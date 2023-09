(UŽIVO) 'VIDELA SAM SVOG SINA, TRAKA PREKO OČIJU, NADUT, PROMENJENA BOJA KOŽE' Potresno svedočenje majke PRVE ŽRTVE Belivukovog klana

Suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, optužene za sedam ubistava, otmice, silovanje, trgovinu drogom i oružjem, nastavlja se u Specijalnom sudu u Beogradu.

16.33 - Za reč se javio branilac Nemanje Lakićevića

Za reč se javio advokat Dalibor Katančević, branilac Nemanje Lakićevića koji je ponovo od sudskog veća zatražio da ukine pritvor ovom optuženom.

- Čuli ste i svedoka Marijanu Krstović, suprugu Zdravka Radojevića koja je rekla da je Zdravko Lakićeviću verovao više nego sebi i da ona ne veruje da bi mu on naudio. Molim da mu pritvor ukinete ili zamenite blažom merom - rekao je Katančević.

Ukidanje pritvora zatražili su i branioci Alekse Stošića, Marka Andrića, Milovana Tadića.

Takođe, ukidanje pritvora zatraženo je i za Dragana Mitrovića i Aleksandra Vučeljića.

16.20 - Svedok Ivan Zajelac za pozornicom

Za govornicu je pozvan svedok Ivan Zajelac.

On je objasnio da je njegov "pasat" bio na prodaju i da ga je pozvao čovek koji se predstavio kao Marko i rekao da želi da uzme vozilo na probu na nekoliko dana.

- Predstavio se kao Marko Miljković. To je bilo 5. decembra 2020. Upoznali smo se par meseci ranije. Auto je uzeo, ali ga je vratio nekoliko dana kasnije jer se pokvario. Javio mi je samo gde je ostavljen i da je ključak na točku. Dogovor je bio da mu prodam za 4.000 evra, ali se prodaja nije realizovala jer se vozilo pokvarilo posle par dana - bilo je sve što je svedok rekao.

Miljković: Neka svedok kaže kada smo se upoznali.

Svedok: Upoznali smo se u Kraun plazi

Miljković: Da li smo ikada pričali preko telefona?

Svedok: Nismo do tog razgovora, čovek se predstavio kao Marko Miljković.

Miljković: Je l' vam taj Marko Miljković rekao nešto po čemu biste znali da sam ja?

Svedok: Nije

Miljković: Da li je još neko bio uključen u tu kupoprodaju automobila?

Svedok: Ne, samo dečko koji je preuzeo ključeve na šanku gde mi je rečeno da ostavim u kafiću u Stadionu.

Saslušanje svedoka je završeno.

16.13 - Ivan Ninić postavlja pitanja Sanji Mihajlović

Ivan Ninić: Kako ste sigurni da je na slikama vaš sin? Ovde se od početka ponavlja teza da je vaš sin živ?

Sanja Mihajlović: Ja bih volela da je moj sin živ. Na tim slikama na kojima sam videla sina vezanog, prepoznala moje dete. Moj sin je sa šest godina imao rekonstrukciju ušne školjke i ona je slepljena. Ja sam ga rodila, ja sam ga odgajila, ja znam moje dete. Na jednoj slici, promenjena je boja kože i nadut je, znači da je otrovan.

Ivan Ninić: Da li je videla i druge fotografije?

Sanja Mihajlović: Na toj fotografiji na kojoj mu je siva lepljiva traka preko očiju, vidi se da nije živ. I neprirodnog je položaja. Na drugim slikama sam prepoznala mog sina.

Majka Gorana Mihajlovića je završila svedočenje.

15.47 - Za govornicu izašao Marko Miljković

Belivuk je završio, za govornicu je izašao Marko Miljković.

Miljković: Da li znate ime Strahinja Marković?

Sanja Mihajlović: Mislim da vi bolje znate, vi ili Belivuk ste zvali vezano za Stahinju Markovića. To je momak koji je nestao u avgustu 2020. Iz Resnika je i moj Goran ga je znao, poznajem mu oca i majku.

