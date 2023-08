(UŽIVO) 'BELIVUK SE SLUŽI MANIPULACIJAMA' Sudija odmah odredila pauzu, udovica ubijenog Goksija: Prolazim kroz životni PAKAO!

U Specijalnom sudu u Beogradu danas se nastavlja suđenje pripadnicima klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, osumnjičenima za sedam jezivih likvidacija, a u sud su pored optuženih polako počeli da dolaze i porodice oštećenih.

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje pripadnicima klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, osumnjičenima za sedam jezivih likvidacija.

16.28 - Nakon pauze, Goksijeva udovica ponovo za sudskom govornicom

Sudsko veće posle pauze vratilo se u sudnicu i Jelena Veličković je ponovo za sudskom govornicom.

Sudija: Jeste li se malo sredili, odmorili?

Jelena Veličković: Htela bih da se izvinem, pod terapijom sam, pa sam možda malo kontradiktorna.

Belivuk je ponovo u sudnici, okružen stražarima i nastavlja da joj postavlja pitanja.

Belivuk: Da li je 16. marta 2021., kada je prvi put bila u tužilaštvu, bilo fotografija iz Višegradske?

Jelena Veličković: Ne, tad je bio neki mutan snimak samo.

Belivuk: Ovde stoji da su fotografije?

Jelena Veličković: Da, ovaj, bile su fotografije ali mutne i neki snimak

Belivuk: Da li je upravo na tim fotografijama konstatovala da je njen suprug u beloj košulji a Vuk Vučinić u sivoj majici?

Jelena Veličković: Da, tada sam mislila da je Vučinić

Vuk Vučinić je, podsetimo, bio uhapšen kao pripadnik kriminalne grupe ali je posle hapšenja svedoka saradnika Bojana Hrvatina utvrđeno da nije on sačekao Veličkovića u Višegradskoj, već Hrvatin i postupak protiv njega je obustavljen.

Belivuk: Svedok je u julu izjavila da joj je žao što je izjavila da je Vuk Vučinić i da je ona samo potvrdila da je on. Ko vam je tražio da kažete da je to on?

Jelena Veličković: Samo sam tako terminoški izjavila, samo je snimak s leđa.

Belivuk: Da li je svedok imala Skaj?

Jelena Veličković: Ne

Belivuk: 13. jula 2021. su joj prezentovane fotografije za koje mi tvrdimo da su fotošopirane i nezakonite, a ona je rekla "ova je slika potpuno drugačija od one prve koju smo gledali", na koje misli?

Jelena Veličković: Ne sećam se

Belivuk: Ja tvrdim da Goran nije ni na jednoj slici, ali na kojima vi prepoznajete muža, na onim na televiziji ili ovim iz tužilaštva pošto nisu iste?

Jelena Veličković: Na svim.

Belivuk: Da li se vaš suprug bavio proizvodnjom i prodajom narkotika?

Jelena Veličković: Ne

Belivuk: Svedok saradnik Bojan Hrvatin je izjavio da Veličković radi s kokainom i to kvalitetnim, da li vam to nešto znači?

Jelena Veličković: Ne, nije istina

Belivu: Da li je Goran nekome dugovao novac?

Jelena Veličković: Ne

Belivuk: Da li je svedok nekada naplaćivala Goranove dugove za kokain, kako je rekao Hrvatin?

Jelena Veličković: Ne

Belivuk: Da li ste bili nekada i da li ste sada u kontaktu sa Filipom Koraćem?

Jelena Veličković: Ja ne znam ko je čovek.

Belivuk: Hrvatin je izjavio da mu je izvesni Madagaskar rekao da je Jelena Veličković bila upoznata sa svim što je radio njen muž i da je kontaktirala sa Koraćem.

Jelena Veličković: Ne

Belivuk: Da li ste se nekada nasamo videli sa Bojanom Hrvatinom?

Jelena Veličković: Ne

Belivuk: Da li znate kada i kako su se upoznali Hrvatin i Goran?

Jelena Veličković: Ne.

15.20 - Veljko Belivuk ispituje Goksijevu udovicu

Za reč se javio Veljko Belivuk, koji je u pratnji petorice zatvorskih stražara uveden u sudnicu.

On postavlja pitanja udovici Gorana Veličkovića.

