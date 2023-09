NE NAZIRE SE KRAJ SUĐENJU MIKI ALEKSIĆU: Učitelj glume ima PRLJAVU TAKTIKU - nakon iscrpnih monologa odugovlačenje, zlostavljanje i smejanje

Sramna taktika samozvanog učitelja glume Miroslava Mike Aleksića, optuženog za više silovanja i polnih uznemiravanja, traje već više od godinu dana.

On je iznosio svoju odbranu najmanje 18 sati. Nakon njegovih iscrpnih monologa na red su došla svedočenja žrtava, koja su bila i više nego potresna, a one su ponovo zlostavljane u sudnici, od strane Aleksićevog advokata.

Suđenje je počelo februara prošle godine, Aleksić je danima iznosio odbranu, a na red su došla i svedočenja žrtava. Do sada je svedočilo pet devojaka, a poslednja je Milena Radulović, čije svedočenje još nije gotovo. Nakon nje, iskaz treba da daju Iva Ilinčić i J.V.



Do sada smo u sudnici Višeg suda u Beogradu mogli da čujemo preobimnu odbranu optuženog, koja se bazirala na omalovažavanju i ponižavanju žrtvi.

Sa druge strane, kada su se devojke pojavile u sudnici čuli smo potresna svedočenja i uznemirujuće detalje seksualnog nasilja koje se događalo u školi glume "Stvar srca".

Aleksićev monolog od 18 sati

Miroslav Mika Aleksić je svoju odbranu iznosio čak šest ročišta, što bi značilo da je on pričao najmanje 18 sati!

U periodu kada je Aleksić iznosio odbranu došlo je do nekoliko odlaganja suđenja - jer se optuženi zdravstveno nije osećao dobro, ali i zbog dojava o bombi u "Palati pravde".



Šta je on zapravo rekao u svojoj odbrani?

Ukratko, on je devojke nazivao "epizodama", optužnicu je nazivao "šizofrenom" i poredio ju je sa serijom "Seks i grad" - optužnicu u kojoj se navodi da je optuženi napastvovao mlade devojke, od kojih su neke bile i maloletne!



- Osnovna tema ovde je tema Mileninog master rada. I u optužnici kao i radu imamo 7 epizoda po uzoru na meksičke serije. Rad na scenariju je timski, a unet je u optužnicu. To je preslikavanje serije "Seks i grad", a neverovatno je koliko su neki delovi slični - rekao je Aleksić.

Aleksić se tokom cele odbrane fokusirao na Milenu Radulović, pokušavajući da je "okrivi" kako je ona iscenirala sve optužbe.



Čitao je potresne iskaze koje su žrtve ispričale u tužilaštvu, relativizujući ih i komentarišući seksualno nasilje sa podsmehom.

- Dodirujem je preko džempera, rolke, potkošulje. Te fantazije o dodirivanju preko odeće su tipične samo za adolescente. Ja sam tada imao 62 godine i bio sam daleko od adolescenta, te je ovo neprimereno i ne može biti tačno - pričao je Aleksić.

Sve vreme je vređao žrtve, nazivajući ih lenštinama, neuspešnim glumicama, a njegov fokus je bio na Mileni Radulović. Pričao je da je ona izašla u javnost, kako bi postala slavna.

- Ja znam i mogu da vam kažem i ako budemo u prilici, postoje materijalni dokazi koliko je ovo upleteno u nešto što se zove zadati projekat. Zahvaljujem se zastupniku Milene Radulović, koji je od početka u javnosti govorio da je otvorena Pandorina kutija. Zahvaljujem se na tako tačnom, dobrom i preciznom poređenju Milene i Pandore. Pandora na grčkom znači sveobdarena, a onda je otvorila svoju kutiju i šta je izašlo, pakost, zlo, bolest, pohlepa, očaj, ludost. Jeste otvorena Pandorina kutija, ali bez obzira na ovu čudesnu, za mene mentalnu gimnastiku koja je upotrebljena od strane tužilaštva da se Milenina mržnja podvede pod pravne okvire i kvalifikacije silovanja to je za mene neverovatno, uveren sam da je tužilaštvo duboko svesno da se ovde radi o drugom silovanju, silovanju istine. Nisam u stanju više da govorim - rekao je Aleksić nakon što je govorio više od 18 sati.

