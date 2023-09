STAJALA SAM NA METAR OD NJIH, VIDELO SE SVE' - Miljković svedoku ZLOČINA u Surduku postavio OVO PITANJE! Sudija odmah ODBILA

Konvoj marica pod rotacijama i sirenama, u pratnji naoružanih pripadnika Žandarmerije stigao je ranije danas u zgradu Specijalnog suda u Beogradu, u kojoj je za 14.30 sati zakazan nastavak suđenja kriminalnoj grupi Veljka Belivuka.

U nastavku suđenja zakazano je ispitivanje Verice P. žene iz Surduka koja je prema navodima optužnice zatekla pripadnike klana dok su u dvorištu porodične kuće supruge rođaka Radoja Zvicera, Radoja Živkovića palili ostatke Gorana Mihajlovića kog su 1. apirla 2019. navodno ubili u kući u Ritopeku.

16.45 - Sudsko veće: Usvojen predlog advokata Filipa Ivanovskog

Sudsko veće vratilo se u sudnicu i saopštilo je da je usvojen predlog advokata Filipa Ivanovskog, Vlada Georgijeva da bez odobrenja suda ne mogu ubuduće da napuste teritoriju Srbije. U odnosu na ostale, predlozi su odbijeni.

Takođe spojen je postupak u odnosu na Nemanju Đurića, Senada Rešovića, Dragan Mitrovića, Aleksu Šejića, Aleksu Stošića, Marka Budimira, Vladimira Greka, Marka Andrića, Miloša Budimira i Dejana Tešića koji su ranije otkazali punomoćja advokatima pa je postupak protiv njih bio razdvojen.

Sledeće suđenje zakazano je za 30. i 31. oktobar i 2. i 3. novembar.

16.15 - Sudsko veće je odredilo pauzu kako bi odlučilo o predlozima

16.00 - Optuženi i advokati nastavljaju sa predlozima

Za govornicu je izašao optuženi Nemanja Lakićević.

Potvrđujem to što je rekao advokat, da nudim jemstvo od 50.000 evra - rekao je kratko Lakićević.

Za reč se javila Mljana Perendija, advokat Filipa Ivanovskog da se neosnovano u rešenjima produžava mere zabrane napuštanja mesta prebivališta, odnosno Pančeva. Perendija je navela da je on porodičan čovek i da su se stekli uslovi da se mera ukine ili da se zabrani napuštanja Srbije.

- Njegovom detetu je potrebnu lečenje, koje ne može da ima u Pančevu. Treba omogućiti detetu da ide na vežbe, majka to ne može sama i zato predlažem da se ta mera ukine ili zabrani blažom - predložila je advokat Miljana Perendija.

Advokat Sanja Ćeriman zatražila je ukidanje mere zabrane napuštanja mesta boravišta za optuženog Vladu Georgieva.

- Njegova supruga Slađana Sekulić koja nema ni jednu meru obezbeđenja prisustva je dokazala da će redovno dolaziti u sud. Moram da napomenem i da je Slađana loše zdravstveno i da će verovatno morati na operaciju u Beogradu i da neće imati ko da je doveze u Beograd osim supruga, niti da brine o njoj. I juče joj je bilo loše, ali nismo tražili odglanje - rekla je pred sudom advokat Sanja Ćeriman i od suda zatražila i da se Slađani Sekulić i njenom suprugu vrate privremeno oduzeti autmobili.

Za govornicu je izašao Milovan Tadić.

- Želim samo da napomenem, većina predmeta koji su od mene oduzeti, pa i ugovor o radu, o kreditu su pronađeni u Dalmatinskoj gde sam i živeo. Ja sam od 2018. do 2020. bio u pritvoru, 11 meseci sam nosio nanogicu, nikada me poverenik nije ni opomenuo. Uzmite i to u obzir. Ispričao sam već da moja supruga sama brine o svima - rekao je Tadić.

Tužilac Saša Ivanić potom je rekao da se tužilaštvo protivi predlozima za ukidanje pritvora.

- Razlozi za pritvor stoje i dalje. Ne stoje argumenti odbrane da su za trojicu, Tadića, Lakićevića i Vučeljića dokazni postupci pratkično izvedeni. Postoje i isprave pribavljene putem međunarodne pravne pomoć iz Francuske, a oni još nisu izvedeni - rekao je tužilac i usprotivio i predlozima da se za ostale okrivljene izrekne blaža mera.

15.45 - Sudija je pozvala advokata da stave procesne predloge

Prvi se za reč javio advokat Nikola Jerković, koji je zatražio da pritvor bude potpuno ukinut ili zabranjen blažom merom MIlovanu Tadiću Miksi.

- Dokazni postupak u odnosu na njega je praktično završen. Kada budemo vršili uvid u video i foto dokumentaciju, videćete da nije bio član nikakve kriminalne grupe niti je mogao da bude, jer ima alibi, bio je u pritvoru u to vreme. Okrivljen Milovan Tadić, što se tiče iskaza o otmici oštećenog I. S. ispada da je on došao i predstavio mu se punim imenom i prezimenom dok su drugi imali fantomke - rekao je Jerković.