Belivuk: Može li svedok da kaže odakle njoj saznanje da je Miljković rekao da je Goran bio najhrabriji? Rekla je da je saznala, da je pročitala ovde, da je išao toga dana da kupi pištolj?

Jelena Veličković: U optužnici.

Belivuk: Rekla je da me zna lično i da smo se videli u restoranu, jel to mesto koje zovu bunker?

Jelena Veličković: Ne znam, to je bilo 2015., u restoranu na stadionu Partizana.

Belivuk: Od kada se ja i Goran poznajemo?

Jelena Veličković: Ne znam.

Belivuk: Od kada smo u sukobu?

Jelena Veličković: Ne znam, znam samo što mi je pričao.

Belivuk: Da li zna da je njen suprug radio na pripremi moje likvidacije?

Jelena Veličković: To je više nego smešno.

Belivuk: Da li je vaš suprug učestvovao 2017. u tuči sa splićanima u organizaciji Filipa Koraća?

Jelena Veličković: Ne znam.

Belivuk: Je l nastavio da ide na tribinu?

Jelena Veličković: Ne znam.

Sudija: Jeste li poznavali Filipa Koraća?

Jelena Veličković: Ne.

Belivuk: U tužilaštvu je izjavila "pretnja je nastala na južnoj tribini", ko je preuzeo Južnu tribinu i od koga?

Jelena Veličković: Oni Iz Principa su uzeli celu tribinu.

Belivuk: Tada nisu postojali Iz Principa.

Jelena Veličković: Pa dobro, Janjičari.

Belivuk: Šta je Goran posumnjao, rekli ste da je pretnja nastala na Južnoj tribini.

Jelena Veličković: Kada je posumnjao da se ne deli novac na tribini.

Belivuk: Spomenuli ste utakmicu u Surdulici, koje godine i meseca je bila ta tuča kada su mu slomili ruke i kada je dobio potres mozga?

Jelena Veličković: Kraj 2017. ili početak 2018.

Belivuk: Datum je 18. maj 2018, ako vam je lakše.

Jelena Veličković: Nije mi lakše.

Belivuk: Tada Iz Principa nisu postojali

Jelena Veličković: Pitanje je glupo, nije bilo bitno kako se zovu grupe.

Belivuk: Koliko osoba se pojavilo kada je GPS postavljan ili skidan sa vašeg vozila?

Jelena Veličković: Dve

Belivuk: Koliko je puta vaš suprug privođen sa vatrenim oružjem?

Jelena Veličković: Jedanput

Belivuk: Kada je išao sa vama i decom, je l' ga nosio za pojasom?

Jelena Veličković: Znam na šta konkretno mislite, tada je bio u jastuku.

Belivuk: Rekli ste da su pretnje počele kada sam ja skinuo nanogicu? Kada je to bilo?

Jelena Veličković: Ne znam tačno godinu, bile su pretnje preko instagrama, pretnji jutjuba

Belivuk: Ja bih se obratio veću, ja nikada u životu nisam imao nanogicu, bio sam u pritvoru a potom sam služio kaznu na kućnoj adresi. U vreme kada gospođa priča da je bio napad kod Naisa, GPS, pištolj, ja i Marko Miljković smo bili u pritvoru, a posle u kućnom zatvoru.

Jelena Veličković: Jel mogu ja sada nešto da kažem. Prosto je nemoguće da ih dok su u kućnom pritvoru ne obilaze prijatelji i da im oni daju naloge.

Belivuk: Recite sada koji prijatelji.

Jelena Veličković: Ja samo kažem.

Belivuk: 16. marta 2021. svedok Jelena Veličković kaže da je otišao njen suprug da se nađe sa prijateljem, ali da ga nije imenovao

Jelena Veličković: Nije tačno, ja ga prvi put nisam pitala

Belivuk: Dobro, nastaviću. Na istoj strani, isti svedok kaže da je pitala Gorana da li hoće da čeka sa njim dok ne dođe drugar, a da joj je on odgovorio da nema potrebe. Tada je navođen Vuk Vučinić kao osoba s kojom se video. Posle je izjavila da je rekao da treba da se nađe sa Bojanom Hrvatinom. Da li je sada svedok rekla da je suprug rekao da ide da se nađe sa Bojanom Hrvatinom?