Njegova odbrana je predložila više od 50 svedoka, među kojima su glumci koji su pohađali ovu školu, time takođe pokušavajući da odugovlače postupak.



Potresna svedočenja žrtava

Napokon, nakon završenog izlaganja odbrane optuženog, na red je došlo svedočenje žrtava.

Prva je svedočila N.V., kada je žrtvu seksualnog nasilja ispitivao i sam optuženi! Ona je ispričala koliko se osećala povređeno, kao i kakve su se grozote događale u školi.

- Kada vam je neko od sedme godine autoritet i slušate ga za sve stvari, tako se ni tada niko nije obratio roditeljima iz straha. Mika bi često degradirao roditelje u našim očima, pričao je da roditelji prema nama nisu iskreni insistirao je da to bude naša stvar. Kada nas je Mika vređao osećala sam se loše i povređeno, ali smatrali smo da to radi kako bismo se čeličili - ispričala je ova devojka i dodala da je Aleksić ulivao strahopoštovanje.

Aleksić je žrtvi postavljao besramna pitanja.



Aleksić: Da li Vam je poznat film "One su bombe", o aferi seksualnog zlostavljanja?

Ovo pitanje je sudija odbio, ali Aleksić je bio uporan.

Aleksić: Nikolina ne opisuje scenu koju je doživela, već scenu iz filma. A za to imam i dokaze koje ću predočiti. Kada ste ispričali drugu neprijatnost Ivani i šta je rekla?

N.V.: Odmah kada sam izašla iz kancelarije.

Nakon nje svedočile su M.Ć.,M.Đ., I.V. i Milena Radulović, čije ispitivanje još uvek nije završeno.

Aleksić se više nije usuđivao da postavlja pitanja žrtvama koje su svedočile nakon N.V., a to je prikazao kao njegovu vrstu "bunta" i iskazivanja nezadovoljstva zbog reči hrabrih devojaka.

Žrtve su ispričale da su se osećale poniženo, da su se plašile Aleksića i da je on godinama gradio svoj autoritet, izolovao ih od roditelja i sve pogrešno predstavljao kao nešto što tako treba da bude. Žrtve su tada bile u najosetljivijim godinama, one su tek razvijale svoje ličnosti, a Aleksić je to koristio da manipuliše i vlada situacijom.

- Većinski, nakon časova kod Mike sam se osećala bezvredno, osećala sam teskobu. Krivicu nisam osećala, jer ja nisam kriva ni za šta! Sada osećam poniženost, tada ništa nisam osećala. To je stravično! Gubim kontrolu nad telom i emocijama... Mnogo je bilo potrebno da povratim ličnost i da sada ovde stojim - rekla je devojka M. Đ.

Gnusna pitanja odbrane

"Zašto niste zatvorili usta"; "Na koji način ste odbijali da vam gura jezik u usta"; "Da li je njegova glava bila viša ili niža u odnosu na vaš polni organ"... Ovo su samo neke gadosti koje su se čule u sudnici, dok je advokat Aleksića rešetao pitanjima žrtve nasilja.

Branilac Aleksića se fokusirao na škakljiva pitanja, kako bi žrtve zbunio i dodatno uznemirio. Pitao ih je klasična pitanja poput: "Zašto niste odmah prijavile"; "Da li ste mu rekle Miko nemoj to da radiš", ponovo relativizujući nasilje i nemajući u vidu koliko godina su žrtve tada imale.

