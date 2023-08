DEČAK POGINUO JER JE OSTAVLJEN SAM U KUĆI! Hraniteljka otišla na more i prosledila ga poznanici: Mališan pao sa 3. sprata dok je ona bila u radnji!

Užasna tragedija potresla je sve građane Srbije kada je dete sa posebnim potrebama (14) preminulo u subotu uveče nakon što je pod još nerazjašnjenim okolnostima ispalo kroz prozor zgrade u Bečeju, u Dositejevoj ulici, gde ga je starateljka Mirjana L. (60) ostavila na čuvanje poznanici i otišla na more.

Kako prenosi "Blic" iz izvora bliskog istrazi, Mirjana je u tom stanu živela sa sada pokojnim detetom čiji je bila hranitelj i u stan je pozvala poznanicu Zdenku K. (56) iz Bačkog Gradišta da ga uz novčanu naknadu pričuva dok je ona na odmoru.

- Mirjana je stan napustila oko 18 časova i u stanu ostavila dete sa Zdenkom kome ga je poverila na čuvanje, a s njom je bila i njena rođaka iz Hrvatske Lj. P. (49). Policiji je oko 21 sat dojavljeno da dete leži na travnjaku ispred zgrade i po izlasku na teren i policajci i lekari Hitne pomoći nisu mogli da mu pomognu već samo da konstatuju smrt na licu mesta - priča naš sagovornik.

Kaže da se verovatno nikada neće utvrditi kako je došlo do tragedije jer je dete ostavljeno samo u stanu, tako da se ne zna da li je nesrećni mališan ispao kroz prozor ili namerno skočio.

- Ono što je do sada utvrđeno jeste da je dete ostavljeno bez ikakvog nadzora zato što su Zdenka i njena rođaka otišle u prodavnicu. Budući da je dete imalo teški mentalni poremećaj ono nikako, ni trena nije smelo da bude bez nadzora, ali se nažalost to desilo i dovelo do velike tragedije - priča naš sagovornik.

Hranitelji imaju pravo na odmor, ali to moraju da prijave Centru za socijalni rad

Mirjana je dugogodišnji hranitelj te da joj pokojni dečak nije prvo dete koje joj je povereno na čuvanje, tako da je sigurno znala kakvu proceduru mora da ispoštuje kada odlazi na odmor ili iz nekog drugog razloga ostavlja dete.

- Prema pravilima Centra za socijalni rad i ono na šta se između ostalog hraniteljima prvo ukaže jeste da i oni imaju prava kao i svi drugi na odmor. Međutim, za to postoji procedura koja podrazumeva da hranitelj o svojim planovima mora da obavesti Centar za socijalni rad koji u dogovoru sa hraniteljem i procenom stanja poverenog maloletnog ili punoletnog lica staratelju može da odredi kome će ono biti ostavljeno na čuvanje i ko će se o njemu brinuti, kako bi mogli da utvrde da li će adekvatno biti zbrinuto i da li će se o njemu brinuti sa dužnom pažnjom uz sve propisane uslove koje lice kome je povereno dete mora da ispuni: od stručnosti, do smeštaja, pogotovo kada se radi o osobama sa posebnim potrebama - ističe naš sagovornik.

Stoga, kako kaže, Mirjana nije mogla da ne poznaje tu proceduru, pogotovo zato što je dugo vremena bila na čelu Udruženja hranitelja "Dečiji osmeh" iz Novog Bečeja.

Uhapšene sve tri žene

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su Mirjanu L. (60) sa prebivalištem u Novom Bečeju, Zdenku K. (56) iz Bačkog Gradišta i državljanku Hrvatske Lj. P. (49),zbog postojanja osnova sumnje da su učinile krivično delo napuštanje nemoćnog lica.

Sumnja se da je Mirjana, kao staratelj 14-godišnjeg deteta sa posebnim potrebama, ostavila dečaka na čuvanje Zdenki i Lj. P. koja joj je došla u goste iz Hrvatske, te da je on u subotu iskočio kroz prozor stana na trećem spratu i preminuo.

Mirjana je uhapšena kod Čačka na putu ka moru gde je krenula na odmor.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave u Novom Sadu, osumnjičene su zadržane do 48 sati i biće privedene, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Bečeju.

Autor: