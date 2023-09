ZAKLAO MAJKU I ODSEKAO JOJ DOJKU! Zločin koji je pre 7 godina ZGROZIO Srbiju - Čedomir je odmah sve priznao

Rudar Čedomir Vasev (35) iz Rajčilovce kod Bosilegrada zaklao je svoju majku Vericu Vasev (58) i odsekao joj dojku, posle svađe oko stepeništa koje je pravio na novoj kući!

Kad je policija došla da ga uhapsi pre tačno sedam godina, 12. septembra 2016., Čedomir je hladnokrvno rekao: "Znam da mi je majka mrtva, siguran sam. Ja sam kasapin, klao sam svinje i goveda i znam kako se to radi. Iskasapio sam je i mrtva je!"

Čedomirov rođeni brat Jovica Vasev ispričao je tada da je sve počelo dan ranije. "Bratovljeva supruga Marina posvađala se sa Vericom zbog stepeništa koje je Čeda počeo da gradi na zajedničkoj kući u kojoj je majka živela s jedne, a on s druge strane, sa zasebnim ulazima. Novo stepenište počinjalo je sa majčine, a ne sa njihove strane, pa su izbile svađe. Sve je kulminiralo u nedelju uveče, kad su Marina i Verica imale burnu svađu", otkrio je Jovica.

Popio nekoliko rakija na eks

Sukob snaje i svekrve, kako je dodao, nastavljen je i sledeći dan ujutro kada je Vasev otišao na posao u obližnji rudnik "Karamanica": "Marina je iznela zvučnike na terasu i pustila muziku 'do daske' da provocira svekrvu. Opet su se posvađale, pa je snaja pobegla u svoju kuću, odakle je verovatno pozvala Čedu. Kad ga je supruga pozvala, brat je pobesneo, popio nekoliko rakija na eks i krenuo kući. U međuvremenu, majka je pošla u posetu kod prijateljice u centar sela. Čeda ju je sustigao na seoskom sokaku, potegao kuhinjski nož i bez reči je zaskočio s leđa...

Izvor iz istrage otkrio je za Informer da je Vasilev prvi ubod zadao majci u leđa. Potom joj je prebacio ruku preko ramena, povukao je unazad i ubo više puta u gornju levu stranu grudi, zavrćući nožem dok joj nije odsekao jednu dojku. Majčino iskasapljeno telo na kraju je bacio u baricu kraj potoka i mirno otišao kući. Kad je stigla policija, Čeda je bez trunke kajanja ispričao kako je ubio majku, hvaleći se da je to 'stručno' odradio", opisao je sagovornik detalje stravičnog zločina.

Verica pokušala da se ubije

Verica Vasev je nepuna dva meseca pre krvavog epiloga pokušala da se ubije kako bi izbegla svađu i sprečila sina da izgradi sporno stepenište. "Popila je punu šaku raznih lekova i ukočila se. Pena joj je išla na usta. Prebacili smo je hitno u bolnicu, gde su je jedva spasli. Bilo je to 21. jula. Kad se oporavila, rekla mi je da je učinila to jer više ne može da trpi stalne svađe. Međutim, to uopšte nije uticalo na Čedu, nastavio je da gradi to prokleto stepenište", ispričao je Jovica. Sin zlotvor je prvostepeno osuđen na 14 godina zatvora pred Višim sudom u Vranju! Navodno je i njegov otac dvadesetak godina ranije ubio bliskog rođaka.

