(UŽIVO) BELIVUK DRSKO PROVOCIRA SUPRUGU UBIJENOG ZVEZDINOG NAVIJAČA: Na rođendanu deteta, vaš muž pripremao je moju LIKVIDACIJU

U Specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim pripadnicima njihove kriminalne grupe, optužene za sedam ubistava, otmice, silovanje, nedozvoljenu trgovinu drogom i oružjem.

Danas je pred sudom pozvana da svedoči supruga Zdravka Radojevića, koji je prema navodima optužnce Zdravko Radojević iz Koteža, inače navijač Crvene zvezde, otet je 10. novembra 2020. Kako se sumnja, ubijen je u kući strave u Ritopeku.

Inače, on je bio kum optuženog Miloša Budimira. Svedok saradnik Bojan Hrvatin je ispričao tokom svedočenja da je Radojeviću u Ritopeku "presudio lično Belivuk".

Kako je ispričala, Lakićević joj je obećao da će se raspitati gde je, a da se ona sklonila kod Zdravkove snaje u Mirijevo i bacila telefon muža, kako joj je Lakićević rekao.

17.30 - Optuženi Marko MIljković se potom javio za reč navodeći da ne stoji tvrdnja tužioca da je iskaz Marijane Krstović u skladu sa izjavama svedoka saradnika

- Nije tačno da je potvrdila ono što su govorili svedoci saradnici, da je bio u sukobu sa nama, u optužnici stoji i da je bio kriminalac, a i svedoci saradnici su pričali o tome i to detaljno, da je on u kontaktu sa crnogorskim kriminalcima pripremao našu likvidaciju. Svedokinja je rekla da o tome ništa ne zna, a živela je sa njim, naprotiv izjavila je da se u julu čula sa suprugom Miloša Budimira. Rekla je da je jednom videla skaj telefon, nejasno mi a ja sam se kroz predmet upoznao kako se koristi skaj, da treba da se ukucaju dve šifre, pa ne znam kako je videla bilo šta. Čuli smo od svedokinje da Zdravko Radojević nije imao nikakve probleme, niti pretnje. Nisam čuo da Zdravko Radojević ima drugare bibliotekare, sve što je radio je nelegalno. Njegov prijatelj Vibor Končarević je na poternici. Ne bi bilo čudno da se negde sklonio pa da se vrati. Stoji moja teza, može svako da priča da je nešto njegovo, ako na papiru nije, može da priča da je imao automobile ali nema dokaza za to - naveo je Miljković tvrdeći da ne stoji ni to da su oni otimali Radojeviću neke nekretnine niti kamate.

- Čuli smo sada i nekih 20 momaka sa maskama, a Lalić je ispičao da smo mi posle otišli po neka kola, a sad čujemo da su ta kola odvežena kada se desil ta navodna otmica. Vidimo da nema nikakve mržnje između Radojevića, mene i Budimira, oni su bili kumovi. Opet izražavam sumnju u njegov nestanak - rekao je Miljković pa se osvrnuo na žvrljanje grafita, odnosno murala posvećenog njegovog pokojnog brata:

- Ne stoji da je zbog žvrljanja počeo neki problem. Da je Zdravko bio s nekim Crnogorcima, da je sarađivao na poslovima s kokainom sa njijma i na toj nelegalnoj kocki, rekli su svedoci saradnici, a evo svedokinja to ne zna - nastavio je da komentariše izlaganje udovice i upoređuje ga sa iskazima svedoka saradnika. Vidite dokle je dovelo pisanje medijima, da ona devojka ide da kreči sama grafite. To je neprofesionalan rad tužilaštva i medija, koji su svima ovde nacrtali mete na čelo - dodao je Miljković.

17.30 - Belivuk je završio, da udovici postavi još nekoliko pitanja javio se branilac Nemanje Lakićevića, advokat Dalibor Katančević

Katančević: Da li vi imate bilo kakvo neposredno saznanje gde je taj dan suprug otišao i kako je završio?