Jelena Veličković: Ja sam otišla da dam dopunu iskaza. Rekla sam da ga nisam pitala za ime druga. Ja sam to rekla i tada u tužilaštvu ali nije ušlo u zapisnik

Tužilac: Vi ste rekli da ste rekli u tužilaštvu što nije ušlo u zapisnik? Belivuk predočava delove iskaza, bez pitanja, a to možete ako postoji nesaglasje u pitanju odgovora.

Belivuk: Tužilac skače i prekida, nije se ni predstavio. Da li svedok prati medije vezano za ovaj slučaj?

Jelena Veličković: Naravno.

14.50 - Jelena Veličković izašla je za sudsku govornicu

Ona je najpre iznela svoje lične podatke. Podsetimo, Goran Veličković nestao je 3. avgusta 2020. i to pošto ga je supruga odvezla do Višegradske ulice u Beogradu. Prema optužnici, ubijen je u kući u Ritopeku, istog dana a prema tvrdnjama svedoka-saradnika Bojana Hrvatina, motiv je bio to što su Belivuk i Miljković sumnjali da je blizak škaljarskom klanu.

- Ostajem pri iskazima koje sam dala u tužilaštvu. Oštećeni mi je bio suprug. Imamo dvoje dece. Imao je tada 30 godina - rekla je Jelena Veličković.

Ona je navela da su 3. avgusta 2020. bili kod roditelja na ručku i da ga je prijatelj pozvao da se nađu u Višegradskoj.

- Imali smo jedan auto, pitala sam da ga odvezem jer smo bili sa decom, dete je trebalo da vozim na plivanje. Rekao je da će se brzo vratiti, da će ga dovesti drug, ali se na žalost nikada nije vratio - navela je ona.

Objasnila je da pošto supruga nije bilo, zamolila je prijatelja njegovog koji je takođe imao Skaj, da mu piše i da ga pita kada će da stigne.

- Kada sam se probudila da bih vozila dete u vrtić, prijatelj mi je rekao da je dobio poruku da spava. Preskočila sam glavni detalj, tom drugu je napisao da "spava i da će se javiti", što je njemu bilo sumnjivo pa ga je pitao "šta sam ti kupio za rođendan", dobio je odgovor "nemoj da smaraš", a on mu je ponovio pitanje i tada je dobio odgovor "dobićeš ti paket ispod belog BMW" - prepričala je poruke koje su im bile sumnjive.

Na pitanje sudije da li je dobijao pretnje, ona je objasnila da je bio vatreni navijač Partizana, ali da ne zna da je dobijao konkretne telefonske pretnje.

- Tek kada se desilo to što se desilo saznala sam da su bili neki snimci na yutjubu, da "Goksi neće stići kući". Ja sam jako bolesna, lečim se, ovo sam jedva preživela. Moj muž je bio pošten čovek, nije bio nikakav narko-diler. On je bio dete ostavljenih roditelja, ja sam bila jedina, ćerku sam jedva uspela da spasim medija i slika koje su objavljivane. Ime mu je objavljivano na televiziji, prolazimo već tri godine životni pakao - plačnim glasom je nastavila izlaganje udovica Veličkovića.

Sudija je zatim pitala, da li zna ko mu je pretio sa Južne tribine Partizana.

- Svi znaju ko je bio glavni, Principi, Veljko Belivuk. Ja ne znam da je moj muž imao konkretan problem sa njim, ali negde čini mi se 2017., utakmica je igrana u Surdulici, Belivuk je bio prvo Janjičar pa kada je Aleksandar Stanković ubijen zapalio je zastavu i prešao u Principe, a moj muž je vodio Jangbojse i znam da je prešao na istočnu tribinu jer su oni maltretirali sve. Tada kada je bila ta utakmica, znam da ih policija nije pustila da prođu, došlo je 100 automobila izvadili su kuvane motke i krenuli ka njihovom autobusu. Moj muž je prvi istrčao, kao što je Miljković sam rekao da se iznenadio koliko je moj muž bio hrabar. I pošto tvrdi da je moj muž živ, ja bih volela da je tako i da ne stojim sada ovde nego da smo sa decom na Adi Ciganliji - rekla je Jelena Veličković.

