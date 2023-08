Neverovatna pljačka kod Užica: Lopovi ukrali dva kvada, prvo ih odšlepali, pa startovali i pobegli

Teška krađa dogodila se u užičkom prigradskom naselju Bele Vode kada su tokom noći između 18. i 19. avgusta nepoznate osobe upala u privatno dvorište i ukrala dva kvada marke CF Moto 450L.

- Do krađe je došlo tako što su N. N. lica isekla pletenu žicu, kvadove izgurali iz dvorišta do automobila marke Peugeot 307, kvadove vezane za automobil odšlepali do sigurne lokacije na kojoj su uspeli da ih startuju i nakon toga na točkovima odvezli do za sada nepoznate lokacije, potvrđeno je za agenciju RINA.

O čitavom slučaju obaveštena je policija koja traga za počinioci ovog krivičnog dela.

Tužilaštvo republike Srbije trenutno radi na prikupljanju dokaza i ispitivanju svedoka. Istraga je u toku.