Miljković: Kako znate da smo mi zvali?

Sanja Mihajlović: Mislim da je gospodin Belivuk, postoji snimak na jutjubu.

Miljković: Kakve su bile veze vašeg sina i Strahinje Markovića?

Sanja Mihajlović: Kao što sam rekla, o poslovima sina nisam znala, nije živeo sa nama. U sve sam se uključila i saznavala posle nestanka

Miljković: Čitao sam u izjavi da je vaš sin bio u vezi i sa Katarinom i sa njenom sestrom Tijanom?

Sanja Mihajlović: Prosto da kažem, moj sin je hteo da poseti Katarinu Stanković, dok je bila u pritvoru. Hoću da kažem, ovde se mnogo vrti oko stvari o kojima ne želim da pričam. Ne interesuje me ni Katarina Stanković niti njena porodica i o tome neću da pričam, optuženi ovde pokušavaju da okrenu na to. Postoji priča da je bio u vezi sa Tijanom, pa Katarinom, ja ne znam ko je s kim bio u vanbranoj vezi, znam da imam unuče koje je rodila Katarina.

Miljković: Ko je prvi pomenuo Dimčeta Kimova?

Sanja Mihajlović: Katarina

Miljković: Kada je Golubović rekao da smo mi, zašto niste tražili da se vidite sa nama?

Sanja Mihajlović: Sa njim sam se videla 15. jula 2021.

Miljković: Je l' baš rekao da smo ga mi uhvatili, zašto se nije potrudila da dođe i do nas?

Sanja Mihajlović: Je l' znaju gospoda gde su tada bila, u julu 2021?

Podsetimo, kriminalna grupa je uhapšena u februaru 2021.

Miljković: Prvi put ste za nas čuli 15. jula?

Sanja Mihajlović: Ne, možda u decembru 2019. Tada sam prvi put čula da imaju veze sa ubistvom mog sina.

Miljković: Što nas niste kontaktirali, od koga ste čuli?

Sanja Mihajlović: Ne mogu da kažem, svi su ih se tada plašili i nisu tako olako pričali šta se dešavalo.

Miljković: Koji je prijatelj rekao svedoku da je mašina za tabletiranje Goranova?

Sanja Mihajlović: Ne bih da kažem. Objasnila sam, izgleda da ne slušaju.

Miljković: Je l' imate saznanja od koga je nabavio vaš sin mašinu za tabletiranje?

Sanja Mihajlović: Imam, ali ne bih da odgovorim. Vrtimo se u krug, ne znam iz kog razloga.

Miljković: Šta je pronađeno u Goranovim kolima?

Sanja Mihajlović: Koliko znam, pronađen je kačket neki i pasoš.

Miljković: Rekli ste da ste vršili pritisak na Aleksandra Nuždića?

Sanja Mihajlović: On je posle nestanka mog sina, negde otišao, izgubio se. Ne znam gde je bio, da li se negde sklonio. Vršili smo pritisak da dođe, da donese taj telefon, da čujemo šta je stvarno bilo. Posle se opet izgubio na nego vreme, njegov otac je govorio da je u Crnoj Gori, da je kod majke. Ako je to pritisak, da saznamo šta se desilo sa našim detetom, onda to jeste. Nismo ga tukli niti maltretirali.

Miljković: Rekli ste da je Goran imao odeću da može da se presvuče negde?

Sanja Mihajlović: Po Katarininoj priči boravio je povremeno u stanu kod Nuždića, verovatno tamo. Ne znam ni sa kim je radio, ni šta je radio, želim da znam šta se desilo mom sinu, ovde se njemu ne sudi.

Miljković: Otkud saznanje da je Šuntić dovezao Gorana u Ritopek?

Sanja Mihajlović: Taj smart je bio registrovan na njegovu firmu, znam da je jednom moj sin iznajmio auto od Šuntića. Ja nisam rekla da ga je on odvezao u Ritopek. Slike koje sam videla, po najlonu, onim plakarima i pločicama su iz Ritopeka.

