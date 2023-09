TRAGEDIJA U SVETU SPORTA! Poznata fudbalerka preminula u 27. GODINI - nije saopšten uzrok smrti

Preminula je poznata fudbalerka, Medi Kjuzak (27), potvrdio je njen klub Šefild junajted.

Kjuzak je tokom prošle sezone prešla brojku od 100 nastupa u dresu Šefilda, a bila je i zamenik kapitena svoje ekipe.

U julu je potpisala novi ugovor.

Sheffield United Football Club is devastated to report the sad news of the passing of Maddy Cusack.



The Club and Maddy’s family would appreciate a period of privacy and will not comment further at this sad time.