Marijana Krstović: Ne, ja ne znam ni da li je otišao sa Nemanjom Lakićevićem toga dana. Ja ne znam da li je Nemanja kriv, upala sam u paranoju, svi su pričali svašta. Opet, nema logike da hoće da ga otme a da ga zove da se vide. I tada, u četvrtak, petak posle nestanka supruga kada sam rekla da ću da idem da prijavim policiji, rekao "idi prijavi".

Na kraju ispitivanja Marijana Krstović se pridružila krivičnom gonjenju i istakla imovinski zahtev.

Advokat Dalibor Katančević naveo je potom da je iskaz ovog svedoka u potpunosti potvrdio odbranu njegovog klijenta Nemanje Lakićevića.

17.20 - Veljko Belivuk se javio za reč

Belivuk: Moram da se osvrnem na pitanje koje je Marko postavio, iz poruke u kojoj njoj kaže umesto "Ljubice" nešto drugo, kako zaključuje da je mrtav?

Marijana Krstović: Tako što ga nije bilo od utorka, a to je bio četvrtak. Jednostavno sam osetila.

Belivuk: Da li je upoznata da je Zdravko Radojević radio na pripremi likvidacije Marka MIljkovića i mene na rođendanu deteta Miloša Budimira?

17.15 - Miljković završio sa ispitivanjem. Za reč se ponovo javio optuženi Miloš Budimir

Budimir: Rekli ste da se neke nekretnine vašeg supruga vode na Vibora Končarevića i plac, da li možete da ih koristite?

Marijana Krstović: Plac ne, nekretnine koristi prva žena.

Budimir: Zbog čega ne možete da koristite plac?

Marijana Krstović: Na njegovo je ime.

Budimir: Koliko sam vremena provodio sa Zdravkom, do tog juna, jula?

Marijana Krstović: Ne znam.

Budimir: Da li smo vi, Zdravko, moja supruga i ja putovali zajedno?

Marijana Krstović: Jesmo, na vikend za vašu godišnjicu.

16.35 - Za govornicom je ponovo Marijana Krstović, pitanja će joj postavljati Marko Miljković

Marko Miljković uveden je u sudnicu u pratnji šestorice zatvorskih stražara.

Miljković: Da li je svedokinja ručala sa Zdravkom Radojevićem u restoranu 2019. i da li je tada srela mene i Belivuka?

Marijana Krstović: Ručala sam, ali se ne sećam da sam ih srela. Ne poznajem ih.

Miljković: Da li je ikada u nekoj priči njen suprug pominjao da mrzi Marka Budimira, Belivuka, mene, Miloša Budimira, Lakićevića?

Marijana Krstović: Ne.

Miljković: U koliko je tačno sati izašao tog 10. novembra 2020. iz kuće i da li ste videli u koje je vozilo ušao?

Marijana Krstović: Ne znam tačno vreme ostala sam u kući pa nisam videla automobil.

Miljković: Da li ste ikada videli ekran skaj telefona?

Marijana Krstović: Jesam jednom, to je bio iphone 7. Pisalo je na njemu Kaniđa.

Miljković: Od koga je čula za pucnjavu na kuću Budimira?

Marijana Krstović: Ne mogu da se setim, to je bilo tog utorka 10. novembra, svi su pričali o tome.

Miljković: Da li je pitala ko je pucao na kuću Marka Budimira, te sve koji su pričali?

Marijana Krstović: Ne.

Miljković: Da li ste čuli da je Zdravko pucao?

Marijana Krstović: Da, svi su pričali o tome.

Miljković: Da li je Zdravko imao problem sa nekim?

Marijana Krstović: Ne da ja znam.

Miljković: Šta ste rekli ljudima koji su pričali da je on pucao?

Marijana Krstović: Rekla sam da nema šanse.

Miljković: Zašto nema šanse, rekli ste da je radio s kamatom i sve ostalo?

Marijana Krstović: Zato što su se družili toliko godina.

Miljković: Da li se bavio i prodajom narkotika?

