U Specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se suđenje Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim optuženima za sedam ubistava, otmice, silovanje, trgovinu drogom i oružjem.

Optuženi koji se brane sa slobode, kao i oni koji su u pritvoru uvedeni su u boks za optužene najveće sudnice u zgradi u Ustaničkoj ulici.

18.30 Završeno suđenje

Po izlasku iz sudnice advokat Nada Mitrović Rakić je za Informer izjavila da je njen klijent I. S. verodostojno ispričao kroz kakvu je golgotu prošao na stadionu Partizana.

- I.S. je ponovio sve što se dogodilo tog kritičnog dana, odnosno u kritično vreme. Rekao je istinu u potpunosti. On je više puta saslušavan, prvi put u Požarevcu u Beogradu. On i danas oseća posledice svega ali mu u svakom slučaju veliku podršku pružaju njegovi najmililji. Sutra se nastavlja dopunom iskaza ali ga očekuju i pitanja koje će mu postavljati branioci i okrivljeni- rekla je advoktica Nada Mitrović Rakić na kraju današnjeg suđenja.

Podsetimo, na ranijem saslušanju u Specijalnom sudu, I. S. je do detalja ispričao da mu se život pretvorio u pakao sredinom oktobra 2020. kada je došao u Beograd da prošeta i da se fotografiše na Kalemegdanu, na grobu Milorada Mandića Mande i pored stadiona Partizana.

Objasnio je da su ga "navijači" prepoznali jer je voleo da ide i na utakmice i da su ga optužili da je došao da uhodi

Veljka Belivuka i Marka Miljkovića za račun pokojnog Ljubomira Markovića Kiće.

- Pravio sam selfi kod stadiona, kada su me uhvatili ti ljudi, pitali su me "Požarevac, priznaj šta radiš tu". Povukli su me za duks i rekli "polazi sa nama", vukli su me, udarali mi šamare i odveli u prostorije. Tukli su me pesnicama, bio sam vezivan lisicama za stolicu, stavljali su mi na ruke braon široku traku. Unosili su mi se u facu i ponavljali "šta je bilo, došao si da nas cinkariš, došao si da pratiš Velju". Ja sam ponavljao "nisam, došao sam da se slikam" - ispričao je ranije I. S.

Tokom tri dana, koliko su ga držali zatočenog, tukli su ga i držaljom sekire, terali ga da skine patike i udarali ga po prstima. Ipak, najgore iskustvo, doživeo je, kako je ispričao kada su uzeli štap za bilijar.

- Seksulano su me zlostavljali štapom za bilijar. Štapom su me udarali i zlostavljali me. Kada sam legao u krevet, seksualno me je zlostavljao i optuženi Aleksa Šejić - rekao je na saslušanju.

Dok su ga tukli i maltretirali na trenutke je pomišljao da je sa njim gotovo i da neće živ izaći.

- Drugo veče, dok su me držali tu, došle su i neke devojke, kakve ja mogu da vidim samo na televiziji, lepe. Bio sam u modricama, doveli su me za bilijar. Jedna devojka je pitala "zašto bijete ovog dečka", a Šejić je rekao "dijabola, cinkara, sada umesto da svr...o u vas devojke, ja ću to da uradim u Požarevca". Iživljavali su se na meni, vezanog lisicama su me udarali štapom za bilijar po leđima i vratu, pao sam na zemlju od udaraca, štap se slomio o mene - ispričao je I. S.

- Želeo bih to da izbacim iz glave, pakao je bio. Došli su Belivuk i Miljković, tukli su me držaljom od sekire, od udaraca nisam mogao na nogama da stojim. Posle toga su me terali da se skidam i udarali su me po nogama, glavi. Belivuk mi je ponavaljao "kaži za koga cinkariš, pi..o ciganska, cinkaroška, klošaru". I Marko Miljković me je tukao, opkolili su me, ja sam ih molio da me puste, Marko je čak slikao i moju ličnu kartu, uvukli su me unutra u separe i nastavljali da me udaraju - detaljno je opisala jedina preživela žrtva klana iz optužnice.

- Mislio sam da gubim glavu, tukli su me, šutirali i u predelu međunožja. Onda su mi rekli da će da me puste, ali da se godinu dana ne vraćam u Beograd i da nikome ništa ne pričam jer će da me likvidiraju. Molio sam boga da izađem živ. Tri i po dana su me držali bez hrane i vode - rekao je on i dodao da su ga potom odvezli do naplatne rampe Vrčin i da se kući vratio tako što ga je povezao neki čovek. Pitao ga je zašto je modar - rekao je ranije a danas kako nam je rekla njegova advokatica se to potvrdio I. S.

Tokom pauze od pola sata, koju je sudija odredio u Specijalni sud je stigla hitna pomoć koja je pregledala okrivljene među kojima su bili Belivuk koji se žalio da mu trnu ruke i Miljković koji je rekao da mu zuji u ušima. Sudija je nakon pregleda rekla da su svi okrivljeni sposobni za nastavak suđenja.

