizamu Hećimović i još dvoje, kao i kakvi su bili njegovi kontakti s ljudima iz policije, pravosuđa, ali i s kriminalnim grupama.

Mobilni telefon monstruma iz Gradačca Nermina Sulejmanovića (35), koji je pre nedelju dana brutalno pretukao suprugu Nizamu Hećimović (38), a potom joj u uživo prenosu na društvenim mrežama pucao u glavu, dok je njihova beba bila na svega nekoliko metara, biće poslat na veštačenje kako bi se utvrdilo s kim je bio u kontaktu, kao i kakav je bio njegov odnos sa suspendovanom policajkom. Podsetimo, osim supruge, pomahnitali ubica tokom krvavog pohoda usmrtio je još dvojicu muškaraca i ranio tri osobe.

Veštačenje telefona moglo bi da pokaže i da li je i s kojim sudijama i policajcima razgovarao, ko mu je bila ljubavnica, ali najvažnije za istragu jeste da li mu je i ko pomagao i otkrio tajnu lokaciju na kojoj se supruga skrivala s detetom od njega.

- Sulejmanović je bio vrlo aktivan na društvenim mrežama, sa svog telefona je čak korisnicima društvenih mreža prikazao jezivo ubistvo supruge, a potom im se obratio uživo i najavio nove zločine, ali i samoubistvo, koje je počinio kad ga je policija opkolila. Nema sumnje da bi otvaranje sadržaja njegovog telefona moglo da pomogne da se sklopi mozaik zločina, pre svega važno je da se otkrije da li je imao krtice u policiji i pravosuđu, ali i da li je neko znao šta planira da uradi, a samim tim da li je zločin mogao da bude sprečen - navode sagovornici.

Podsetimo, pomahnitali ubica nesrećnu ženu pronašao je u kući njene tetke, gde je potražila utočište posle batina koje je nekoliko dana pre stravičnog zločina prijavila policiji.

- U izjavi koju je dala policiji navela je da ju je suprug pretukao jer nije bio zadovoljan ručkom, navela je da se plaši i zatražila zaštitu - preneli su mediji iz Bosne i Hercegovine.

Sudija Lejla N., koja je odbila zahtev policije u Gradačcu da Nerminu Sulejmanovicu zabrani prilaz Nizami Hećimović, a koju je on potom brutalno likvidirao, podnela je prijavu Federalnoj upravi policije protiv MUP Tuzlanskog kantona i službenika policijske stanice u Gradačcu, piše portal Dnevni avaz. Navodi se da je Lejla N. i pored izjave nastradale Hećimovićeve, službene beleške pripadnika policije, odbila zahtev da se nasilniku zabrani prilazak nevenčanoj supruzi, koju je pretukao zbog neukusne hrane, a kao obrazloženje sudija je navela nedostatak dokaza.

Dnevni avaz navodi da je, nakon što je rešenje objavljeno u javnosti, Lejla N. otvorila bolovanje, navodeći da se protiv nje vodi hajka. U međuvremenu, kancelarija disciplinskog tužioca protiv nje je formirala predmet, kako bi se ispitalo njeno postupanje. Dnevni avaz ocenjuje kao sramno obrazloženje predsednice Suda u Gradačcu Spomenke K. da nisu imali sve dokaze, a zanemarili su osnovanu sumnju. Inače, predsednica ovog suda je izjavila da je poznavala Sulejmanovića i da je znala ko je on!

- Ja sam uznemirena. Ja sam sudila tom čoveku. Ja njega znam. Određivala sam mu pritvor. To što je uradio, on je mogao u sudnici da ubije sve ljude. On je takav čovek - rekla je novinarima i objasnila da dokaze za sud prikupljaju policija i tužilaštvo.

MUP uzvraća udarac

Međutim, oglasila se i Uprava policije, iz koje je saopšteno da je od 1. januara do 31. jula, postupanjem po prijavama za nasilje u porodici, Opštinskom sudu u Gradačcu podneto ukupno pet zahteva za izricanje 16 zaštitnih mera prema devet osoba, i da su sve prihvaćene osim jedne, one koja se odnosila na zabranu prilaska Nermina Sulejmanovića supruzi!

ADVOKATICA ELMEDINA BOJIČIĆ Predsednica suda priča gluposti Advokatica Elmedina Bojičić iz BiH izjavila je da predsednica suda u Gradačcu Spomenka K. „priča gluposti“. - Tako je! Gluposti! Mera zabrane se izriče zbog osnova sumnje! Nisu bili potrebni nikakvi dokazi! Sudija se bojala da donese meru. Bojala se i policija da ga privede, jer on je glavni baja u selu. Ovo je jedina istina. Nizama mogu biti ja, može biti vaša ćerka, vaša sestra - izjavila je Bojičićeva, prenosi portal Dnevni avaz.

- Da je neosnovana ovako donesena odluka suda, ukazuje i činjenica da je PU Gradačac u periodu od 1. 1. do 31. 7. 2023. godine, postupajuci po primljenim prijavama nasilja u porodici, Opštinskom sudu u Gradačcu podneo ukupno pet zahteva za izricanje 16 zaštitnih mera prema devet lica, koje je sud prihvatio i sve predložene zaštitne mere su izrečene - naveli su iz Uprave policije MUP TK.

Kako se navodi, analizom navedenih zahteva utvrđeno je da su sve zaštitne mere dosad izrečene na osnovu istog obima dokaza.

- Šta znači da su sudu, uz zahteve kao dokaz za postojanje osnova sumnje da je učinjena radnja nasilja u porodici ili pretnja tim radnjama, dostavljene službene zabeleške policijskih službenika i izjave žrtava nasilja, bez medicinske dokumentacije, izvoda iz kaznenih evidencija, svedoka ili drugih dokaza - naveli su iz Uprave policije MUP TK.

POLICAJKA SUSPENDOVANA Kontaktirala ne samo s Nerminom već i sa ostalim kriminalcima Dževad Korman, policijski komesar MUP TK, potpisao je juče rešenje o suspenziji policajke PU Gradačac Dženane S. Ona je suspendovana zbog kontakata s trostrukim ubicom Nerminom Sulejmanovićem. Podsetimo, Dženana S., za koju se navodi da je bila u vezi sa Sulejmanovićem, vratila se sa odmora iz Italije u Gradačac. On je otvorila bolovanje jer se ne oseća dobro. - Policija ima dokaze - fotografije da je Dženana S. imala kontakte i sa ostalim kriminogenim osobama, ne samo sa Sulejmanovićem. S nekima od njih objavljivala je fotografije na Instagramu - navodi Avaz. Podsetimo, posle masovnog ubistva je isplivala informacija da je policijska službenica MUP TK Dženana S. otkrila Nerminu gde se nalazi njegova nevenčana supruga Nizama i time ubicu poslala na vrata žrtve.

NIZAMINA TETKA Osmi dan su izdali lokaciju Tetka ubijene Nizame Zijada Vuković Pamuković ispričala je za Dnevni avaz da se ona skrivala s detetom, Nerminovom i svojom ćerkicom. - Osmi dan su izdali lokaciju, osmi dan je saznao gde se krije - rekla je Zijada, tvrdeći da je samo policija znala lokaciju na kojoj se Nizama skrivala.