- U nedostatku bilo kakvih argumenata, odbrana optuženog Aleksića je i današnje ročište iskoristila da ponavljanjem istih, često potpuno irelevantnih pitanja, uz poneku neumesnu upadicu kao što je: "Pa koliko je to dugačak bio Mikin jezik?", pokuša da iscrpi oštećenu i potroši vreme predviđeno za današnje suđenje", kaže za "Blic" Denis Bećirić, punomoćnik oštećene Milene Radulović, nakon suđenja koje se odigralo u utorak.

O načinu postavljanja jezivih pitanja govorio je i advokat Jugoslav Tintor, koji je rekao da žrtve Aleksića ponovo prolaze kroz zlostavljanje, ovog puta u sudnici.

- Mi imamo na delu da one prolaze kroz traumatizaciju opet, to je isto jedan vid zlostavljanja. Ako vas neko ispituje o nečemu veoma traumatičnom i potresnom a neko se smeje. Desilo se i to je nešto što ne bi smelo da se ponavlja. Na taj način se komunicira sa javnošću i publiku - kaže Tintor.

Neretko na suđenjima advokat Aleksića se glasno smejao, mahao rukama i ponašao se neprimereno, što je rekao i sam sudija, koji ga je često opominjao zbog ponašanja, pa čak i izbacivao iz sudnice.

Svedočenje Milene Radulović

Neprimereno ponašanje odbrane i podrške Aleksića koja dolazi u publiku kulminiralo je tokom svedočenja glumice Milene Radulović, koja je prva prijavila Miroslava Miku Aleksića za silovanje koje se dogodilo kada je imala 17 godina.

- Kada mi se to prvi put dogodilo bila sam u šoku, nisam mogla da objasnim sebi, pokušala sam da objasnim da je to bio neki test. Kada me je dodirivao bila sam uplašena, osećaj takve izdaje. Čovek kojem sam verovala je učinio nešto tako bolno, mislila sam da me kažnjava, osećala sam se prljavo. Posle su usledile pretnje. To je prijatnim tonom provlačio. Tukao me je, udarila sam glavu u ormar, to su svi videli. Šamarao me je, svi su tapšali nakon toga misleći da je vežba - reči su Milene Radulović.

Ona je ispričala da je zbog svega što je preživela imala i suicidne misli, kao i da je izgubila samopouzdanje, jer ju je povredio neko koga je poznavala od svoje 11. godine.

Tokom njenog ispitivanja advokat se sve vreme smejao, a u nekoliko navrata u tome mu se pridružio i Aleksić. Takođe, u publici je bila i redovna podrška Aleksiću, a koja se nije ustručavala od smejanja i podrugljivih komentara dok je žrtva pričala o potresnim detaljima seksualnog nasilja.

Ispitivanje Radulovićeve još uvek nije završeno, s obzirom na to da je advokat postavljao brojna pitanja koja se ne tiču optužbi, već je nastavljao sa odugovlačenjem procesa.

Neka krivična dela mogu da zastare

Nesumnjivo je da se suđenje odugovlači i da sada traje već predugo - žrtve nisu završile sa davanjem iskaza, a saslušanje svedoka nije ni na vidiku. Jasno je još od kilometarske odbrane Aleksića da je njihova taktika pored ponižavanja žrtava, da što više odugovlače, a to je posebno zabrinjavajuće zbog mogućnosti da neka krivična dela za koja je optužen mogu da zastare.

- Za krivično delo silovanje neće doći do zastarelosti, jer za to treba sigurno oko 20 godina, tako da u odnosu na krivična dela silovanja nema opasnosti da će zastariti, ali za nedozvoljene polne radnje je moguće. Gotovo sam siguran da on računa da su za ta dela rokovi zastare kraći i to bi mu olakšalo i kada ima dovoljno dokaza, ako dođe do zastarelosti okrivljeni je "pobedio" protokom vremena - objasnio je ranije za "Blic" advokat Jugoslav Tintor.

Kako on kaže, prema njegovoj proceni, suđenje će trajati sigurno još godinu dana.

