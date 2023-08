ODREĐEN MODEL PO KOM ĆE KOSTA KECMANOVIĆ ZAVRŠITI OSNOVNU ŠKOLU: Nastava će mu biti organizovana na OVAJ NAČIN

Kosta Kecmanović treba da završi osmi razred kako bi zaokružio osnovnoškolsko obrazovanje.



Dečak-ubica Kosta Kecmanović koji je 3. maja ove godine počinio masakr u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" kada je lišio života devet učenika i radnika obezbeđenja ove obrazovno-vaspitne ustanover Dragana Vlahovića, a ranio petoro učenika svog odeljenja i nastavnicu istorije Tatjanu Stevanović, nastaviće osnovnoškolsko školovanje putem onlajn nastave, saznaje portal Republika.rs.

Kako saznajemo, dečaku koji je smešten u Kliniku za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu neće biti omogućen pristup računaru, već će nastavu pratiti putem snimljenih časova.

Ovakav tip nastave bio je sproveden za vreme korone i nastavnicima ovakav način predavanja gradiva nije stran.



- Sve će organizovati Ministartsvo prosvete. To je jedini način da završi osnovnu školu, a da ne izlazi iz ustanove u koju je zatvoren - navodi izvor portala Republika.rs.

Da podsetimo, Kosti Kecmanoviću koji je nedavno napunio 14. godina ostalo je još da završi VIII razred kako bi zaokružio obavezno obrazovanje, zbog čega nije moguće da on bude izbačen iz škole.

Ipak, kao dete koje je smešteno u ustanovu zatvorenog tipa, on će moći da pohađa školu kao učenik školi "Dr Dragan Hercog".

Ovu informaciju je potvrdila i ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović.

- Kako nije u poziciji da pohađa školu, jer se nalazi u zdravstvenoj ustanovi, škola "Dr Dragan Hercog" je zadužena za decu koja su na bolničkom lečenju - kazala je ministarka ističući da je osnovno obrazovanje obavezno.

Ona je ovim potvrdila pisanje Srpskog telegrafa i Republike da dečak-ubica ne može biti izbačen iz škole, ali da može biti usmeren na jedinu ustanovu zaduženu za njegovu situaciju, odnosno onu koja je zadužena za decu koja se leče u ustanovama.

Kako smo već pisali, Milorad Antić iz Foruma beogradskih stručnih škola kazao je za naš portal da je tačno da dečak-ubica mora da završi osnovnu školu, ako ćemo po zakonu, ali da je to, s obzirom na to u kakvoj se situaciji nalazi, moguće da uradi samo na jedan način.

- Taj jedini način je škola "Dragan Hercog", koja se bavi obrazovanjem dece na bolničkom lečenju. I ne postoji drugi način. Oni imaju nastavnike koji na zahtev klinika dolaze u posete deci i rade prema standardnom planu i programu za odgovarajući razred. Naš zakon predviđa i mogućnost obrazovanja od kuće, onlajn nastavu, ali sve to pretpostavlja da je dete slobodno i da nije opasno po okolinu, što dečak-ubica očigledno jeste. Dakle, ima pravo da završi školu, ali samo na ovaj način i to ukoliko lekari procene da je sposoban da je završi. U tom slučaju, dobio bi diplomu u školi gde je položio završni ispit, a to je "Dragan Hercog", bez obzira na to što je sedam razreda išao u "Ribnikar" - ističe Antić.

Drugi naš izvor kaže da postoji još mogućnost da Kostu lekari proglase nesposobnim za nastavak školovanja, što bi automatski značilo da ono ustavno pravo na osnovno obrazovanje, na koje se roditelji dečaka pozivaju, pada u vodu.

Naime, roditelji Koste Kecmanovića, koji je 3. maja u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devet učenika i radnika obezbeđenja, a ranio još petoro dece i nastavnicu istorije, sad traže način da njihov sin od 1. septembra nastavi školovanje, makar onlajn, pisala je Republika.

Miljana i Vladimir Kecmanović sad traže da Kosta nastavi školovanje i konstantno ističu da je to njegova obaveza, ali i zakonom i Ustavom zagarantovano pravo.

