'Obogaljio nam je decu za čitav život, to može samo nečovek' Goran je najomraženiji čovek u Zaječaru i šire

Goran M.(38) uhapšen je i prema nalogu OJT u Zaječaru određena mu je pritvor do 30 dana.

Kako meštani kažu to su deca vaspitana i za primer, posebno Časlav Novaković, predsednik MZ I KUD Dubočane.

- Kad mi je Marko javiom telefonom, zanemeo sam. To su kao moja deca svi u KUD-u smo kao jedna porodica. Krenuo sam na lice mesta, malo kasnije jer sam namiriovao stoku. Tada sam zatekao samo policiju. Decu je sanitet odvezao. To je za mene bio toliki šok da još uvek kao i svi u selu ne možemo da se povrtimo. Jednostavno da nam obogalji decu za čitav život. Jedno što me teši da su im glave na ramenima, da su ostali živi. Gorana znam , kad je trezan on je sasvim drugi čovek. Ovako neštom da uradi deci, da pobegne i da preti, kako čujem pa to samo može nečovek - uznemireno za Telegraf.rs priča Časlav.

Svi sa kojima smo porazgovarali u selu Dubočane, samo jedno misle i mole se Bogu da se deca što pre oporave . Inače, prema informacijama koje smo dobili od oca Mladena D. Nina, tužilac OJT u Zaječaru izjave od dečaka koji su povređeni u ovoj nesreći u prisustvu roditelja uzeće 5. oktobra.