Marijana Krstović: Mi smo bili zajedno 3 ili 4 godine, dok je sa mnom nije, pre toga se pričalo da jeste.

Miljković: Da li znate da li se on i ja poznajemo, iz razgovora sa njim?

Marijana Krstović: Da.

Miljković: Da li vam je Arizanović rekao ko je toga dana odvezao kola sa placa, da li je spomenuo nekoga od nas?

Marijana Krstović: Ne, rekao je navijači samo.

Miljković: Rekli ste da je Miloš Budimir kum sa vašim suprugom od 2017?

Marijana Krstović: Da, tada kada je krstio Miloševog sina, ja sam bila trudna.

Miljković: Rekli ste da ste u julu 2020. bili poslednji put u kontaktu sa suprugom Miloša Budimira?

Marijana Krstović: Tako je, zvala je da čestita rođendan našem sinu.

Miljković: Rekli ste, kladionice u Cerskoj, koliko je on imao tih lokala?

Marijana Krstović: To nije kladionica, to je igra poker.

Miljković: Da li su te igre legalne ili ne?

Marijana Krstović: Ne znam

Miljković: Da li ste se i vi kockali?

Marijana Krstović: Kada sam išla sa njim u Đevđeliju ili Crnu Goru, umela sam da sednem za aparat.

Miljković: Odakle Zdravku Radojeviću toliko nekretnina?

Marijana Krstović: Od kocke, prodaje kola.

Miljković: Od narkotika?

Marijana Krstović: To ne znam, rekla sam

Miljković: Da li znate gde je danas Vibor Končarević i da je u stanu njegovom u Kotežu pronađeno oružje, droga i eksploziv?

Marijana Krstović: Ne

Miljković: Da li je stan u kom je bio Vibor Končarević, zapravo Zdravkov?

Marijana Krstović: Ne znam. Zdravkom je stan u kom živi Viborov sin.

Miljković: Rekli ste da je Zdravko imao pretnje 1. marta?

Marijana Krstović: Nije otišao na Arizanovićevu svadbu, tada je mural bio išaran

Miljković: Jel bio pripadnik nekog kriminalnog klana?

Marijana Krstović: Ne da ja znam.

Miljković: U vreme nestanka, od tog 10. novembra 2020. kada ste se prvi put videli sa Končarevićem i šta vam je rekao?

Marijana Krstović: To je bilo u petak, na Bogosloviji smo se našli. Ne mogu da se setim ko je inicirao kontakt. Ja sam bila jako konfuzna, bila je priča Zdravko da sva koga jer ima neki problem, tu je bio i Nemanja Lakićević. Posle smo se videli više puta.

Miljković: Da li znate, da li Vibor Končarević poznaje mene, Belivuka, Budimire?

Marijana Krstović: Znam da poznaje Budimire, za vas ne znam.

Miljković: Da li mislite da je Zdravko blizak, i dalje su, sa Viborom ili sa Lakićevićem?

Marijana Krstović: Sa Lakićevićem.

Miljković: Da li ste ikada posle našeg hapšenja slali poruke Lakićevićevoj sestri?

Marijana Krstović: Jesam, ne sećam se šta sam pisala.

Miljković: Da li ste pisali "neću biti živa dok on nevin leži u zatvoru, Aleksandra mi mog"?

Marijana Krstović: Ja neću da upirem prsta ni u koga, ja ne znam i ne mogu da tvrdim da je on učestvovao u tome ili znao nešto. Bila sam u početku konfuzna, nisam verovala nikome pa ni mojim roditeljima, posle kada se sve sleglo, mislila sam da nema logike da je kriv i da zove to jutro sa svog telefona. Ne mogu da kažem ni da je kriv, ni da nije kriv.

Miljković: Kako se Zdravko ponašao u periodu od jula 2020. do decembra 2020.?

Marijana Krstović: Ne može do decembra, može do novembra. Bio je i raspoložen i nervozan.

Miljković: Da li ste vi posle našeg hapšenja u Kotežu krečili neke grafite?

