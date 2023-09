SUĐENJE BELIVUKOVOM KLANU: Miljković ispituje svedoka - 'Mihajlović maltretirao ljude i MAHAO PIŠTOLJEM, bio sam UPLAŠEN'

U Specijalnom sudu u Beogradu nastavljeno je suđenje kriminalnoj grupi veljka Belivuka i Marka Miljkovića.Suđenje je tokom ispitivanja I. S. koji je prema optužnici jedini preživeo brutalno prebijanje i seksusalno zlostavljanje na stadionu Partizana, bilo zatvoreno za javnost. On je završio davanje svog iskaza i sada bi trebalo da se pred sudom pojavi svedok Aleksandar Nuždić.Nuždića je inače pominjala majka pokojnog Gorana Mihajlovića kao osobu koja je među poslednjima videla živog njenog sina.

17.19 - Za danas završeno ispitivanje svedoka, u četvrtak pozvana Aleksandra Živković

Sudija je saopštila da je ispitivanje svedoka za danas završeno. Ona je saopštila da Filip Golubović koji je pozvan kao svedok nije primio poziv.

- Za četvrtak je pozvana Aleksandra Živković, ona je uredno primila poziv i čućemo primedbe a potom ćemo vršiti uvid u pisanu dokumentaciju - saopštila je sudija.

17.06 - Miljković nastavlja ispitivanje Nuždića

Goran Mihajlović je podsetimo nestao 1. aprila 2019. Prema navodima optužnice, otet je, otrovan u kući u Ritopeku a potom su njegovi ostaci spaljeni ispred vikendice u Surduku koja je u vlasništvu Aleksandre Živković, supruge Radoja Živkovića.

Živković je uhapšen u Istanbulu zbog sumnje da je umešan u ubistvo vođe škaljaraca Jovana Vukotića.

Miljković: Kako znate da je roba stizala od Filipa Golubovića?

Nuždić: Tu je bio i Golubović.

Inače, Golubović je pozvan kao svedok u četvrtak a jutros je trebalo da mu se sudi zajedno sa inspektorom SBPOK-a Božidarom Stolićem, ali se nije pojavio.

Miljković: Da li je Goran, osim Albancima dugovao nekome? Da li je klepio još nekoga?

Nuždić: Nemam saznanja.

Miljković: Prilikom pljačke u Crnoj Gori, koliko je novca odneto?

Nuždić: Nije mi rekao, valjda je vozio, to je bila oružana pljačka

Miljković: Kako je bio privržen šklajarskom klanu?

Nuždić: Navijao je da škaljarci ubiju nekog kavčanina, gluposti mi je pričao.

Inače, Nuždić je ranije u istrazi ispričao da je jednom sa MIhajlovićem pratio nekog čoveka do Kopaonika, da je imao tračicu na glavi i da je kasnije iz medija prepoznao Stevana Stamatovića ubijenog u Atini. Tada je ispričao i da mu je Mihajlović rekao da je Stamatović ubio Aleksandra Stankovića, poznatijeg kao Sale Mutavi, jednog od najboljih prijatelja Belivuka.

Miljković: Vi tvrdi da je taj čovek sa trakicom Stamatović?

Nuždić: Ne tvrdim, liči mi.

Miljković: Da li poznajete Strahinju Markovića?

Nuždić: Znam ga tu iz kraja, on i Goran jesu radili ja nisam. Mislim da su zajedno prodavali nešto.

Miljković: Jel Strahinja Marković pao sa travom?

Nuždić: Jeste, i ostao je Goranu dužan pare ali mu je vratio kada je izašao iz zatvora.

Miljković: Kada vam je to Strahinja rekao?

Nuždić: Ja muslim 2019.

Miljković: Da li znate Dimčeta KImova?

Nuždić: Jesam, preko Gorana.

Miljković: Zašto su se ljudi plašili Gorana?

