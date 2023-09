RADAN SLAVICU 17 PUTA IZBO NOŽEM: Ubio suprugu, pa poručio - Branim se samo istinom, ne znam šta mi se desilo sa razumom

Slavica Vasiljević, koju je suprug Radan ubio u njihovoj kući u beogradskom naselju Žarkovo u decembru 2021. godine, imala je po telu 17 rana od noža.

Veštak medicinske struke Vladimir Živković juče je na suđenju Vasiljeviću za teško ubistvo u Višem sudu kazao da je od toga šest rana bilo opasno po život, jer su prodrle u grudnu duplju.

- Ostalih 11 su lake povrede. Ukupno je bilo 15 ubodnih rana, jedna posekotina i jedna kombinacije ubodne i sekotine - naveo je veštak. On je odgovarajući na pitanja rekao i da je prelom kostiju lica koji je Slavica imala, teška povreda. Kazao je i da je u krvi imala 0,88 procenata alkohola i lekove za smirenje, zbog čega je trpela bolove pre smrti jakog intenziteta, ali ne i veoma jakog.

Inače, iznoseći ranije detaljnu odbranu Radan je rekao da je suprugu ubo nožem samo tri puta - ispod leve ruke, a kad je pala napred i sa leđa i sa strane.

Pošto mu je suđenje juče krenulo iz početka zbog promene predsedavajućeg sudije, iznoseći odbranu Vasiljević je kazao da je sve već rekao:

- Branim se samo istinom, a koliko je ona teške vi ćete sudija da procenite. Ja se nekih delova uopšte ne sećam. Pokušavam sam sebi da dam odgovor na neke stvari i ne uspevam. Peče me to, šta se to desilo sa mojim razumom, jer ja nisam imao nameru da nju ubijem, nikoga da ubijem, a pogotovu nju - rekao je Vasiljević, pa se rasplakao, nakon čega mu je sudija rekao da može da sedne na optuženičku klupu.

On je ranije kazao da je Slavica bila njegova kraljica. Bio je ljubomoran, jer je mislio da ga je prevarila, a ona je to negirala. Celu noć ju je šamarao, vezao, isekao joj kosu i odeću, da bi je sutradan oko podne ubio. Posle toga je i sebi prerezao vene i legao kraj nje na tepih, ali je prethodno nazvao sina u Nemačkoj i rekao šta je uradio.

Ušao je komšija i policija, pa su ga uhasili i odveli u bolnicu. Sada je u pritvoru i preti mu kazna zatvora od 10 do 20 godina ili doživotna.