Marijana Krstović: Jesam, one kosturske glave Princip. Zato što mi svakoga dana dete tu prolazi i pita šta je. To sam uradila u trenutku slabosti.

Miljković: Znači nije vas niko naterao?

Marijana Krstović: Nije.

Miljković: Da li vam se nekada suprug obratio drugačije osim Ljubice, sa ženo, ljubavi?

Marijana Krstović: Jeste.

Miljković: I jeste li tada mislili da je mrtav?

Marijana Krstović: Ne zato što on mene nikada nije rekao Maki, Maki je zvao sina iz prvog braka.

Miljković: Da li je vas Igor Arizanović prijavio policiji?

Marijana Krstović: Jeste, ostao je mom suprugu dužan neke pare i ja sam ga pitala da vrati deci novac, a on je rekao da je njemu lično stariji Budimir rekao da vrati novac. Rekao je "neću da vratim pare" i otišao i prijavio me. Ne mogu da se setim koliki je dug bio.

Miljković: Zašto su Zdravkova kola i stanovi na druga lica a ne na njegovo ime?

Marijana Krstović: Ne znam.

Miljković: Da li vam je muž rekao da smo tada u kafiću, kada je razgovarano oko žvrljanja grafita, rekao da sam tu bio i ja i Marko Budimir, da sam mu ja rekao da nikada nebi žvrljali Saletov grafit jer nam je bio drug?

15.45 - Sudija je odlučila da napravi pauzu, posle koje će pitanja udovici Zdavka Radojevića postavljati Marko Miljković

15.35 - Za govornicu je izašao optuženi Miloš Budimir, kum ubijenog supruga Marijane Krstović.

Budimir: Rekli ste da je bila pucnjava na kuću moju i mog brata, da li je Zdravko imao razlog da puca na našu kuću?

Marijana Krstović: Ne da ja znam.

Budimir: Da li je Zdravko davao pare na kamatu tom Vojkanu iz Vršca?

Marijana Krstović: Znam da su išli na igre zajedno i da su imali poslovne odnose.

Budimir: Pričali ste da su bile pretnje i da se našao Zdavko sa mnom i Lakićevićem u restoranu?

Marijana Krstović: Jeste, rekao mi je da si mu rekao da ti nemaš veze sa tim i da ti veruje.

Budimir: Kakve smo odnose imali posle toga?

Marijana Krstović: Prestali ste da se čujete.

Sudija: Da li znate da su Budimir i vaš muž išli zajedno da traže ljude koji su išarali mural njegovog brata?

Marijana Krstović: Znam da su se našli, rekao mi je "Buđa mi je objasnio sve, ja mu verujem"

Budimir: Da li znate da sam dobio pare da nađem ko je iškrabao grafit?

Marijana Krstović: Ne

Budimir: U kakvim ste odnosima sa Viborom Končarevićem danas?

Marijana Krstović: Sa svim Zdravkovim prijateljima, kumovima, bivšom ženom sam sada u lošim odnosima, nemamo odnos

Budimir: Da li Zdravo ima satove IBC, brajtling?

Marijana Krstović: Ima.

Budimir: Gde su sada ti satovi?

Marijana Krstović: Ne znam Miloše, znaš da je više verovao kumovima i prijateljima nego najbližima.

Budimir: Da li je Zdravko znao u toku dana da promeni tri, četiri vozila?

Marijana Krstović: Ne da ja znam.

Budimir: Da li Zdravko poseduje bilo kakav ugovor za bilo koje vozilo za koje tvrdite da je bilo njegovo?

Marijana Krstović: Ne da ja znam.

Budimir: Da li je zbog duga za kamatu kod Zdravka ostao nečiji stan, plac?

Marijana Krstović: Ne da ja znam.

Sudija: Govorili ste da su Zdravko i Nemanja Lakićević kupili zajedno neki plac?

Marijana Krstović: Tako je, plac u Vršcu, ne znam šta je bilo sa njim.

Budimir: Jel Zdravko bio zaposlen negde?

Marijana Krstović: Rekla sam da se bavio kockom.

