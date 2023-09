'NE ZOVITE ME, TRUDNA SAM' - Žena prve žrtve klana Velje Nevolje odustala od svedočenja: Evo kako to menja tok suđenja

Katarina Stanković, nevenčana supruga Gorana Mihajlovića, mladića kojeg je ubio klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića u vikendici u Surduku, obavestila je sud da odustaje od krivičnog gonjenja ubica svog muža. Kao razloge navela je da je u sedmom mesecu trudnoće i sve što se dešavalo nakon nestanka Gorana uticalo je na nju psihički, te poručila da je više "niko nikada ne zove na saslušanje".

Suočavanje sa ljudima koji su optuženi da su Gorana ubili, pa njegovo telo zapalili u kući u Surduku, svakako, u najmanju ruku, nije prijatno i potrebna je jaka psihološka pomoć da bi se tako nešto izdržalo.

Međutim, povlačenje iz postupka koji je u toku može predstavljati problem za tužilaštvo s obzirom na to da to ide u korist klanu Belivuk-Miljković jer je Katarina bila jedan od ključnih svedoka tužilaštva u postupku za ubistvo njenog supruga.

Ona je, tokom istrage, do detalja opisala šta je njen nevenčani suprug radio u danu kad je nestao, odnose sa drugim ljudima, sa kim je sarađivao i kojim se poslovima bavio. Takođe, ona je ispričala i kako je izgledala potraga za njenim suprugom koji je bio prva žrtva ozloglašenog klana i prvi mladić kojeg su ubili na najmonstruozniji način.

Njeno svedočenje, sada će, prema Zakonu o krivičnom postupku, biti izuzeto iz dokaza i neće se uzimati u obzir prilikom donošenja presude - sud će se ponašati kao da ono nikada nije postojalo, jer je odbila da svedoči i poručila sudu da je više niko ne zove i da ne želi da prima pozive.

Šta je sve ispričala Mihajlovićeva žena

Katarina Stanković je u Tužilaštvu za organizovani kriminal ispričala da je njen nevenčani suprug, sa kojim ima maloletno dete, nestao 1. aprila 2019. godine. Nedelju dana pre nestanka, prema njenim rečima, Goran je insistirao da se sa Banjice, gde su do tada živeli, presele u kuću njegovih roditelja.

- Poslednjih dana pre nestanka je bio jako čudan. Na dan nestanka rekao mi je da ide da se nađe sa N. Š. i da će se vratiti - rekla je ona u svom svedočenju.

Kako je dodala, nekoliko sati kasnije pozvala ga je, međutim niko se nije javio.

- To je bilo oko 5 sati popodne. Oko 7 sati sam ga ponovo pozvala, međutim, telefon je bio isključen - rekla je ona u Tužilaštvu za organizovani kriminal.

Ona je, kako je dalje objasnila, tada pozvala A. N., Goranovog druga, kako bi videla o čemu se radi. On joj je tada rekao da se Goran krije od policije zato što ga je "namestio" S. M.

Otmicu odala poruka sa "Skaja"

Katarina je objasnila da u narednim danima A. N. dolazi do nje i prenosi joj informacije koje on preko kriptovane komunikacije "skaj" dobija od Gorana.

- Taj "skaj" telefon je F. G. doneo 1. aprila A. N. kako bi se on čuo sa Goranom. Znam da je Goran imao "skaj" i da je njegov "nik nejm" bio "No name" - rekla je ona.

Kako se navodi u optužnici, u tim neposrednim kontaktima joj je A. N. rekao da mu Goran piše da je dobro, da ne brine, da je sve okej i da u ponedeljak, 7. aprila, A. N. dovede nju i dete da ih vidi.

Međutim, ona i A.N. su posumnjali da je Goran otet kada je A.N. stigla poruka: "Glupačo, ko mene može da otme, dobro sam, sve u redu".

Prijava nestanka

Kako je došao ponedeljka i kako niko nije zvao, Katarina je oko ponoći otišla u stanicu policije 29. novembar, odnosno u Policijsku upravu za grad Beograd i prijavila nestanak.

Ona je u tužilaštvu objasnila da do tog 7. aprila kada je prijavila nestanak, nije videla sadržinu poruka koje je navodno Goran slao A. N. preko "skaja".

Tek tada ih je ona videla i zaključila da se u njima govori o prodaji Goranovog automobila.

Takođe, kako se navodi u optužnici, u tim porukama preko "skaja" navodno je Goran rekao A. N. da odveze kolima sve što postoji u njegovoj kući na stanicu "Lasta" i da ostavi ključ na točku auta. Navodno, Goran mu je rekao i da nakon toga ode odatle.