Za reč se javio advokat Boško MIlić, branilac okrivljenog Aleksandra Vučeljića.

- Postoje jako bitni lični razlozi, vezano za odluku o zameni blažom merom. Ne tražimo da u potpunosti pritvor bude ukinut, već da mu zamenite merom zabrane napuštanja stana uz elektronski nadzor. On je otac dvoje dece, ima tešku ličnu porodičnu situaciju. Mislim da je on sada već talac, jer veštačenje svedoka oštećenog može da traje mesecima. On je u međuvremenu stekao stan nasledstvom, supruga je zaposlena, on je bio zaposlen, ne želi da beži, želi da bude sa svojom porodicom. Tačno je da je osuđivan dva puta, ali nikada nije bežao, nije čak ni kasnio na suđenja, pa neće ni ovde - rekao je Vučeljićev branilac.

Za reč se javio i branilac Nemanje Lakićevića, advokat Dalibor Katančević.

- Moram da kažem da u fazi kada smo duboko zašli u izvođenje dokaza moja uverenost da pred sobom imate nevinog čoveka se samo povećava. On se predugo nalazi u pritvoru, jasno je da nikakvu ulogu u izvršenju krivičnog dela nije imao. Nije u pitanju mlada osoba, nalazi se u zrelim godinama, vlasnik je i direktor menjačnice koja odlično posluje, otac i majka mu žive i rade u inostranstvu. Beograd je napuštao samo turistički, ne postoje neki "štek" stanovi ili nešto slično. Imate potvrdu skupštine stanara da neprijavljeno u stanu živi sa ženom i decom - rekao je Katančević i dodao da ukoliko veće smatra da je neophodna dodatna garancija, nude jemstvo od 50.000 evra kao garanciju da će se redovno odazivati pozivima suda.

15.25 - Sudsko veće je potom prešlo na izvođenje pisane dokumentacije, a za reč se javio i Belivuk

- Na ovom dokumentu piše da sam ja 5. february 2021. učestvovao u pretresu, a nisam jer sam od 4. februara bio u pritvoru - rekao je on kratko.

Pred sudom su zatim pregledani dokumenti vezani za kuću na Rudniku, za koju se sumnjalo da su je kao "štek kuću" koristili pripadnici Belivukovog klana, ali i službena beleška u kojoj je konstatovano da nisu u njoj pronađeni tragovi izvršenja krivičnih dela.

15.20 Miljković iznosi primedbe

- Sećate se Spasojevićeve i moje rasprave o vatri, sad smo čuli da je to neka vatrica, nije bilo ćumura, nije bilo "golfa 6". Spasoejvić nije mogao da odredi gde je bila vatra, ali smo uspeli slikama da ga nateramo da se izjasni. Svedok kada je rekla ivica, ona misli na padinu, na metad i po-dva od nje, a Spasojević je rekao 15 metara. Spasojević je rekao da nije premeravao vatru i da je bila velika, a sad smo čuli da nije bila velika i da je bila uobičajena vatrica - rekao je Miljković, tvrdeći da se iskaz svedoka saradnika Nikole Spasojevića i svedokinje razlikuju.. On je dodao da je Spasojević rekao da se krio iza šupe, a da svedok nije pomenula da postoji šupa.

- Da je pričala sa Veljkom Belivukom, ona bi odmah zanala da je to Veljko Belivuk, ne bismo morali ni da radimo prepoznavanje kako se radi po zakonu. Spasojević je rekao da smo rekli "dobro je da nije videla, morali bismo i nju da ubijemo". Svedokinja je bila dovoljno blizu da vidi da li je u pitanju telo ili ne. Ne stoji Spasojevićeva teza da smo palili čoveka, a ni da smo bili tamo - dodao je. Istakao je i da je Spasojević rekao da se 2019. pored gradila kuća, a žena je rekla da se gradila kasnije.

- Spasojević je gledao fotografije, pa je rekao da se tada gradilo velelepno zdanje. Čuli smo od svedoka da nije. On ne zna da je stara kuća kuća od tog placa. Da je navodno išao s nama, znao bi. Rekao je da je Belivuk imao ključ, a svedokinja je juče rekla da nije ni bilo ključa - zaključio je Miljković.

Inače, interesantno je da Belivuk koji je prema tvrdnjama svedoka saradnika Spasojevića tada razgovarao sa Vericom Predić, nije imao pitanja za nju.

14.58 - Za govornicu izlazi optuženi Marko Miljković da ispituje svedokinju

Miljković: Rekli ste da ste poveli kerove, koji broj kerova?

Verica: Nisam ih povela, možda su išli za mnom, sigurno bi se uznemirili da je bio veći plamen.

Miljković: Ko je od roditelja bio kod vas?

Verica: Odmah pošto su inspektori razgovarali sa mnom, posle dva dana, došli su novinari i bila sam ljuta. Roditlji su došli kada je bilo lepo vreme, ali ne znam čiji su roditelji.

Miljković: Interesuje me koliko ste bili udaljeni od vatre dok ste pričali sa tim momkom?

Verica: Možda dva metra.