Budimir: Da li je Zdravko znao da izgubi pare na kocki?

Marijana Krstović: Izgubi, dobije, ne znam, to je kocka. Ne znam MIloše što mene ovo pitaš, više ručkova i večera si pojeo sa njim, bolje si ga znao nego ja.

14.53 - Za govornicu je potom pristupila Marijana Krstović

- Moj suprug se zove Zdravko Radojević, on mi je bio vanbračni suprug. Poslednji put sam ga videla 10. novembra 2020. u 8.45 ujutru. Otišao je da se nađe sa izvesnim Nemanjom Lakićevićem, rekao je da će brzo da se vrati, ali ga nikada više nisam videla - počela je svedočenje supruga ubijenog.

Ona je objasnila da je u momentu kada je otišao, detetu menjala pelene, kada je čula da zvoni telefon njenog supruga.

- Javila sam se, bio je Nemanja Lakićević, javila sam se i rekla mu da je suprug krenuo. Rekao je "vidim ga, vidim ga". Nije se vratio dan, i noć. Uporno sam zvana Nemanju, pitala sam ga da li zna gde je, rekao je da ne zna. Moram da kažem da od okrivljenih znam Lakićevića, braću Budimir i jednom sam videla Nemanju Đurića. Našla sam se sa Lakićevićem na pumpi, pitao me da li sam čula da je bila pucnjava na kuću braće Budimir, rekla sam mu da jesam, ali da to sigurno nije uradio moj muž - nastavila je ona.

Kako je ispričala, Lakićević joj je obećao da će se raspitati gde je, a da se ona sklonila kod Zdravkove snaje u Mirijevo i bacila telefon muža, kako joj je Lakićević rekao.

- Bila je sreda, pitala sam Lakićevića šta se dešava, rekao je "sve je ok". U četvrtak me kontaktirao rekao "ništa nije ok". Sutradan mi je rekao da Zdravko piše na skaj i da je rekao da mu dam sva kola koja su ostala, a koja je ranije skonio. Rekao je da mu je pustio ponovo poruku toga dana i da je napisao da rešava neki problem. Nemanji sam rekla da ne mogu da se vrate kola. Kola su posle vraćena kod Igora Arizanovića Pileta, posle mi je on rekao da je "20 ljudi sa maskama došlo i odvezlo kola". Pitala sam ga, kako ja to da znam, možda "ste ti ili Nemanja i isekli kola". Rekla sam da idem u policiju da prijavim nestanak, to je bilo u subotu. Rekao mi je "ne idi, to su navijači". Čim sam izašla iz policije zvao me Igor i pitao "šta si toliko radila u policiji", onda mi je rekao i da su neki ljudi dolazili tu oko kuće i gledali kola i da je to prijavio policiji. Pitala sam ga, kako si to prijavio a 20 ljudi s maskama nisi - nastavila je izlaganje o tome šta se dešavalo u danima kada joj je suprug nestao.

Sudija: U kakvim odnosima je Zdravko bio sa braćom Budimir?

Marijana Krstović: Bili su drugovi, a onda je moj suprug 2017. krstio Milošu dete.

Sudija: Jeste li odlazili kod njih kući?

Marijana Krstović: Jesmo, ja sam sa njegovom suprugom išla na Zlatibor.

Sudija: Čime se bavio vaš suprug?

Marijana Krstović: Prodavao je automobile, davao novac na kamatu. Išao je na igre, nije držao kladionicu.

Sudija: Pominjete Igora Arizanovića, koja su kola bila vaša?

Marijana Krstović: On je držao auto- plac i tu su stajala i kola mog supruga. Bio je i jedan automobil koji je moj suprug prodao, trebalo je da košta 35.000 evra ali je Zdravku dao tek 10.000 i prebačen je na Igora. To je bio "mercedes S" klase, i to je sve bilo dvadesetak dana pre nestanka. Bio je tu i S kupe braon boje. Da biste me bolje razumeli, taj auto-plac je bio na Zrenjaninskom putu, ja nisam odlazila tamo često, znam za tri automobila, bila je i škoda. Znam da je Nemanja Lakićević tom škodom došao u četvrtak u Mirijevo i da je rekao da moramo nekome da ostavimo taj auto, ja sam rekla da ću da prijavim policiji a on mi je odgovorio "nemoj, svi ćemo da nadrljamo".