Miljković: I po tome ste zaključili da ga je on odvezao u Ritopek?

Sanja Mihajlović: Verujem da ga je odvezao pravo u Ritopek, ne mogu da budem 100 odsto sigurna. Možda bi bilo najbolje da se pozove Nino Šuntić i da utvrdi njegova ili veza njegovog oca sa ovom grupom

Miljković: Rekli ste da je Filip Golubović u nekom delu bio iskren prema vama, a u nekom ne?

Sanja Mihajlović: Tako je, znam to po osećaju.

Miljković: Da li vam je Golubović rekao da ne treba da mu vraćate novac koji mu vaš sin duguje, već da ga date njegovom detetu?

Sanja Mihajlović: Ne

Miljković: Rekli ste da vam Dimče Kimov nije bio sumnjiv jer je tražio ključ od kola?

Sanja Mihajlović: Rekla sam već, smatram da nije imao veze sa mojim sinom i njegovim nestankom. On je neko ko je radio za oba klana i da se iz straha sklonio u zatvor. To je moje mišljenje.

Miljković je završio ispitivanje majke pokojnog Gorana Mihajlovića.

15.15 - Za reč se javio Belivuk

Za reč se javio Veljko Belivuk, koji će majci pokojnog postavljati pitanja.

Belivuk: Koja su saznanja svedoka, vezano za dan kada njen sin odlazi iz kuće, sa kim se nalazi i zbog čega?

Sanja Mihajlović: Nalazi se sa Ninom Šundićem, po onome što sam ja saznala, Šundić mu je navodno ugovorio neku prodaju komada trave. Šundić, ako ne kao okrivljeni, u ovom postupku bi trebalo da se izjasni.

Belivuk: Kako znate za kilogram trave?

Sanja Mihajlović: Ja nisam rekla kilogram, nego komad, možda gospodin zna da je bio kilogram

Belivuk: Molim bez upadica. Koliko dugo je Goran živeo kao podstanar?

Sanja Mihajlović: Moj sin se iselio negde 2017. i sa Katarinom i njenom sestrom je u to vreme živeo negde na Belim vodama, znam zbog jednog hapšenja koje se tada odigralo. Vratio se pre porođaja Katarine u decembru 2017. Možda 7 ili 8 dana kada se beba rodila se iselio jer njegovoj ženi to nije bilo dovoljno dobro mesto za život. Vratio se možda 7 dana pre nestanka

Belivuk: Da li je dok je bio podstanar bio na jednoj adresi ili je menjao?

Sanja Mihajlović: Ne znam samo sam jednom bila u Žarkovu.

Belivuk: Zašto ste čekali sedam dana da prijavite nestanak?

Sanja Mihajlović: Ja sa sinom nisam bila dobra, komunicirao je sa ženom i ocem i oni su prenosili da je dobro. Ja sam odmah, kada je prvi dan isključen njegov telefon predlagala da se prijavi nestanak, ali su oni to uradili tek kada je stigla ta prepiska

Belivuk: Da li se dešavalo da nestane i da niko ne zna gde je?

Sanja Mihajlović: Ne, uvek je imao kontakt sa ocem. Jednom se desilo kada je bio maloletan, tada sam prijavila nestanak.

Belivuk: Kada odlazi negde, koliko se često javljao suprugu? U istazi ste rekli s vremena na vreme

Sanja Mihajlović: Prosto, da je neko u mojoj koži, ja sam majka, da mu je dete ubijeno na način na koji je ubijen, spaljen, da nemam šta da sahranim, možda bi shvatio zašto nisam precizna.

Belivuk: Kako izgleda osoba koja ga kupi smartom?

Sanja Mihajlović: Mogu, osoba s bradom, debeljuškasta, može da bude i Šuntić i Golubović. Jedan ili drugi, meni je svejedno, moga sina više nema.

Belivuk: Da li ste vi videli vozača smarta?

