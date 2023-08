'DAĆE I MENI ANĐELI KRILA DA POLETIM TEBI' Oglasio se otac SVIREPO UBIJENE Ivane: Nakon 8 meseci jedna stvar ostaje MISTERIJA

"Golubice sejo mila, ti raširi svoja krila... Mesto mene ti poleti i na prag moj sleti. Golubice, sejo mila, tamo gde sam i ja nekada bila."

Ovim rečima se oglasio otac Ivane Krivokapić (26), studentkinje koja je ubijena 23. decembra u stanu na Zvezdari, uoči osam meseci od smrti njegove ćerke.

- Ponekad se setim, da će doći vreme da i ja poletim, daće i meni anđeli krila da poletim ka tebi u zagrljaj, kćeri moja mila - dodao je neutešan otac.

Podsetimo, telo Ivane Krivokapić su pronašla braća 24. decembra, kada su došli na njena vrata jer se nije javljala na telefon. Tada je bilo reči o sumnjivoj smrti, a nakon nedelju dana obdukcija je pokazala da je devojka ubijena.

Ubica bio u vezi sa Ivanom

Osumnjičeni za ubistvo Ivane je Jetmir G., crnogorski državljanin.

Sumnja se da je Jetmir 23. decembra 2022. godine između 00:37 i 5:30 časova lišio života Ivanu Krivokapić, sa kojom je bio u emotivnoj vezi, saopštilo je ranije Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Kako se sumnja, on ju je ugušio, a veruje se da je motiv ljubomora.

Tužilaštvo je preciziralo i da je Jetmir 12 dana pre ubistva boravio u Ivaninom stanu, a kobnog dana došlo je do svađe između njih dvoje, tokom koje joj je rukama stezao nos i usta dok nije izdahnula. Kada je preminula on je zaključao stan i ključ poneo sa sobom.

On je istog dana napustio državu.

Raspisana poternica, a Jetmir nestao bez traga

Međunarodna poternica za Jetmirom je raspisana nakon tri dana od saopštenja da je osumnjičeni upravo on. Ipak, kako je Jetmir već prvog dana napustio državu, a imao je više od 20 dana da osmisli plan bekstva, on do danas uspešno izmiče nadležnim organima.

Kako su pisali crnogorski mediji, policijski službenici nisu zatekli Jetmira na njegovoj adresi u Crnoj Gori.

Jetmir je planinarski vodič, a Ivanu je upoznao upravo na jednoj od planinarskih tura. Kako je on rodom iz Albanije, a dobro poznaje i planine, postojalo je više teorija gde bi mogao da se krije.

Njegovi poznanici iz Crne Gore su otkrili da ima i rođake u inostranstvu, te postoje brojne opcije gde bi mogao da se krije. Ono što je sigurno - on je u tome uspešan, jer i nakon šest meseci od ubistva osumnjičeni nije uhapšen.