- Tako je A. N. i uradio te 4. aprila spakovao sve iz kuće, drogu, oružje i mašinu za tabletiranje i odvezao na stanicu - rekla je Katarina.

Znala da je Goran prodavao drogu

Katarina je u Tužilaštvu za organizovani kriminal objasnila da je znala da je Goran imao mašinu za tabletiranje, ali ju je prvi put videla na snimku koji je pušten putem sredstva javnog informisanja.

- Pitala sam da li je to Goranova mašina i rečeno mi je da jeste jer je imala jedan slomljen krak. Znam da je u vreme Goranovog nestanka, od 1. aprila do 4. aprila, Goran tražio preko "skaja" da se skupe pare, pa tako, pare je dao Dimče i još neko, 10.000 evra u tržnom centru - rekla je ona.

Katarina je rekla da zna da se njen nevenčani suprug Goran bavio prodajom droge zajedno sa Filipom Golubovićem i Ninom Šuntićem, ali nikada nije čula da je on imao bilo kakve veze sa Belivukom i Miljkovićem. Takođe, kako se navodi u optužnici, Katarina je znala da je "neka Filipova trava bila kod Gorana" kao i da mu je Nino Šuntić bio dužan 70.000 evra.

Videla mladića koji je pokupio Gorana

Kako se navodi u optužnici, na snimcima sa privatnih kamera do kojih je Katarina sama kasnije došla, videla je kako je na dan nestanka Goran parkirao svoje vozilo na brdu u Resniku. Na tim snimcima, kako se navodi, ne vidi se tačno kada ulazi u druga kola marke "smart" koje je po Katarininim saznanjima, vozio Nino Šuntić.

Međutim, ona je videla da je taj mladić bio sam i da je pokupio Gorana.

- Pokupio ga je oko pola 1, a posle toga se vidi na snimku da se taj isti momak Nino vraća u 4, pola 5 po Goranov auto sa još jednom osobom - rekla je Katarina.

Podsetimo, Goran Mihajlović (21) otet je i ubijen pre četiri godine, a za njegovo monstruozno ubistvo prošle godine je optužena surova grupa Veljka Belivuka, tri godine od nestanka Mihajlovića. Goran slovi za prvu žrtvu klana, a njegovo ubistvo je u potpunosti rasvetlio i priznao okrivljeni saradnik Nikola Spasojević.

Gorana otrovali, pa se otarasili tela

Mihajlović nije ubijen na način kao i ostale žrtve klana, s obzirom na to da je grupa imala poznat "modus operandi" kada su u pitanju likvidacije. Pretpostavlja se da je razlog to što je Goran prvi ubijen, te je grupa tek nakon toga razradila detaljan jezivi plan po kojem su mučili i ubijali naredne žrtve.

Kako je Spasojević ispričao, a šta se navodi u optužnici, sutradan 2. aprila 2019. godine Belivuk i Miljković su došli u kuću u Ritopeku. Zatim su rekli Spasojeviću da doveze kamion, kupi pesak i natovari ga u tovarni deo kamiona, kako bi telo Mihajlovića prevezli do placa kuće u Surduku, gde su prethodno ostavili alat, što je Spasojević i učinio.

U međuvremenu su Belivuk i Miljković ubili Mihajlovića, tako što su ga otrovali i telo umotali u najlon. Nakon toga su Spasojević, Belivuk, Miljković i Draganić telo Mihajlovića iz tajne prostorije preneli u tovarni deo kamiona, prekrili peskom i odvezli na plac kuće u Surduku.

U optužnici je navedeno da su u kući u Surduku napravili lomaču, na koju su stavili telo Mihajlovića, a potom je zapalili.

- To je sve trajalo do kasno uveče, možda do devet, deset sati - naveo je Spasojević i dodao da kada se vatra ugasila Belivuk je ustanovio da telo nije izgorelo skroz, te da je Belivuk sagorele delove tela sekirom usitnio i bacio u džak.

Ono što je ostalo na zgarištu, spaljene gume i delove tela, Marko Mesar i Velja Nevolja lopatom su ubacili u kolica, koja odvoze do kraja placa ka Dunavu, gde je provalija i u nju bacaju ostatke sa zgarišta.

Ostaci pokojnog momka koji su se nalazili u džaku su stavljeni u kamion i odvezeni na Pupinov most i sa neosvetljenog dela mosta bačeni u Dunav.