Sanja Mihajlović: Ja nisam, ali postoji čovek koji ga je video. Ja nisam bila u kontaktu sa sinom, nisam se bavila poslom kojim se bavio, sva moja saznanja su sa ulice koja sam čula, i sva su se ispostavila kao tačna.

Belivuk: Jeste li čuli ko ga je ubio?

Sanja Mihajlović: To da je pratio nekoga, da je snimao to su priče za malu decu. To mi je rekao Golubović, da snimci postoje u telefonu mog sina.

Belivuk: Ko je još na sastanku kada ste se videli sa Filipom Golubovićem?

Sanja Mihajlović: Moj suprug i čovek ali ne bi bilo primereno da kažem ko je.

Belivuk: Da li je četvrti čovek advokat?

Sanja Mihajlović: Nije bitno

Belivuk: Odakle Goluboviću saznanja da je vaš sin "ometlan", da je pratio mene i Miljkovića i da smo ga ubili?

Sanja Mihajlović: Rekao mi je da će uraditi sve da ga puste, jasno je koliko je informacija dobio od osoba koje su to učinile

Belivuk: Ja tog Golubovića ne znam

Sanja Mihajlović: A je l' znate ko je otac Nina Šuntića?

Belivuk: Ne znam. Da li znate zašto su vašem sinu trebali štek stanovi?

Sanja Mihajlović: Da li ja vama ličim na osobu koja se bavi tim poslovima?

Belivuk: Koja je osoba koja je vašem sinu poklonila pištolj, pominjali ste ga u istrazi?

Sanja Mihajlović: Mislim da to nije tema razgovora.

Belivuk: Danas ste manje pominjali izvesnog Dimče Kimov, ko je on i koja je njegova uloga?

Sanja Mihajlović: To je neko ko je po mojim saznanjima preletač, radio je i za kavčane i za škaljarce. Moj sin ga je poznavao, to je neko ko je bio u to vreme u vezi sa svastikom mog pokojnog sina. Kakve su poslove imali ne znam, ali je on predao skaj telefon Filipu Goluboviću. Katarin ga je uzela od Nuždića. Kimov je neko koga je interesovalo da li Goran ima para i gde je rezervni ključ od auta, što govori da nije neko ko je naudio mom sinu, jer da jeste, ne bi tražio rezervni ključ. U jednom momentu je rekao mom suprugu da je njemu tražio neko određenu količinu droge, kao da Goran traži. Kažu da je Goran u tom svetu uživao poverenje i da nikada nije ostajao dužan za te stvari.

Belivuk: Zašto bi se Dimče raspitivao za Goranov novac?

Sanja Mihajlović: Da je on mog sina kidnapovao, vezao, znao bi da li ima novac. Onaj ko ga je vezao, mučio mog sina, iskamčio je da se dotera ta droga i oružje.

Belivuk: Sa kojim je to Crnogorcima Dimče trebalo da se vidi?

Sanja Mihajlović: Nije precizirao samo je rekao da su važni ljudi. Nije rekao ni odakle mu to da će leš isplivati za pet ili šest meseci, samo je bio izričit da nam sin nije živ.

Belivuk: Vezano za Golubovića i Šuntića, svedok je rekla da su znali da će toga dana biti ubijen?

Sanja Mihajlović: Naravno da jesu, Šuntić mu je bio dužan novac. On je zvao svastiku mog sina, ali da li je dužan ili ne, nije bitno jer mog sina nema pa nema. A Filip Golubović prema priči Nuždića i načinu na koji je razgovarao sa mnom u toj kafani, kada je rekao "ometlali su ga" bilo je jasno da je ili bio blizak sa nekim ko je ubio mog sina ili je učestvovao u tome

Belivuk: Rekli ste da je kod Dimčeta nađeno droga i oružje, jel imaju veze sa drogom i oružjem iz tog renoa?

Sanja Mihajlović: Ne

Belivuk: Da li svedok ima saznanja šta će Goranu veća količina oružja?

Sanja Mihajlović: Ne

Belivuk: Da li je Goranu neko dugovao novac?

