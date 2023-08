OTAC UBIJENOG LAZARA OBRATIO SE MILJKOVIĆU: Ako ovo nije motiv za ubistvo moga sina, onda NEKA KAŽE ŠTA JE!

Napetosti, razmena optužbi i burnu atmosferu obeležilo je današnje svedočenje Milorada Vukićevića, oca ubijenog Lazara Vukićevića.

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje pripadnicima klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, optuženih za sedam likvidacija.

Najpre je sudija pozvala oca otetog i ubijenog Lazara Vukićevića.

Sudija je pozvala da u sudnicu uđe Milorad Vukićević, otac Lazara Vukićevića koji je prema navodima optužnice otet i ubijen 14. oktobra 2020. u kući u Ritopeku.

- Ja sam Vukićević Milorad, otac ubijenog Lazara Vukićevića - rekao je on čim je ušao u sudnicu Specijalnog suda.

Sudija ga je na početku pozvala da ispriča kada je poslednji put video sina i da li bilo šta zna o tom događaju.

- Krenuću od 2017., tada su mog sina Lazara pokušali da ubiju u diskoteci "Kazina", obezbeđenje Veljka Belivuka i Marka Miljkovića je tada skočilo na njega, a te noći je Dijana Hrkalović slavila rođendan. On je pucao u noge jednog od njih, a poslušnik klana policajac Aleksandar Purković je pucao na njega da ga ubije, moj sin je osuđen zbog toga. Mog sina Lazara sam poslednji put video 14. oktobra 2021. oko 15 ili 16 časova. Došao je kući da se presvuče, da uzme neke stvari, bio je jako nervozan - rekao je otac pokojnog i dodao da je njegov sin samo povremeno dolazio kući, jer mu je klan upućivao pretnje.

- Lazar je uvek živeo u svojoj kući, ali je moga sina ova grupa pokušala da veže za nekakve klanove. On se nije bavio nezakonitim poslovima, imao je tri fime u Stokholmu, jednu u Nemačkoj i dve u Beču, govorio je pet jezika, nikome se nije zamerao. Imao je 31 godinu. Firma se u Stokholmu bavila čišćenjem snega, zvao je i svoje drugove, pomagao ih jer je bila velika dnevnica. Najunosniji posao mu je bio veliki plac za prodaju vozila, kupovali su ih u Švedskoj, bila su jako jeftina a prodavana su skupo. Lazar se bavio regularnim poslovima. Jednom, dok sam 2020. sedeo u kafiću, prišao mi je ovaj debeli Budimir, nije me pitao da li može da sedne za sto, pokazao mi je snimak na kojoj su Marko Miljković i drugi Budimir, Miljković se obraćao mom sinu "manekenu ubiću tebe, ubiću ti oca, brata, devojku i još jednog čoveka". To sam odmah prijavio policiji - ispričao je Milorad Vukićević.

Sudija ga je pitala zbog čega je primao pretnje kada se bavio legalnim poslovima.

- Marka MIljkovića sam prvi put video 2017. Moj sin je tada bio u zatvoru. Stajao sam u redu za paket, iza mene je stajala devojka, bila je ispijena. Pitala je "čika Buco, vi meni nećete da se javite". Nisam je prepoznao, samo oči i shvatio sam da je Tanja, prva ljubav mog sina. Pitao sam je "Tanja šta ćeš ti ovde", rekla je došla sam kod muža, ubio je nekog na šinama ali će biti pušten.

Tada me Tanja zamolila da sednem što dalje na poseti, zbog ljubomore muža, rekla mi je da ima dvoje dece. Pitao sam je kako joj je u braku, rekla je dobro, pokazala mi je sliku deteta, rekla je "ovo je moj Laki, za šest dana sam promašila", a Lazaru je rođendan bio 6. juna. Kada smo slavili rođendan Lazara, dok je bio u zatvoru, stiglo je šest poruka od nje za njega preko tog Bum bum radija. Ona ima istetovirano Lazar i srce, evo ako to nije motiv, neka kažu šta je - izneo je šokantne detalje otac ubijenog Vukićevića.

Sudija ga je ponovo pitala zbog čega je njegov sin onda bio u zatvoru, kada je bio vredan i pošten.

- Objasnio sam da su pokušali da ga ubiju ljudi Miljkovića i Belivuka i da je morao da puca. Kada je izašao iz zatvora, porše, koji sam registrovao na taštu nam je dignut u vazduh - odgovorio je otac pokojnog.