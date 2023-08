'USTA SU JOJ BILA KRVAVA, A KOSA CRVENA' Progovorila komšinica MUČKI UBIJENE Nizame - Izašla je u dvorište, čekala nekoga da dođe!

Nizama Hećimović napustila je kuću u kojoj je živjela sa nevenčanim suprugom Nerminom Sulejmanovićem samo osam dana pre stravičnog zločina koji je potresao ne samo Gradačac, već i ceo region.

Njene komšije opisuju Nizamu kao lepu i dobru, ali i povučenu i usamljenu ženu.

- Izašla je sa ćerkom u dvorište i na ulicu i kao da je samo čekala da neko dođe i razgovara sa njom. Uvek se javljala, razgovarali smo, ali nismo ulazili u dublje razgovore. Moja ćerka je često odlazila kod nje da je čuva. Nismo videli da joj neko dolazi osim sestre i, ređe, majke - rekao je za Telegraf Nizamijev komšija.

Kod kuće je, kaže, često bila sama sa detetom.

– Nermina često nije bilo. Došao je kolima i ubrzo opet negde otišao. Nikada nismo čuli svađu ili buku iz kuće, a Nizama se nikada nije žalila na svog muža. Samo su oni znali šta se dešava u njihovom domu - dodaje ona.

Ona ističe da se po gradu pričalo da je Nermin problematičan, kao i da je u zatvoru, ali da je uvek bio ljubazan prema njenoj porodici i odgovarao kada bi ih sreo.

- Ne znamo koliko je puta bio u zatvoru, niti koliko dugo. Kad god bi otišao u zatvor, majka bi rekla da je negde otputovao, pa smo tek kasnije saznali da je u zatvoru. Bio je u lošim odnosima sa ocem, ali je i on dolazio da ih poseti kada se dete rodilo. Mislio je da će ga roditeljstvo promeniti na bolje – kaže.

Seća se koliko je Nermin Sulejmanović bio srećan kada je dobio ćerku i zato nije mogla da veruje šta se dogodilo pre dve nedelje.

- Kada se sve dogodilo, bio sam na poslu. Ćerka mi je poslala video. Rekao sam joj da to nije Nizama, a ona me je stalno ubeđivala da jeste. Usta su joj bila krvava i sva plava. Nisam verovala da je to ona jer je Nizama bila plava, a kosa joj je bila potpuno crvena na snimku – dodaje ona.

Kaže da se ranije plašila da izađe napolje jer u okolnim kućama nema ljudi, ali da je to što se desilo samo pojačalo njen strah.

Podsetimo, 11. avgusta Gradačac je potresao zločin koji se ne pamti: Nermin Sulejmanović je oduzeo živote nevjenčanoj supruzi Nizami Hećimović i Denisa i Džengiza Ondura, sina i oca koje je poznavao, i ranio tri osobe.

Nakon što je ubio partnera, Nermin je otišao u grad gde je ubio Denisa i Džingisa Ondera, sina i oca, koje je poznavao od ranije i sa kojima je imao spor.

Sulejmanović je na kraju izvršio samoubistvo, a pitanje je gde i kada će biti sahranjen, jer njegovo telo niko ne želi, pa ni porodica.