Sanja Mihajlović: Znam da jeste Nino Šuntić.

Belivuk: Kako znate da je izašao u farmerkama iz kuće?

Sanja Mihajlović: Moj suprug je rekao da misli da je izašao u farmerkama, ja sam radila, nisam ga videla. Ali po slikama koje sam videla u tužilaštvu, bila je trenerka. Suprug je rekao da zna da je bio lepo obučen.

Belivuk: Da li je Goran hapšen?

Sanja Mihajlović: Moj sin nije ni jednom osuđivan, hapšen je za nasilničko ponašanje u kafani, prijavu za saobraćaj, prekršajne prijave za brzu vožnju, on i Vanja Čitaković su imali suđenje za neku pucnjavu iz automobila, govorilo se o nekih 10 grama kokaina koji im je stavljen na teret

Belivuk: A za razbojništvo?

Sanja Mihajlović: Ovo nije umesno, postoje razlozi iz kojih neću da odgovorim. Otkud Belivuku ovakva informacija?

Belivuk: Imam još nekoliko pitanja, nisu bezobrazna. Svedok mu je majka, poznaje ga, šta misli da li je Goran sposoban da izvrši ubistvo?

Sudija: Nemojte odgovarati

Belivuk: Da li ima saznanje da li je izvršio ubistvo Davorina Baltića? To su svedoci saradnici govorili

Sanja Mihajlović: Je l' ima smisla da se ovakvo pitanje postavlja za nekoga ko je mrtav

Belivuk: Da li je mrtav to ćemo da vidimo

Sanja Mihajlović: Ja sam videla slike, na kojima je moj sin otečen, jasno je da nije živ

Belivuk: Da li smo vas Miljković ili ja kontaktirali, da li smo vam pretili?

Sanja Mihajlović: Ne, što ne znači da nećete svedocima

Belivuk je završio, za govornicu izlazi Marko Miljković.



14.45 - Majka Gorana Mihajlovića za govornicom

Sanja Mihajlović izašla je za sudsku govornicu.

- Ja sam majka sada pokojnog Gorana Mihajlovića. Moj sin je nestao 1. aprila 2019. Inače nije živeo u našoj kući u Resniku, bio je postanar ali se vratio nedelju dana ranije. Ja nisam bila u dobrim odnosima sa sinom, i to mi je danas najžalije. Došao je sa suprugom i ćerkicom koja je imala godinu i nešto. Otac je bio u dobrim odnosima s njim i on ga je poslednji put video krenuo je da se vidi sa Ninom Šundićem i Golubovićem, i na žalost oni nisu na optuženičkoj klupi, a sigurno imaju veze sa tim. On je otišao svojim "porše kajenom" i nikada se više nije vratio, završio je u Ritopeku - ispričala je majka navodeći da je želela da prijavi odmah nestanak, ali da je njegova supruga bila u kontaktu sa Šundiem i da je on ubeđivao da će se vratiti.

Nestanak su prijavili sedam dana kasnije.

- Razočarana sam u sistem celokupno, jer je sudbina mog sina otkrivena tek dve godine kasnije. Njegov auto je pronađen na Novom Beogradu, odlazila sam u policiju i pitala da li su uzimani DNK tragovi, da li ima dokaza, nikada nije očitan GPS, nisu uzeti otisci prstiju. Ni dan danas mi nije jasno zašto su njih dvojica izopšteni iz ove grupe, ako su ga odvezli i predali u ruke gde će biti ubijen, ili ako su znali da će biti ubijen - nastavila je majka Gorana MIihajlovića.

Na pitanje sudije objasnila je da toga dana nije videla sina, već veče pre.

- Sa mnom nije razgovarao, ja sam se protivila načinom njegovog života i izbora.

Sudija: Čime se bavio?

Sanja Mihajlović: Ja ne znam konkretno čime se bavio, pričalo se preprodajom narkotika. Drogu u kući nikada nisam videla, ali nisam slepa za lagodan život i skupocena kola, nije moglo tek tako da se zaradi. Nisam bila zadovoljna ni izborom partnera, ali je ipak bio moj sin.

