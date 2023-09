IZMASAKRIRAO STRICA MACOLOM, SEKIROM I BACIO U ŠAHT: Šalju ga na psihijatrijsko LEČENJE!

Više javno tužilaštvo u Somboru podnelo je predlog da se Srđan Ilić (26) iz Srpskog Miletića, koji je osumnjičen da je sekirom i macolom izmasakrirao strica Branka Ilića (63), izrekne mera obaveznog psihijatrijskog lečenja u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu.

Prema rečima portparola Višeg suda u Somboru, Manela Operta Podunavca, u toj ustanovi može da ostane do završetka sudskog postupka:

- Za osumnjičenog je predložen pritvor zbog bojazni da bi, ukoliko bi se našao na slobodi, mogao da ponovi krivično delo. To proizilazi iz nalaza i mišljenja veštaka Specijalne zatvorske bolnice. Takođe i zbog toga što je za to delo zaprećena kazna veća od 10 godina, da ga je počinio prema stricu sa kojim je živeo u istoj kući. Sve to ukazuje na izraženu posebnu drskost i bezobzirnost, što je dovelo do uznemirenja javnosti u Srpskom Miletiću, koje je malo mesto i gde se stanovnici međusobno poznaju.

Podsetimo, somborska policija uhapsila je Srđana 4. februara zbog sumnje da je još u januaru na svirep način ubio strica Branka, čiji je nestanak prijavljen 3. februara, a telo pronađeno tek 11 dana kasnije u šahtu pored kuće. Posle jezivog otkrića, šokirani meštani su ispričali da ne pamte da se ikada dogodio tako svirep zločin.

- Telo nesrećnog Branka je pronađeno u šahtu, na međi izmedu komšijske kuće i kuće u kojoj je stanovao sa bratancem koji ga je usmrtio, a potom njegovo telo umotao i ubacio unutra. Ne mogu da poverujem da je digao ruku na strica, koji ga je prihvatio kao svoje dete nakon što su mu roditelji umrli. Dao mu je da stanuje na spratu kuće, a on je živeo u prizemlju - rekao je jedan od njih, nakon što je zločin otkriven.

Posebno je zastrašujuća činjenica da je, pošto je prijavljen Brankov nestanak, Srđan aktivno učestvovao u potrazi za njim:

- Govorio je da je izašao da prošeta i da ga od tada nije video. Nismo bili iznenađeni kada je uhapšen, jer je bio sklon alkoholu i drogama i u selu poznat po krađama. Za razliku od njega, Branko je pomagao svima. Ništa mu nije bilo teško, iako je bio bolešljiv.

Pokojni Ilić je bio nezaposlen i siromašan, pa njegovi sugrađani koristoljublje dbacuju kao motiv ovog stravičnog ubistva. Pretpostavljaju da se dogodilo tokom svađe, a ne iskljoučuju ni mogućnost da je u tom trenutku osumnjičeni bio pijan ili drogiran, a možda i jedno i drugo.