- Moj muž je tada kod Naisa zadobio povrede glave, obe polomljene ruke - rekla je ona vraćajući se na događaj pred utakmicu.

Sudija: Čime se bavio vaš muž?

Udovica: Radio je PVC stolariju, sa bratom koji je takođe pokojni.

Sudija: Da li vaš muž bio u skobu sa Markom Miljkovićem?

Udovica: Nije, koliko znam on nije ni išao na utakmice.

Sudija: Jeste li imali uvid kontakte telefonske vašeg supruga?

Udovica: Nisam, mi smo zajedno od srednje škole, nisam ga proveravala

Sudija: Je li imao skaj?

Udovica: Jeste, nadimak mu je bio žuti.

Jelena Veličković potom je objasnila da je kobnog dana njen suprug na glavi imao kačket, košulju, masku na licu, farmerke i plave mokasine.

- Imao je i crnu torbu. Išao je, koliko sam iz predmeta shvatila, da uzme oružje. Rekao mi je, to je bilo 16.30. sati 3. avgusta 2020. da treba da se vidi sa Fabulom u 18 sati, rekao mi je da je navijač Rada - navela je ona. Inače, nadimak Fabula navodno je koristio svedok saradnik Bojan Hrvatin koji je priznao da je toga dana u Višegradskoj "pokupio" Veličkovića i odveo ga na plac u blizini kuće u Ritopeku, pod izgovorm da će se tamo naći sa prodavcem pištolja, gde je i otet.

Sudija je potom pitala da li je posle nestanka supruga inicirala kontakt sa Hrvatinom, kako je on to izjavio, ali je ona navela da nije tačno.

- Posle Naisa, kada su mu polomljene obe ruke i kada je zadobio povrede glave, u blizini našeg auta smo videli dva momka odvezli smo ga u servis, ali ništa nije pronađeno. Očigledno je on znao da je imao pretnje od njih, verovatno mu je zbog toga trebao pištolj. Na žalost, ništa mi nije rekao oko toga, ali je jednom uhapšen sa pištoljem i bio je na nanogici i to je verovatno bilo zbog toga - nastavila je udovica.

Sudija je potom pitala da li je na ruci imao burmu.

- Imao je burmu sa mojim imenom i ikonu, imao je kod sebe i novac jer je trebalo da uplati i letovanje u Egiptu - izjavila je Jelena Veličković i dodaja:

- Ja se pridružujem krivičnom gonjenju i ističem imovinski zahtev - navela je ona.

Njena zastupnica, advokat Vesna Golubović, pitala je da pojasni ko su ljudi koji su zadržali autobus, kada je njen suprug pretučen.

- To su bili ljudi iz grupe "Iz Principa", koju su predvodili Belivuk i Miljković. Posle toga se desilo da smo videli da se motaju dvojica oko kola, potom ga je policija razoružala. Mi smo uvek imali iste maršute, očigledno su tamo njihovu konobaricu u kafić u koji smo svraćali došla je policija i razoružala ga. Pričala je ulica, i ispostavilo se da je tačno, da su bili u dosluhu sa policijom - izjavila je ona tvrdeći da njen suprug nije bio pripadnik kriminalne grupe, da se nije bavio kriminalom već da se trudio da obezbedi njoj i deci lagodan život.

Advokat: Da li ste, pre nego što je utvrđeno da je stradao na ovakav način, dobili bilo kakvu informaciju vezano za nestanak supruga?

Jelena Veličković: Ne, iako sam izgubila muža s kojim sam bila 17 godina, a ne kuče, čak mi se ni inspektori nisu javljali. Policija je bila izuzetno bezobrazna, išla sam na poligraf koji sam prošla. Tek mesecima kasnije sam u medijima pročitala nešto o njegovom nestanku.

Advokat: Kakve zdravstvene tegobe imate?

