DETALJI PREBIJANJA PRIPADNIKA LGBT ZAJEDNICE U AUTOBUSU: Skočili su na njega jer je odbio da SKINE BEDŽ

Miroslav M. (24) je prijavio policiji da je 9. septembra oko 23.45 časova napadnut u autobusu na liniji 16 u Bulevaru Mihaila Pupina, kod Palate Srbija.

On je prijavio policiji da su mu prišla četiri mlađa muškarca koji su zahtevali da skine sa sebe bedž LGBT populacije. On je to odbio i tada su ga napadači više puta udarili, saznaje "Blic".

Tom prilikom je bedž spao sa majice. Miroslavu su u Urgentnom centru konstatovane lakše telesne povrede.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju događaja i identifikaciji napadača.