Sudija: Jel imao nekretnine vaš suprug?

Marijana Krstović: Jeste stan, imao je plac na ime kuma Vibora Končarevića.

Sudija: Da li je suprug dobijao pretnje?

Marijana Krstović: Imao je pretnje, sećam se da je bio mural njegovog pokojnog brata ižvrljan i da se tada našao sa Milošem Budimirom i da je bio i Lakićević. Posle toga, pred njegov nestanak, mesec dana, bile su neke pretnje. Sećam se da je rekao "sklanjaj kola", da ih neko ne zapali. Nije ni meni hteo da kaže gde su, odvezao ih je sa Nemanjom. Pitala sam ga da li veruje Nemanji Lakićeviću odgovorio je "više nego sebi". Pitala sam, pošto vozim svako jutro decu, da li smo ugroženi, rekao je "ne", pričao je o nekom sukobu navijača i tako to.

Sudija: Da li ste poznavali nekog Dragana Mitrovića?

Marijana Krstović: Znam mu sestre, sa jednom se Zdravko družio i pozajmljivao joj novac, ja da znam dva puta po 2.000 evra, a kod druge sestre je popravljao zube. Znam da sam pitala što joj je dao novac, rekao je jer sestra hoće da uzme hijaluron i da se bavi i time.

Advokat Nemanje Lakićevića, Dalibor Katančević, pitao je udovicu da objasni kakav je odnos bio njenog supruga i optuženog Lakićevića.

Marijana Krstović: Bili su tada bliski prijatelji, jer je Lakićević bio prijatelj njegovog pokojnog brata.

Katančević: Da li dozvoljavate mogućnost da određeni događaji nisu vezani hronološki, vezano za viđanja sa Lakićeviće?

Marijana Krstović: Znam, utorak je nestao. Prvi susret sa Nemanjom sam imala u sredu, imam sve poruke, u petak smo se videli poslednji put. Znam da sam u sredu zvala Arizanovića. Ja jesam bila konfuzna jer je jedan pričao jedno, drugi drugo. Znam kada je Arizanović rekao da idem da prijavim, zvala sam Nemanju, to je bila subota napisao mi je "ne mogu da se javim, na pecanju sam".

Katančević: U istrazi ste rekli da vam je Lakićević u četvrtak rekao "nemam dobre vesti", došao je i sišla sam s detetom. Isti dan sam ga pitala šta se desilo a on je odgovorio "došli su kod Igora na plac i uzeli sva Nemanjina vozila", a vi ste ga pitali "kako su mogli da uzmu kada ste ih ti i Nemanja sklonili sa placa"?

Marijana Krstović: Taj dan, u četvrtak, videli smo se tri ili četiri puta. Došao je tom škodom, rekao je da treba da se predaju i ta kola. Rekao je "navijači hoće da dođu", sve vreme su pričali o navijačima. I mene su savetovali da se sklonim iz stana.

Katančević: Da li ste tu škodu ostavili?

Marijana Krstović: Da, u MIrijevu u Matice srpske. Ja sam se tada već rasplakala. Pitao me jel znaš kako se zove ovaj parking, nisam znala jer slabo poznajem Mirijevo, a on mi je odgovorio "udovice".

Katančević: Da li vam Lakićević pominje još nekoga, osim Zdravka da mu je rekao da preda automobile?

Marijana Krstović: Ja sam pitala Nemanju, verovala sam mu do momenta dok nisam zvala Igora. PItala sam ga da li može iskreno da mi kaže šta se dešava, kakav problem Zdravko rešava, jel Zdravko to zaslužio, a on je rekao "e da su ostali kao pola Zdravka".

