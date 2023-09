RAZOTKRIVENA MAFIJA SA BALKANA! POZNATI SPORTISTA VOĐA KRIMINALNE BANDE - Na bizaran način varali kladionice i uzimali OGROMNE SVOTE NOVCA

Španska policija, Interpol i Europol razotkrili su kriminalnu organizaciju koja je na neobičan način prevarila kladionice.

Niz sumnjivih onlajn klađenja primećen je 2020. godine, a to je bio razlog da se otvori istraga koja je kasnije donela šokantne rezultate.

Utvrđeno je da je u Španiji osnovana kriminalna mreža koju čine državljani Bugarske i Rumunije, a poznat je i način na koji su nelegalno dolazili do zarade.

Naime, oni su pronašli način da se posluže tehnologijom, odnosno satelitima, preko kojih su uživo pratili razna sportska takmičenja. Time su uspeli da vide rezultat i šta će da se desi pre nego što to registruju kladionice.

Imali su spremne naloge, pa su preko interneta lako mogli da naprave sigurne i velike uplate.

Tako su napravili niz prevara, došli do ozbiljnog novca, ali nisu mislili da će biti sumnjivi kladionicama, pa zatim i policiji.

🚨23 arrests as Spain's @policia, #Agencia Tributaria, @europol and @INTERPOL_HQ cooperate to dismantle global match-fixing ring.



The group rigged matches and used advanced technology to get ahead of bookmakers, leading to significant gains.



More 👇https://t.co/S9NEEo2P4B