HOROR! UBILA SEDAM BEBA: Ključni dokazi protiv medicinske sestre iz pakla

Medicinska sestra Lusi Letbi koja je ubila sedam beba u svom domu krila je poruke i beleške koje je policija pronašla i koje su tokom suđenje korišćene kao ključni dokaz protiv nje.

Dejli mejl je objavio fotografije kuće u kojoj je medicinska sestra ubica živela i u kojoj je prvi put uhapšena.

Kako se navodi, upravo je u toj kući policija otkrila ključne dokaze koji su joj pomogli da medicinska sestra bude osuđena za sedam ubistava.

U jednom dnevniku, detektivi su pronašli cedulju prekrivenu nažvrljanim tekstom, koji je sadržao i reči: „Ja sam zla, ja sam to uradila“.

Bivša neonatalna medicinska sestra kupila je nekretninu u Česteru za nešto manje od 179.000 funti u aprilu 2016. godine, u isto vreme kada je ubijala u bolnici Grofica od Čestera. Dve godine kasnije u kuću će upasti istražitelji koji su pronašli gomile inkriminišućih dokaza.

Letbi (33) se uselila u kuću nakon što je napustila smeštaj medicinske sestre na mestu bolnice.

Tužilaštvo je poroti na krunskom sudu u Mančesteru pokazalo fotografije doma medicinske sestre u 24. nedelji maratonskog suđenja koje je upravo okončano sa 14 celih doživotnih kazni zatvra za najmasovnijeg britanskog ubicu dece u modernim vremenima.

Porotnicima je rečeno da je optužena prvi put uhapšena u kući u 6 ujutro 3. jula 2018.

Uznemirena Letbi obrisala je suze dok su se fotografije njene spavaće sobe – koje je snimio istražitelj mesta zločina – pojavile na ekranu na sudu.

Na zidovima spavaće sobe bile su dve uokvirene slike. Dva plišana medveda bila su postavljena na nenamešten bračni krevet, dok su među predmetima na podu bili crveni kofer, velika bordo tašna i mala crna tašna, saopštio je sud.

Tužilac Filip Astberi rekao je da je policija iz jedne od torbi izvukla tri rukom pisane beleške.

Beleške su sadržavale reči koje su ispunjavale stranice i uključivale izjave ljubavi prema kolegi lekaru, koji se ne može identifikovati iz pravnih razloga.

Pored njegovog imena stajalo je „Volela sam te“ i „moj najbolji prijatelj“. U beleškama su bile i reči „Pomozi mi“, „Ne mogu više“ i „Kako život može biti ovakav“.

Porotnicima je rečeno da je u komodi pronađen dnevnik iz 2016. godine.

Pominjanje „blizanaca“ zabeleženo je za 8. april, datum rođenja dva dečaka blizanca. Letbi je proglašena krivimom za pokušaj ubistva.

Dalji unosi 23, 24. i 25. juna uključivali su početna slova za koja se na suđenje ističe da se odnose na još tri bebe, uključujući dva dečaka, koje je Letbi navodno napala tih datuma nakon što se vratila sa odmora na Ibici.

Porota je proglasila Lusi Letbi krivim za dva ubistva, a nije mogla da donese presudu za treće dete.

Astberi je rekao da je u dnevniku pronađena zelena poruka na lepljivom papiriću, pokazana porotnicima na početku suđenja.

Deo beleške je glasio: „Ne zaslužujem da živim. Namerno sam ih ubila jer nisam dovoljno dobra da brinem o njima“, „Ja sam užasno zla osoba“ i velikim slovima „Ja sam ovo uradila“.

U dnevniku je pronađen i komad papira veličine A4 sa slično pisanim beleškama, navodi se na sudu.

Jedna rečenica je glasila: „Ubila sam ih. Ne znam da li sam ih ubila. Možda jesam. Možda je ovo na meni“.

Ispod njenog kreveta pronađena je torba u kojoj su se nalazila četiri lista za primopredaju smena za datume 23. jun, 24. jun, 25. jun i 28. jun 2016. godine.

U torbi je bila i njena radna značka NHS „registrovana medicinska sestra za decu“.

Morisonova torba za kupovinu izvučena iz spavaće sobe sadržala je 31 list primopredaje, očitavanje gasa krvi za dete koje je navodno napala i papirni peškir sa rukom pisanim beleškama o reanimaciji.

Pretresi su takođe obavljeni 3. jula 2018. u kući njenih roditelja u Herefordu i na radnom mestu okrivljene.

Obrazac zahteva za godišnji odmor – prekriven neuredno napisanim zbrkanim rečima – pronađen je u plavoj fascikli tokom pretresa kancelarije.

