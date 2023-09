'REKLA SAM DA ME BOLI, A ONA MI JE REKLA DA ĆE BITI VREDNO TOGA' Svedočila žrtva koju je unakazila nadrilekarka Markanović

U Prvom osnovnom sudu u Beogradu juče je nastavljeno suđenje prvooptuženoj Olgici Markanović koja se tereti da je svojim estetskim zahvatima, za koje nije imala licencu, u salonu u Beogradu unakazila lica 18 žena.

Jučerašnje ročište trajalo je više od tri sata, a svoj iskaz dala je svedok Ivana Grabovica, inače pevačica koja tvrdi da je Markanović unakazila tako da nijedan hirurg nije mogao joj pomogne, piše Kurir.

- Kod Ogle sam bila na tri tretmana, ne mogu tačno da se setim u kom mesecu, ali recimo od juna 2020. godine sad počela. Prvo su bile konsultacije, a onda mi je radila podočnjake i kapke - počela je svoje svedočenje pevačica.

- Ubeđena sam da moje lice nije tretirano plazma-penom, već nekim laserom. Osećala sam nesnosnu bol, nisam mogla da izdržim. Pitala sam je da mu da anesteziju, ali mi je sve vreme pričala da izdržim i da će kasnije sve biti vredno bola - ispričala je Grabovica.

Sve vreme, dok je svedok objašnjavala kakvu je torturu trpela od stane Markanović odbrana je insistirala da opiše kako je izledao aparat kojim joj je tretirano lice.

- Aparat je izgledao kao plazma-pen, ali to nije bilo to, ne može da boli tako kako je mene bolelo. Bila sam na raznim estetskim poduhvatima i korekcijama i u Turskoj, nikada me ništa nije ovako boleleo - rekla je ona u Prvom osnovnom sudu u Beogradu.

Grabovica je istakla da će krivično goniti Oglu Markanović, ali ne i Jasminu Tasić koja je drugooptužena u ovom predmetu. Rekla je da joj Jasmina nije prilazila iako je, kako se sumnja, sa oštećenima vršila konsultacije.

Sve vreme na suđenju bilo je tenzije između advokatice odbrane i oštećene pevačice koja je odgovorajući na pitanja Irine Borović do detalja opisala kako izgleda aparat kojim joj je rađen tretman, kao i koje je sve zahvate radila na sebi.

Naredno ročište zakazano je za 15. septembar kada će svoj iskaz dati još jedna oštećena žena koja je radila tretmane kod Markanović i Tasić.

Podsetimo, optužnim predlogom optužene se terete da su počinile teško krivično delo protiv zdravlja ljudi u saizvršilaštvu na štetu 18 oštećenih pacijenata.

U saopštenju tužilaštva se precizira da se proširenim optužnim predlogom Markanović i Tasić terete da su od januara 2020. godine do 6. februara prošle godine salonu „Tayas“ izvodile hirurške procedure i to invanzivnom primenom sredstva "O2 No Needle Mesotherapy - Beauty Machine - Skin energy Activation Instrument", uz korišćenje injekcija lokalne anestezije "lidokain-hlorid" koje je davala okrivljena Olgica Markanović, a zbog čega je 18 pacijenata imalo teške telesne povrede.

