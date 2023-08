Sve što znamo o 'OCU IZ PAKLA' koji je SILOVAO ĆERKU - Rodila mu dete, DNK potvrdio njene tvrdnje

Protiv Nišlije B. M. (52) Više javno tužilaštvo u Nišu podiglo je optužnicu zbog nasilja u porodici i produženog krivičnog dela silovanje. On je uhapšen u martu zbog sumnje da je silovao svoju ćerku (21), koja je nakon toga ostala u drugom stanju.

B. M. bi uskoro trebalo da se nađe na optuženičkoj klupi. Tužilaštvo ga je najpre teretilo samo za krivično delo silovanje, ali mu je, nakon istrage, na teret stavljeno i nasilje u porodici.

Devojka je u kuću svog oca došla u oktobru 2020. godine, nakon što je postala punoletna, po sopstvenom izboru, ne znavši šta je čeka u sopstvenom domu. B. M. je supruga ostavila i otišla u Pećince. Devojčica je tada poslata u hraniteljsku porodicu u kojoj je živela nekoliko godina.

Svoju ćerku je prvi put seksualno napastvovao istog dana kada je došla u njegovu kuću, nakon što je tek postala punoletna. Osigurao je da za to niko ne sazna, tako što je ukućane poslao u prodavnicu. Devojka, najverovatnije iz straha zbog pretnji koje joj je uputio, duže od dve godine nije rekla šta se dogodilo.

Požalila se majci

Do silovanja je došlo i drugi put, u februaru 2022. godine, a devojka je tek šest meseci nakon stravičnog zločina smogla snage da ispriča šta se dogodilo. U avgustu prošle godine otišla je kod majke koja živi u Pećincima, selu u blizini Rume. Požalila se šta joj se dogodilo.

Majka je ćerku odmah odvela u Dom zdravlja. Otišla je na ginekološki pregled, gde je ustanovljeno da u poodmakloj trudnoći. Tada je obaveštena niška kriminalistička policija, koja je odmah započela postupak protiv B. M.

Odmah nakon što je ispričala šta je doživela u očevoj kući, devojka se nije vraćala u Niš, a sa ocem nije komunicirala. Ona je, prema nezvaničnim infomacijama, sa detetom smeštena u sigurnu kuću.

DNK analiza otkrila stravičnu istinu

S obzirom na to da je otac negirao krivično delo, a svedoka nije bilo, odmah po rođenju deteta urađena je DNK analiza koja je potvrdila da je, sada otuženi, B. M. otac deteta koje je rodila njegova ćerka. Analiza je pokazala da je B. M. neosporno u prvom stepenu srodstva sa svojom ćerkom, ali i sa bebom.

B. M. je odmah po pristizanju rezultata DNK analize lišen slobode i određeno mu je policijsko zadržavanje.

Kada je priveden na saslušanje kod tužioca, branio se ćutanjem.

Pritvor mu je određen kako bi se sprečio uticaj na svedoke, kao i zbog okolnosti koje ukazuju na to da bi u kratkom vremenskom periodu mogao da ponovi krivično delo. Na odluku o određivanju pritvora uticalo je i to da je izvršenjem krivičnog dela došlo do uznemirenja javnosti, kao i to da B. M. za navedeno krivično delo preti kazna od 10 godina zatvora.