Miljković: Znači, mogli ste da vidite šta je gorelo?

Verica: Mogla sam, to su bile grančice.

Miljković: Možete li da kažete da li je moguće da je tu zapaljen čovek?

Sudija: Odbija se ovo pitanje.

Miljković: Rekli ste u tužilaštvu da se "na ivici palila vatra"? Mislite na liticu?

Verica: Objasnila sam da je tu prolaz, ivica između dva placa, ne litica.

Miljković: Koliko ima do litice?

Verica: Tri do četiri metra maksimum ima do litice.

Miljković: Da li ste tom prilikom videli ćumur?

Verica: Ne.

Miljković: Pominjali ste neku velelepnu kuću, kada je počela da se gradi?

Verica Predić: Kraje 2021. ili prošle godine. Nije se gradila 2019.

Miljković: Da li komšije praktikuju da niz tu liticu bacaj smeće?

Verica: Izbegavamo, rekla bih ne ali kako ko. Sigurno ima smeća.

Miljković je potom zatražio da se svedoku prikažu slike, odnosno foto dokumentacija iz Surduka koja se nalazi u spisima predmeta.

14.55 - PItanja postavlja Ivan Ninić, punomoćnik majke pokojnog Gorana MIhajlovića

Ninić: Da li biste prepoznali tog momka kada biste ga videli sada?

Verica: Mislim da ne bih mogla, ali ne mogu da budem sigurna.

Ninić: Jel se plašite za svoju bezbednost?

Verica: Nisam razmišljala o tome.

Ninić: Jeste li imali neke neprijatnosti posle davanja iskaza?

Verica: Osim novinara, kojima sam rekla da ništa ne znam, i nekih roditelja nekog pokojnog momka kojima sam dala reči utehe, ništa.

Pitanja postavlja advokat Nikola Jerković

Jerković: Kolika je ta vatra bila u centrimetrima?

Verica: Oko 40 centimetara možda u buretu.

14.45 - Sudija ispituje komšinicu očevica zločina u Surduku

Sudija: Vi ste davali iskaz pred Tužilaštvom za organizovani kriminal, ostajete li pri njemu?

Verica: Ostajem.

Sudija: Koliko drugo živite u Surduku, jel se dešavalo nešto neobično?

Verica: Od 2012. živim tamo u Surduku. Ja datume i godine zaista ne pamtim, ali imali smo dva velika požara tamo i uvek reagujem na vatru. Duvao je vetar, prišla sam dvorištu rekla im da paze, oni su rekli da čiste.

Sudija: Rekli ste da su bila dva velika požara?

Veric: Pa jedan je bio baš u tom dvorištu, a drugi u drugoj kući.

Sudija: Jeste li odmah otišli kada ste osetili dim?

Verica: Momci su palili kontrolisanu vatru, odmah sam otišla. Između tog i mog placa ima još jedan između. Tu je bila neka stazica, na samom tom prolazu kada bih išla dalje kod komšije s kojim sam se inače družila, bila je zapaljena vatra. Ne sećam se da li je bila u buretu ili čemu. Osetile su se grančice, ništa drugo. Razgovarala sam sa jednim momkom, bili su vrlo ljubazni, raspoloženi, čisti momci. Spremili su čak i neku vodu za svaki slučaj. Htela sam čak da im tražim vizit kartu da i meni srede dvorište.

Sudija: Kakav je bio taj momak?

Verica: Bio je u radničkom kombinezonu, teget boje. Bio je onako visok, šlank.

Sudija: Jel bio još neko?

Verica: Mislim da su bile još dve osobe, ali malo dalje. U dvorištu je bio i neki pikap ili kamiončić. Nisam obraćala pažnju. Mislim da je bio taj jako ljubazan momak i još dve osobe.

Sudija: Gde ste tačno razgovarali sa njim?

Verica: Ide moj, pa komšijin plac, pa voćnjak. Ima jedno pedesetak metara recimo od moje kuće.

Sudija: Jel tu živeo neko?

Verica: Bila je gospođa Vuka, pa sin od gospođe Vuke sa jednim prijateljem. Koristili su kao vikendicu.

Sudija: Šta su radili ostali dok ste pričali sa tim momkom?

Verica: Bili su dalje. Razgovor je trajao desetak minuta, rekao mi je da su novi vlasnici kupili, da hoće sve da srede, da bude retro.

Sudija: Jel bilo još komšija u to vreme tu?

Verica: Jeste, bio je komšija preko puta, on je inače vatrogasac.

Sudija: Vi niste bili usamljeni tamo?

Verica: Pa u to vreme jesam, malo je ljudi živelo, više su koristili kuće kao vikendice

Sudija: Opišite malo tu vatru.

14.40 - Sudsko veće ušlo je u sudnicu i počelo sa prozivkom optuženih i njihovih advokata

U sudnicu je pozvana Verica P., jedini očevidac, koji je kako se navodi u optužnici, zatekla Belivuka i ostale optužene dok su spaljivali telo Mihajlovića. Ona je u posebnoj prostoriji u zgradi suda sačekala da bude prozvana i sprovedena u sudnicu.

Autor: Antonela Jelić