Sudija: Da li ste stupili u kontakt sa Ninom Šundićem?

Sanja Mihajlović: Jesam, išla sam kod njih, kod njegove majke. Bila je uznemirena, govorila je da ne zna mog sina. Nisam dobila neku informaciju od nje, ona mi je rekla da je ne uznemiravam više i da je bolesna. Ali sam kasnije čula da je glumica. Tražila sam i da razgovaram sa njim, ali sam čula da ga je otac prebacio u Španiju i da je njegov otac moćan čovek u svetu droge i da sarađuje sa svima.

Sudija: Da li ste razgovarali sa Filipom Golubovićem?

Sanja Mihajlović: Našla sam se sa njim u julu 2021. Na moje insistiranje i uporan pritisak da se vidimo, pristao je da se nađemo on, ja i još jedan čovek. Našli smo se u jednom etno restoranu. Najgora i poražavajuća je činjenica da ljudi nemaju empatije, ipak sam ja majka ubijenog. Razgovarao je sa mnom kao da pričamo o prodaji lubenica. Prvo je rekao da se plaši za svoju bezbednos ali da je voleo mog sina i da je zato došao. Rekao je da su mog sina "ometlali" taj izraz je koristio, grupa Veljka Belivuka, i zato i kažem da ne znam zašto nije ovde. Pitala sam za skaj telefon, ja u stvari do nestanka sina nisam znala šta je to. Rekao mi je da je moj sin imao skaj telefon i da je posle nestanka mog sina on doneo telefon mog sina Aleksandru Nuždiću da bi se dopisivali. Taj telefon je onda od Nuždića uzela Katarina i predala ga Dimčetu Kimovu, protiv kog se vodi postupak u Palati pravde. Dimče ga je onda dao Filipu Goluboviću koji ga je zamenio za nešto, jer nije hteo da bude u njegovom posedu, bar je u nečemu bio iskren - rekla je majka pokojnog.

Ona je navela i da se pridružuje krivičnom postupuku.

Tužilac: Da li je Filipović rekao razlog zašto je "ometlan"?

Sanja Mihajlović: Pa da, otprilike mi je Filip Golubović rekao da je razlog mnogih nestanaka bila paranoja i da je moj sin navodno pratio grupu ovde optuženih i da su postojali snimci.

Tužilac: Da li ste gledali nadzorne kamere?

Sanja Mihajlović: Na dan nestanka, kamere u privatnom vlasništvu a mi smo dobili nasnimjeni materijal, vidi se da moj sin dolazi, izlazi iz kola, pretrčava ulicu i ulazi u "smart. Popodne se vidi da neko dolazi po njegov auto, mogu da budu i Šundić i Filipović i odvoze automobil. Katarina je inače posle taj snimak poslala inspektoru Božidaru Stoliću.

Tužilac: Kakve ste poruke videli?

Sanja Mihajlović: Navodno je moj sin pitao za dete i za novac da li imaju. Bila je čudna prepiska, jer su korišćene čudne reči za automobil, bilo je jasno da onaj ko se dopisuje sa Nuždićem ne zna puno toga o automobilu. Dimče Kimov se raspsitivao za ključ automobila, bio je izričit da se moj sin neće vratiti i da će "telo isplivati za pet, šest meseci", rekao je da treba da se vidi sa nekim jakim ljudima iz Crne Gore i da će tada znati. Međutim, do toga na žalost nije došlo, jer je on uhapšen.

Tužilac: Šta znate vezano za automobil?

Sanja Mihajlović: Čula sam da je u tom nekom šteku kod Aleksandra Nuždića, u kući, postojala veća količina droge, oko 15 ili 20 kilograma i da je Filipović dan pre to dovezao u njegov stan u Resniku. Bilo je i nekog oružja. Nuždić je dobio poruku od nekoga da se sve očisti iz kuće, i koliko sam ja iz tih razgovora sa Nuždićem videla, on je tog nekoga pitao šta da se očisti, on je rekao sve. Sve je spakovano u neki "reno", droga i oružje i ključ je ostavljen na gumi.