17.26 - Svedok, koji je mučen i silovan, biće ispitan bez prisustva javnosti

Sudija je saopštila i da će svedok oštećeni I. S. biti ispitan, ali bez prisustva javnosti zbog zaštite privatnosti učesnika u postupku. Podsetimo, ovaj oštećeni je prema navodima optužnice brutalno mučen i silovan u prostorijama na stadionu Partizana, koje su koristili pripadnici kriminalne grupe.

U iskazu koji je dao u tužilaštvu naveo je da je došao u Beograd kao turista i da su ga pripadnici kriminalne grupe uvukli u prostorije kada je došao da napravi selfi ispred stadiona. Rekao je da su se tri dana iživljavali nad njim, da misli da su mu sipali nešto u vodu. Do detalja je ispričao i kako su ga vezivali tukli ga držaljom od sekire, a potom ga seksualno zlostavljali. Naveo je da su ga optuživali da je "cinkara" i da je došao da špijunira Belivuka i Miljkovića. Pustili su ga, kako je naveo, tek posle tri dana, ali su mu zapretili da nikome ne sme da govori šta je doživeo, niti da se vraća u Beograd u narednih godinu dana.

17.21 - Hitna otišla, Sudsko veće se vratilo

Sudsko veće vratilo se u sudnicu, pošto su lekari Hitne pomoći završili pregled optuženih.

- Sudu je dostavljen izveštaj i iz lekarskog izveštaja proizilazi da su pregledani Nebojša Janković, Nemanja Lakićević, Aleksandar Vučinić. Po izveštaju zatvorskog lekara pregledani su Belivuk, MIljković i Vlade Draganić i svi su sposobni da prisustvuju glavnom pretresu - saopštila je sudija šta su zaključili lekari posle pregleda.

16.13 - Hitna pomoć u Specijalnom sudu

Nakon što su se Belivuk i Miljković žalili na zdravstveno stanje, u Specijalni sud je stigla i Hitna pomoć.

15.50 - Miljković i Belivuk traže doktora, sudija odredila novu pauzu

Optuženi Miljković je sledeći za govornicom.

- Ja bih želeo da me pregleda doktor, zbog ovakvog postupanja suda, ne osećam se dobro. Zuji mi u ušima - rekao je Miljković ali mu je sudija rekla da se vrati na mesto.

- Dobro, ja sam se obratio sudu da mi nije dobro, nisam kriv ako padnem ovde - dodao je Miljković pre nego što je vraćen u boks za optužene.

Tužilac je potom rekao da se ne protivi predlogu da Miljkovića pregledaju lekari, ako se ne oseća dobro, ali da se protivi da se suđenje odloži.

Sudija: Miljkoviću, rekli ste da vam nije dobro. Vidim vam osmeh na licu.

Miljković: Ima još kandidata kojima nije dobro

Sudija: Znači, da pozovemo odmah Hitnu pomoć. Zovite službu Hitne pomoći. Neka se javi kome još nije dobro. Izađite, recite šta vam fali kome nije dobro.

Marko Budimir: Zuji mi u ušima, boli me glava. Ako možete da zovete hitnu.

Sudija: Protiv vas je postupak razdvojen, možete da idete, pregledaće vas lekari.

Sudija: Protiv koga nije razdvojen postupak, a nije mu dobro, neka se javi. Protiv kojih je razdvojen, pregledaće vas pritvorski lekar.

Belivuk: Ja sam se već obratio straži da me vode kod doktora, što pre. Osušila su mi se usta, trnu mi ruke.

Sudija: Određuje se pauza pola sata, nastaviće se pošto optužene koji su se javili da im nije dobro, pregledaju lekari Hitne pomoći.

14.40 - Za reč se javio optuženi Veljko Belivuk

- Nije baš vezano za ovo, ali 29. avgusta smo videli da je advokat rekao da smo saglasni da se čita iskaz Katarine Stanković. Mi ipak tražimo da se sasluša, po nama je to vrlo bitno. Mi jesmo saglasni da se pročita i jesmo klimali glavom, ali ističem zahtev da se sasluša - rekao je Belivuk.

Inače, Katarina Stanković je bila nevenčana supruga pokojnog Gorana Mihajlovića koja je sudu dostavila pismo da ne želi da svedoči.

14.35 - Prozivka optuženih

Sudija je ušla u sudnicu i počela prozivku optuženih, kako bi utvrdila da li su svi prisutni u sudnici, i kako bi suđenje moglo da se održi.

Za govornicu je izašao optuženi Nemanja Đurić, koji je ponovo otkazao punomoćje advokatu Nikoli Jerkoviću i tražio da ga zastupa advokatica koja ga zastupa po službenoj dužnosti Milica Lovrić.

Inače, danas je veća gužva i u publici pošto je došlo desetak muškaraca koji su došli da prate suđenje.