Nuždić: Zato što je maltretirao ljude, što se kaže žargonski, kad prebaci, kad se napije

Miljković: Da li si bio ucenjen nekada od Gorana?

Nuždić: Nije imao čime da me uceni

Miljković: Jesi li bio ljut što tvoja majka mora da otplaćuje travu?

Nuždić: Bio sam uplašen, mogao je da me upuca.

Miljković: Jel on upucavao ljude?

Nuždić: Mahao je tako pištoljem, menjao je pištolje

16:45 - Miljković se javio za reč

Nuždić je prethodno ispričao da je za Gorana MIhajlovića skladištio drogu i oružje, a da je Mihajlović koji se deklarisao kao škaljarac posle ušao u posao sa Filipom Golubovićem, koji je pomenut kao kavčanin.

Miljković se javio za reč i izašao za govornicu da ispituje svedoka Nuždića.

Miljković: Da li je Goran tog 1. aprila rekao da s kim ide da se vidi?

Nuždić: Ne mogu da se setim da li je rekao Nino ili nije.

MIljković: Kada počinjete kriminalne aktivnosti sa njim?

Nuždić: Ja mislim 2017.

Miljković: Da li je imao probleme sa zakonom?

Nuždić: Znam da je u Crnoj Gori učestvovao u nekoj pljački banke. Poverio mi se da je s nekim ljudima opljačkao banku i da je on zapalio a da su oni ostali dole

Miljković: Da li ga je potraživalo crnogorsko pravosuđe?

Nuždić: Mislim da jeste. Jednom sam bio sa njim kada ga je zvao imenjak iz Crne Gore i rekao da dođe da ispriča šta je bilo jer neće da robija njegovu robiju

Miljković: Da li je ušao u emotivnu vezu sa dečkom s kojim je pljačkao banku?

Nuždić: Ne znam.

Miljković: Da li ste ikada videli Goranov skaj telefon?

Nuždić: Jesam, menjao je aparate. Nije ih često menjao.

Miljković: Rekli ste da je Goran pisao s njegovog telefona da se skloni sve iz kuće?

Nuždić: Pisao je da će navodno policija da upadne i da se skloni sve. Dešavalo se i pre milion puta da čistimo sve. Imao je neke ljude u policiji koji su mu javljali

Miljković: Jel imao oružane sukobe, jel pucao na njega neko, on na nekoga?

Nuždić: Jeste, ali to znam samo iz priča.

Miljković: Koliko ste se puta videli s majkom i ocem Goranovim?

Nuždić: Oca pre nestanka, često. Goran kada je menjao kola uvek se konsultovao sa njim. A majku jednom. Posle nestanka, kada se sve izdešavalo, krivac sam im bio. Dolazili su kod mene kući, nisu bili drski i bezobrazni, samo su pitali šta bi moglo da bude, kako bi moglo da bude.

Miljković: Jeste li im pričali o njegovim kriminalnim poslovima?

Nuždić: Jesam, da je prodavao travu. U skrinšotovima sa skaja sve je pisalo šta je sklonjeno iz kuće u megana i sve su oni to videli.

Miljković: Odakle Goranu porše?

Nuždić: To je bila kompenzacija, ali ne znam sa kim. Uzeo ga je 2018.

Miljković: Da li imate saznanja da je taj isplaćen i koliko?

Nuždić: Dva komada žutog.

Miljković: Znači radio je i sa heroinom?

Nuždić: Jeste, tu smo došli u sukob jer nisam hteo da radim heroin.

Miljković: Kada ste se videli sa Katarinom Stanković? Da li je došla sama?

Nuždić: Došla je sama.

Miljković: Da li poznajete Acu Mrvicu?

Nuždić: Ne.

Miljković: Rekli ste da je droga došla sa špilom karate?

Nuždić: U svakom paketu je bila po jedna karta. Obične karte koliko se sećam.

Miljković: Kako vi to "rešavate" robu? Meni prvo na pamet pada da je zapalite.