Sudija: Odakle vam je to poznato?

Sanja Mihajlović: Videla sam iz prepiske, skrinšotovanih poruka i iz razgovora sa drugim ljudima o nestanku mog sina.

Tužilac: Je l' vaš sin tada već nestao?

Sanja Mihajlović: Moj sin je nestao 1. aprila, a ovo sklanjanje je bilo 2. ili 3. aprila. Prema rečima Nuždića, koji se dopisivao, čudno je bilo što Goran ne zna šta sve ima u tom šteku nego traži da mu se pobroji. Bila je tu i mašina za tabletiranje

Sudija: Kada ste saznali za tu mašinu?

Sanja Mihajlović: Kada je prikazan snimak kuće iz Ritopeka, bio je akcenat na mašini za mlevenje, ali je u jednom ćošku bila ta mašina koju je Nuždić tada spakovao u kola, u taj reno. Mašina je specifična, zna se čija je ta mašina, moj sin je jeste posedovao ali se nije bavio proizvodnjom sintetičkih droga. Ta mašina je imala jedan slomljen krak, za koji svi znaju da ga je polomio, kada je udario jer se iznervirao što ne može da je namontira.

Punomoćnik oštećene Sanje MIhajlović, advokat Ivan Ninić zatražio je da objasni s kim je imala komunikaciju posle 1. aprila 2019.

Sanja Mihajlović: Ja tih prvih dana nisam imala komunikaciju sa Katarinom, prosto nismo bile u dobrim odnosima, ona je samo majka mog unučeta. Ni sa Nuždićem nisam imala komunikaciju. Malo je čudno bilo sve, moj sin je živeo kao podstanar, jednom sam samo bila kod njih u stanu dok je Katarina bila trudna, posle nisam znala gde žive. Čudno je bilo, gde god da su živeli, dolazio je kod nas kući, komunicirao je sa ocem i uvek mu se javljao. Otac ga je i toga dana zvao, do 15.30 sati telefon mu je bio uključen.

Ninić: Kada prvi put vidite tu skaj prepisku?

Sanja Mihajlović: Možda je to bio april, recimo 7. ili 8. aprila su moj suprug i Katarina otišli u policiju da prijave nestanak, tada sam prvi put videla tu komunikaciju i znala sam da sa druge strane ne piše moj sin.

Ninić: Da li je tada Katarina predala skrinšotove tih poruka?

Sanja Mihajlović: Ne, mislim da je kasnije predala Božidaru Stoliću, bez zapisnika.

Ninić: Da li ste vi imali kontakt sa Božidarom Stoićem?

Sanja Mihajlović: Jesam, u avgustu ili septembru. Otprilike , njega je interesovalo koliko mi znamo. Nestanak mog sina ga nije interesovao, nije radio na nestanku mog sina.

Ninić: Zašto su vam te prepiske bile čudne?

Sanja Mihajlović: Sin je imao dogovor sa ocem, njegova majka je bila invalid, znali smo da je kupoprodajni ugovor bio napravljen na moju pokojnu svekrvu. U to čak ni Katarina nije bila upućena, tražila je da joj se taj auto vrati. To nije znao onaj ko je pisao poruke.

Ninić: Gde je danas taj auto?

Sanja Mihajlović: Oduzet je.

Inače, podsetimo, inspektoru Božidaru Stoliću se sudi zbog sumnje da je poverljive informacije odavao Filipu Goluboviću.

Kao svedok, danas je u sud došla Sanja Mihajlović, majka Gorana Mihajlovića koji je otet a potom ubijen 1. aprila 2019.

Mihajlović je, inače, prva žrtva svirepog klana koja se pominje u optužnici. On je, kako se navodi, on je otrovan u kući strave u Ritopeku, a potom su njegovi ostaci kamionom prebačeni u vikendicu u Ritopeku, gde su spaljeni.