Sudija: Rekli ste da ste mu rekli "nadam se da ćeš mi jednom reći istinu", na šta ste mislili?

Marijana Krstović: Vozao me je od utorka do petka, pominjao je da je otišao u Crnu Goru, neke navijače, ništa mi niije bilo jasno a bila sam sama s detetom.

Katančević: Da li možete da kažete da vas je lagao ili vam je prenosio poruke koje je dobijao?

Marijana Krstović: Ja poruke sa skaja nisam čitala, on je meni govorio da mi čita ono što Zdravko njemu piše. U petak kada smo se našli poslednji put, bio je i Vibor Končarević ja sam rekla "moram da prijavim nestanak, nema ga već tri dana", on je rekao "nemoj, sačekaj, rešava se", na šta mi je Vibor kada smo izašli iz kola rekao "idi prijavi, nešto nije u redu, nešto krije".

Katančević: Da li znate, jel vam Zdravko rekao gde će ići posle viđanja sa Lakićevićem?

Marijana Krstović: Vikend pred 10. novembar, pominjao je da će 11. ići sa Nemanjom i Vojkanom. Znam da sam mu rekla da pošto je neradni dan, da mi ostavi novac, rekao je da su pomerili sastanak za 10.

Katančević: Jeste li znali uvek gde je?

Marijana Krstović: Ne, svi koji su ga znali znali su da spava do 12 sati, provodio je vreme sa sinom iz prvog braka, prali kola kod Arizanovića na placu, ja sam se bavila našim malim detetom, ali se uvek javljao na telefon kada ga pozovem.

Katančević: Pominjali ste poruke "kako se zovem"?

Marijana Krstović: To je bio četvrtak, kada je Nemanja rekao da predamo škodu. Ja sam rekla da ne verujem da je to on, Lakićević mu je pisao da ne verujem i onda je pročitao poruku koju je navodno poslao moj muž "Maki, u problemu sam jel čitaš novine", u tom trenutku mi je bilo jasno da nije živ jer me nikada nije zvao Maki, tako je zvao sina iz prvog braka, mene je zvao Ljubice. Rekla sam Lakićeviću da mu napiše, da ga pita kako me zove, a on je navodno napisao "ma pusti to".

Katančević: Kako dolazite do toga da proverite da li je to Zdravko?

Marijana Krstović: Bilo mi je sumnjivo, jer sam tražila da snimi glasovnu poruku, nije. Napisao je navodno "Maki", a nikada me nije tako zvao. Kada sam tražila da napiše kako se mi međusobno zovemo, nije odgovori. Ja ne znam da li se on sa nekim tada uopšte dopisivao ili je kucao u prazno, nije mi pokazivao telefon.

Katančević: Sada opet kažete da vas je Nemanja slagao?

Marijana Krstović: Ja ne mogu da kažem da me je slagao.

Sudija: U kakvim ste odnosima bili sa Lakićevićem?

Marijana Krstović: Pa ne znam, dolazio je da vidi dete kada se rodilo. Prvih dana kada je Zdravko verovao zaista mu jesam verovala, rekao je čak da mora da se skloni a ja sam pitala da li čak dete i ja možemo sa njim. Posle kada sam videla slike, da su automobili koje su on i moj muž sklonili vraćeni na plac još u utorak, kada mi je muž nestao. U sredu sam ga pitala da li zna gde mi je muž, a on je govorio da ne zna ništa. Šta je to nego laž, zašto mi odmah nije rekao.

Katančević: Kažete da ste se javili na Zdravkov telefon jer ste videli da ga zove Lakićević, kako je bio upisan?

Marijana Krstović: Kao Ceca 1, 2, 3. Zvali su ga Čipi.

Marijana Krstović: Igor Arizanović mi je rekao da mu ne verujem, i da Lakićević nije prošao poligraf. Do tada, samo sam njemu verovala, samo je on znao gde sam sa detetom.

Katančević: Sumnju vam je ubacio čovek s čijeg su placa odveženi automobili? Nemam više pitanja.