Nuždić: To je prodaja, dok ne dođe da je uzme.

Miljković: Oružje koje je stajalo kod vas, bilo je nelegalno?

Nuždić: Jeste, bilo je nelegalno.

Miljković: Koliko ste puta u životu videli mašinu tabletarku?

Nuždić: Dosta puta, pa to je bilo i na aliexpresu da se kupi. On je hteo da kupi drugu.

Miljković: Kada ste odvezli tog megana sa drogom do suda, kako vam je Goran rekao, da li je rekao ko da ide sa vama?

Nuždić: Jeste, to je bio 3. april, rekao je da idemo i da odvezemo do zgrade suda. To smo uradili ujutru oko 9.30 sati. Rekao sam tada i njegovim roditeljima, da mi je pisao i tablicu jednu za koju je samo on znao da je donesem. To je bilo 2. ili 3. aprila

Miljković: Rekli ste da je Goran u poršeu imao štek u kom je držao pištolj?

Nuždić: Jeste, kod volana pritisne i izađe pištolj

Miljković: Bili ste prisutni kada je čekićem razbio krak mašine za tabletiranje?

Nuždić: Jesam, mesec dana pre 1. aprila.

16:37 - Belivuk izašao za govornicu, ispituje Nuždića

Veljko Belivuk je izašao za govornicu i postavlja pitanja svedoku Nuždiću, koji je potvrdio da je bio u kontaktu sa Goranom Mihajlovićem.

SUĐENJE BELIVUKOVOM KLANU Miljković ispituje svedoka: Bio sam uplašen, mogao je da me upuca

Belivuk: Da li je pominjao nekada mene i Marka Miljkovića?

Nuždić: Ne, nikada, ni u dobrom ni u lošem kontekstu.

Belivuk: Da li ste vi u društvu smatrali ozbiljnim ili neozbiljnim kada se deklarisao škaljarcem?

Nuždić: Dosta ljudi ga se plašilo, mi smo ga smatrali ozbiljno.

Belivuk: Da li je Goran bio zadovoljan marihuanom koju je nabavljao od Crnogoraca i Albanaca?

Nuždić: Jeste.

Belivuk: A što je onda prešao na navodnog kavčanina Filipa Golubovića?

Nuždić: Uzeo je od nekog iz Pazara, uzeo je oko 100 kila ali ih je zapalio, nije ih platio.

Belivuk: Kolika je cena bila?

Nuždić: Oko 400 evra po kilogramu.

Belivuk: Rekao si da nije nikome ostao dužan, ipak jeste?

Nuždić: Jeste, to sam zaboravio

Belivuk: Da li znaš koliko je Goran dužan Goluboviću?

Nuždić: Ne znam.

Belivuk: Kada mu je stigla poslednja količina trave?

Nuždić: Moguće je da je bilo 60 kilograma, dva dana pred nestanak njegov

Belivuk: Dok si sarađivao s Goranom, ako ti nije plaćao, od čega si živeo?

Nuždić: On me je vodio, plaćao klopu.

Belivuk: Jesi li ga se bojao?

Nuždić: Nekim delom da. Jednom je ostavio marihuanu kod mene, samo smo on i ja znali gde je. Došao je sa nekim i uzeo, a onda nabedio mene da sam uzeo i ja sam morao da plaćam. Moja majka je plaćala, rekao je da ne moram više da plaćam, ali moram da ga vozim.

Belivuk: Znači, zavrnuo je i tebe kao Albance.

Nuždić: Jeste.

Belivuk: Jel ti davao nekad novac? Po 100 evra recimo.

Nuždić: Jeste, nekad i kad preteram turu, recimo preteram 60 kilograma marihuane, on mi da 100 evra.

Belivuk: Rekao si da ti je jednom poklonio vozilo?

Nuždić: Nije on nego Filip Golubović, BMW300 karavana.