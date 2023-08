JEZIVO! DETALJI NASILJA KOD VRANJA: Ženi diktirao spisak ljudi koje će ubiti, pa tražio da napiše OPROŠTAJNO PISMO!

A.M. iz Trgovišta određeno je zadržavanje od 48 sati zbog nasilja prema članovima porodice.

Njega je najpre prijavio rođeni brat 25. avgusta kada je u porodičnoj kući u Kozjem Dolu, gde žive njihovi roditelji, nakon rasprave oko porodične imovine pretio roditeljima i sestri.

Dva dana kasnije A.M. je prijavljen zbog nasilja prema supruzi J.M.

Prema navodima iz OJT u Vranju, on se sumnjiči da je u večernjim satima raspravljao sa suprugom oko razvoda braka i naredio joj da napiše oproštajno pismo u kome će okriviti njegove roditelje.

Navodno, on joj je diktirao i spisak ljudi koje planira da ubije.

Komšije

Dok je ona to pisala, pokušala je da pobegne on je navodno stigao i stisnuo za ruku, ona je počela da vrišti i komšija koji je čuo vrisak uspeo je da ubedi nasilnika da pusti ženu, ali je o svemu obaveštena policija pa je prijavljen i uhapšen.

Poznanik ove porodice kaže, da A.M. i i njegov brat važe za srčane momke u gradu, na granici da budu i žestoki.

- Znam ih iz viđenja, A.M. je doveo ženu iz okoline Aleksinca. Ona je radila u radnji brze hrane, a A.M. i njegov brat rade u jednom putarskom preduzeću u Vranju. A.M. je najmlađi u porodici, sestra i brat su stariji. Majka njegova je radila u jednog ovdašnjoj obućarskoj firmi. Nisam čuo da je ranije pravio ovakve incidente, mada je uvek tako važio za momka koji hoće sve da reši u istom trenutku - kaže poznanik ove porodice iz Trgovišta.

A.M. je određeno zadržavanje od 48 sati, a pored nasilja na teret mu se stavlja i delo ugrožavanja sigurnosti.

Udaljen je iz porodične kuće i naložena mu je zabrana prilaska žrtvama.