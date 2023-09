REPRIZA PAKLA NA SUĐENJU ALEKSIĆU! Milena: Mnoge žrtve su odustale od svedočenja jer ne žele da preživljavaju poniženje iznova!

Branioci Miroslava Aleksića tokom suđenja se žrtvi smejali u lice, advokat vikao i postavljali joj neumesna pitanja.

Glumica Milena Radulović, koja je u utorak pred Višim sudom u Beogradu počela svedočenje u postupku koji se protiv učitelja glume Miroslava Mike Aleksića vodi zbog seksualnog zlostavljanja učenica, tokom tročasovnog ispitivanja, osim jezivih detalja o kojima je morala iznova da govori, otkrila je i da zna da je broj žrtava učitelja glume daleko veći, ali da mnoge od njih nisu prijavile, jer nisu spremne da doživljavaju nova poniženja.

- Silovana sam i zlostavljana u školi glume. On je to činio mnogim devojkama, ne samo ovim čija su imena u optužnici. Postoji razlog zašto ne žele da svedoče, ne žele da proživljavaju ovu vrstu poniženja, iznova i iznova - izjavila je Milena Radulović pred Višim sudom u Beogradu. Ona je, tokom odgovaranja na pitanja, objasnila i da je ona dve godine pre nego što je prijavila silovanje policiji 16. januara 2021, razgovarala sa advokatima, očevima devojčica koje su pohađale istu školu, o mogućnostima da se sve prijavi nadležnim državnim organima, ali i zbog čega u tom trenutku to nije učinila.

Biljana Srbljanović - Smejali su se ženi dok je govorila o silovanju Spisateljica Biljana Srbljanović na društvenim mrežama prenela je deo atmosfere iz sudnice, tokom ispitivanje Milene Radulović od strane advokata Miroslava Aleksića. - Imam utisak da je većina prisutnih bila zgađena nad pristupom, ponašanjem i držanjem Aleksićevog pravnog tima. Ne postoji niti jedan razlog da se branilac optuženog za bilo koje, a pogotovo ovakvo krivično delo, ponaša kao advokati Aleksića. Ne postoji razlog da se smeju ženi dok odgovara na pitanja o silovanju. Ne postoji nikakav razlog da se advokatica, dakle žena, iz tima branilaca, čitavo vreme cereka Mileni u lice, pravi grimase, negoduje i pokušava da je stavom ponizi dok svedoči o seksualnom nasilju koje je preživela - deo je onoga što je napisala Srbljanović.

- Nisam bila spremna da kažem roditeljima - otkrila je ona na suđenju. Objasnila je i da je prelomila i odlučila da ode u policiju, kada je shvatila da je to jedini način da pokuša da spreči da ono što se dešavalo njoj i drugim devojkana nastavi da dešava iz generacije u generaciju.

Radulovićeva, koja je dostojanstveno i bez nervoze odgovarala čak i na pitanja "zašto nije siledžiju prijavila policiji", "da li misili da je bila poznata i pre nego što je prijavila Aleksića za silovanje", "zašto nije zatvorila vilicu i stisnula zube", svedočenje će nastaviti 19. oktobra.

Njen zastupnik, advokat Jugoslav Tintor, kaže za Kurir da je posle svedočenja ona bila potresena jer ponovo prolazi kroz sve što je doživela, ali da ima snage i hrabrosti da izdrži do kraja.

Vanja Macanović - Nemaju status posebno osetljivog svedoka Vanja Macanovic, advokat iz Autonomnog ženskog centra, kaže da se ovde radi o sekundarnoj viktimizaciji žrtve. - Vi očekujete da o nečemu što je vaše najgore životno iskustvo, posebno u domenu seksualnog nasilja, morate da ponavljate više puta svoj iskaz. Sve ove devojke su to pričale javno jer nemaju status posebno osetljivog svedoka. Sve je usmereno ka tome da žrtve odustanu. Nekada se pitate da li je sistem zaista toliko okrutan prema žrtvama, koje na kraju nemaju snage da istraju kroz sve ovo. Proći kroz sve ovo je ozbiljno zlostavljanje - istakla je Macanović, gostujući na Kurir TV.

- Mi smo imali prilike da na delu vidimo da one prolaze kroz traumatizaciju iznova, to je takođe jedan vid zlostavljanja. Mi ne sporimo da odbrana ima pravo da postavlja pitanja, ali nije svejedno na kakav se način ispituje žrtva. Omalovažavanje, uvredljive insinuacije izlaze iz okvira ispitivanja na koje po zakonu imaju pravo. Upravo iz tog razloga sam u sudnici i reagovao zbog smeha dok je ona odgovara na pitanja o događaju koji je za nju traumatičan, a bilo je još dosta toga na šta nisam reagovao - opisao je Tintor atmorferu na suđenju za jedno od najtežih krivičnih dela.

Aleksić je, podsetimo, bio uhapšen 16. januara 2021. pošto ga je policiji za silovanje prijavila Milena Radulović. Posle njene prijave, policiji se javilo još šest devojaka.

Inače, suđenje je u utorak bilo prekidano jer je sudija morao da upozori Aleksićevog advokata da ne viče, a advokat Jugoslav Tintor je reagovao zahtevajući da prestane da se smeje dok žrtva odgovara. U jednom trenutku, sudija je pitao i žrtvu da li je u stanju da nastavi svedočenje, i da li se oseća dobro. - U stanju sam da nastavim da odgovaram na pitanja - rekla je hrabra devojka.