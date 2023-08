UBIO SUPRUGU U PODRUMU, RASKOMADAO JE I BACIO TELO NA DEPONIJU? Nastavlja se suđenje Brajanu Volšu za zločin nad Beograđankom Anom

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Greg Derr/The Patriot Ledger via AP, Pool | |

Brajan Volš (48), koji je optužen da je u novogodišnjoj noći ubio suprugu, Beograđanku Anu Volš (39), sutra bi ponovo trebalo da se pojavio pred sudom u Bostonu. Zločin se, podsetimo, prema sumnjama istražitelja dogodio u podrumu njihove kuće u Kohasetu, dok su na spratu spavala deca.

- Na poslednjem ročištu, koje je održano u aprilu, Volš je izjavio da nije kriv. Očekuje se da u sredu tužilaštvo predoči nove dokaze do kojih se došlo tokom postupka. Tužilac je do sada otkrio da je DNK Ane Volš pronađe na delovima testere, ali i ličnim stvarima koje je Volš bacio na deponiju, kao i da je u podrumu kuće zatečen krvav nož. Takođe, na prethodnom suđenju otkriveno da je mogući motiv bio to što je Brajan Volš sumnjao da ga supruga vara - preneli su američki mediji.

Kako je saopšteno tada, prikupljeni su dokazi da je njegova majka angažovala privatnog detektiva, koji je pratio Anu u Vašingtonu, gde je radila kao agent za nekretnine. Navodno, detektiv je potvrdio njegove sumnje, uoči proslave Nove godine, na koju je ubijena žena došla u kuću u Kohasetu. Istražitelji nisu isključili ni mogućnost da je Volšu dodatni podstrek za stravičan zločin bila polisa životnog osiguranja koju je Ana Volš imala na 2,7 miliona dolara, a čiji bi korisnik u slučaju da joj se nešto dogodi, bio upravo suprug.

Telo Ane Volš, podsetimo, do danas nije pronađeno ali prikupljeni dokazi, među kojima je internet pretraga Brajana Volša, ukazuju da je on najpre ubio, potom raskomadao njeno telo u podrumu i bacio delove na deponije na kojima se smeće spaljuje.

Jedan od ključnih dokaza protiv Volša je i internet pretraga na osnovu koje je utvrđeno da je istraživao kako da ubije suprugu ali i koji su načini da se oslobodi tela a da to niko ne sazna. Kako je otkriveno, od 27. decembra do 3. januara je pretraživao "koliko dugo telo može da stoji a da se ne oseća, kako zaustaviti telo da se raspada, koje sredstvo je najbolje za brisanje tragova krvi, koliko dugo ostaju DNK tragovi, 10 načina da se rešite tela", ali i "koliko dugo nekoga treba da nema da bi se proglasio mrtvim, koja je najbolja država za razvod".

Podsetimo, nestanak Ane Volš prijavio je njen poslodavac iz Vašingtona, pošto se posle novogodišnjih praznika nije vratila na posao, a suprug mu je rekao da je otputovala u noći između 1. i 2. januara. Policija ga je uhapsila 8. januara, zbog ometanja istrage, odnosno oprečnih izjava koje je davao o tome kada i kako je njegova supruga otišla te noći, kao i gde se on kretao u danima posle nestanka Ane Volš.

- Policija i tužilaštvo su potom rekonstuisali Anine poslednje sate života i ubrzo je postalo jasno da ona nije izašla iz kuće. Signal njenog mobilnog telefona poslednji put je bio u blizini kuće. S druge strane, Volš koji je u to vreme bio u kućnom pritvoru zbog prevare sa vrednim slikama, tvrdio je da je vodio decu u školu, a kamere su ga snimile kako za gotovinu kupuje veliku količinu sredstava za čišćenje, krpe i kofere - podsetili su mediji.

Policija je potom u kući, u podrumu pronašla tragove Anine krvi, a na deponijama na kojima je snimljen njen suprug, delove njenih ličnih stvari, ali i testeru na kojoj je bilo njenih tragova.

Autor: