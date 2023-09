Saslušan suvozač iz AUTOMOBILA SMRTI: Pijani su krenuli na svadbu - sada je sve jasno

Sa Nenadom K. (40), suvozačem Dejana J. (53), koji je poginuo u stravičnom udesu na auto-putu "Miloš Veliki", obavljen je razgovor noćas u Urgentnom centru u Beogradu.

Sa Nenadom K., prema našim saznanjima, razgovor je obavljen po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, a u vezi stravične saobraćajne nesreće koju je u nedelju oko 16 časova izazvao njegov prijatelj.

Navodno, tužilac je suvozača iz automobila ispitao o okolnostima udesa, odnosno na koji način je njegov prijatelj ušao u kontra-smer. Navodno, on je na saslušanju rekao da su on i vozač automobila Dejan J. krenuli na svadbu u Ivanjicu, te da su promašili izlaz na auto putu i pokušali da se što pre isključe. On je naveo da su pili pivo tog dana.

Takođe, suvozač iz “automobila smrti” zvanično je saopštio da nisu snimali telefonom vožnju u kontra smeru, niti su bilo kakve snimke tokom putovanja postavljali, odnosno imali nameru da postave na društvene mreže.

Inače, kako je Informer ranije objavio, Tužilaštvo koje vodi ovaj slučaj, naredilo je da se od operatera, čiji su korisnici bili Dejana J., i njegov suvozač Nenad K., dostave podaci da li su se njih dvojica snimali prilikom kobne vožnje.

Podsetimo, kako je Informer prvi izvestio, Dejan J. (53) nastradao je na auto-putu "Miloš Veliki", kada se, dok je vozio "fijat" brzom trakom u kontra-smeru, zakucao u drugi automobil.

Prilikom sudara, vozilo u kom se nalazio Dejan J. se zapalilo, a on je, kako su preneli portali, ostao zarobljen u njemu i živ izgoreo.

U stravičnom udesu povređen je saputnik Dejana J., kao i Dragoslava P. (30), koja je bila za volanom "hjundaija" u koji se zakucao "fijat punto".