Jelena Veličković: Od 3. avgusta 2020. sam sebe tešila da će se vratiti. Kako je vreme izmicalo, došlo je do toga da treba da se dođe na identifikaciju kod tužioca. Bilo je teško videti sve ono. Od tada kreću problemi sa štitnom žlezdom, psihički problemi, problemi sa hormonima, imala sam košmare. Teško je naći posao, teško je izdržavati decu. I porodica i prijatelji su nam okrenuli leđa, kao da nismo žrtve u celoj ovoj situaciji. Sada živimo od socijalne pomoći. Distancirali su se od nas, kao da smo najveći zlikovci u ovoj situaciji. Ćerki sam rekla da je umro i da je na nebu, a drugarica joj je rekla da je ubijen, pa sam i sa njom imala poteškoće - ispričala je Jelena Veličković.

Sudija: Koliko je novca toga dana vaš suprug imao kod sebe?

Jelena Veličković: Ne znam tačno, za letovanje 2100 ili 2300 evra, a pre toga je i stan prodat.

14.35 - Sudsko veće počelo sa prozivkom optuženih

Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom optuženih i njihovih advokata.

U sudnici su i novi advokati koji su po službenoj dužnosti dodeljeni Veljku Belivuku, Nemanji Đuriću i Nebojši Jankoviću.

Trojica optuženih, podsetimo, na prethodnom suđenju koje je održano 28. juna otkazala su punomoćja svojim izabranim braniocima.

Advokat po službenoj dužnosti, koja je dodeljena Nemanji Đuriću,Milica Lovrić, kako je saopštila sudija, nije se pojavila. Ona je sudu dostavila podnesak u kom traži da bude razrešena dužnosti advokata jer ima zakazanu lekarsku intervenciju za danas.

Za reč se javio Nemanja Đurić

- Pošto advokatica po službenoj dužnosti neće doći, ja bih vratio advokate Nikolu Jerkovića i Dragana Malovića - rekao je Đurić koji je ponovo angažovao branioce kojima je ranije otkazao punomoćja.

U sudnici je i oštećena Jelena Veličković, kao i specijalnista medicinske psihologije Ana Najman.

Oštećeni I. S. koji je prema optužnici preživeo silovanje u prostorijama na stadionu Partizana, danas nije prisutan u sudnici, a njegova advokatica je zamolila da se saslušanje odloži jer je ona na godišnjem odmoru.

Sudija je pozvala Jelenu Veličković, udovicu Gorana Veličkovića da izađe za sudsku govornicu.

Za reč se javio advokat Milovana Tadića i najavio da on, ali i drugi optuženi, žele da dopune svoje odbrane, što će naknadno biti učinjeno.

Sudija je saopštila i da će ispitivanje Jelene Veličković, koja ima status posebno osetljivog svedoka, ona biti saslušana u prisustvu psihologa Ane Najman.

14.18 - Optuženi stigli u sud

U sud su stigli optuženi koji se brane sa slobode Vlado Georgiev, sa suprugom Slađanom Sekulić, Filip Ivanovski, Boris Karapandžić.

Takođe, došla je i supruga Dejana Tešića, kako bi iz publike pratila suđenje.

U sud je došao i otac Lazara Vukićevića, koji bi danas trebalo da svedoči.

Do početka suđenja, on je bio u posebnoj prostoriji, kako u hodniku pred ulazak u najveću sudnicu Specijalnog suda ne bi stajao sa optuženima koji se brane sa slobode i direktno je sproveden do sudnice.

Takođe, Slađana Sekulić, jedina žena koja je optužena da je bila pripadnica klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, danas je u sud stigla sva u žutom. Kako se može primetiti, dosta njih krije se pod kovid maskama.

Kako saznajemo u sud je upravo došla optužena Slađana Sekulić i njen suprug Vlado Georgijev.

Stigli su i Boris Karapandžić, Aleksa Dunjić i Filip Ivanovski, Miloš Lukić Selak i bivši rukometaš Partizana Vojislav Đorđević. Takođe, došla je i supruga Dejana Tešića, kako bi iz publike pratila suđenje.

Stigao je i advokat Veljka Belivuka i Mraka Miljkovića...

Naime, u Specijalni sud u Beogradu, u kom se danas nastavlja sudjenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima za sedam ubistava, otmice, silovanje, trgovinu oružjem, upravo je stigao prvi konvoj optuženih koji borave u Centralnom zatvoru.

Dve marice, u pratnji nekoliko vozila naoruzanih pripadnika Žandarmerije pod maskama, i sa sirenama koje su zavijale Ustaničkom, ušle su u pritvorski deo zgrade.

Autor: