OVO SU 2 ALATA KOJI SU KORISTILI PEDOFILI UHAPŠENI U SRBIJI! Delili SLIKE DECE i imali pristup 'raju za KRIMINALCE'

Uhapšeni pedofili u Srbiji su koristili dva alata kako bi delili po**ografski sadržaj.

U akciji "Armagedon", koju je sprovela srpska policija, uhapšeno je deset osoba osumnjičenih da su delili i posedovali po**ografski materijal i iskorišćavali maloletna lica u tu svrhu, a glavno 'oružje' pedofila bila je 'peer to peer' mreža za komunikaciju, koja onemogućava curenje informacija, kao i 'Tor' pretraživač koji omogućava pristup 'Dark vebu'.

Policija je uhapsila deset osoba, a lisice na ruke stavljene su N. N. (35) iz Beograda, D. F. (44) iz Pančeva, M. K. (71) iz Ćuprije, G. D. (40) iz Knića, M. P. (39) iz Vladimiraca, I. K. (37) iz Bikova, N. J. (20) iz Bojnika, S. H. (53) iz Beograda, D. R. (36) iz Kraljeva i V. B. (57) iz Čoke. Takođe, krivična prijava podneta je i protiv jednog maloletnika (17).

Oni se sumnjiče da su u dužem vremenskom periodu, putem interneta, korišćenjem 'peer to peer' aplikacija za deljenje fajlova ili korišćenjem TOR pretraživača u cilju prikrivanja lokacije, preuzimali, sačuvali na hard diskovima računara i delili sadržaje nastale iskorišćavanjem dece u po**ografske svrhe.

'Peer to peer', predstavlja niz umreženih uređaja, u ovom slučaju računara, iz kojih nije moguće da cure podaci prema spoljašnjem serveru jer svaki uređaj predstavlja zasebnu centralu, pa je teko teže dopreti do informacija koje se u njima nalaze.

Svako od korisnika u mogućnosti je da pristupi drugom uređaju koji je umrežen u tom lancu, te tako između sebe mogu deliti fotografije i snimke, što su uhapšeni manijaci i radili. Ipak, to sve ne bi bilo moguće bez 'Tor' pretraživača, koji neretko koriste učinioci krivičnih dela.

Korisnici ovog pretraživača mogu lako da pristupe ozloglašenim 'Deep' i 'Dark' mrežama, na kojima se nalazi mnoštvo zabranjenog materijala. Upravo ove mreže predstavljaju raj za pedofile širom sveta, ali i druge kriminalce. Lako pristupe zabranjenom materijalu, a teško im je ući u trag, te ga zbog toga koriste. Međutim, ovo nije predstavljalo problem za srpsku policiju koja je efikasno uspela da razbije lanac pedofila i stavi im lisice na ruke. Pretpostavlja se da je istraga trajala duže vreme sve dok konačno nisu 'pali' ovi manijaci. Inače, akcija 'Armagedon' sprovodi se godinama, a samo od početka 2023. bilo je nekoliko akcija hapšenja.

Jurić: Napade sprečiti u začetku

Igor Jurić, osnivač Fondacije 'Tijana Jurić' i Centra za nestalu decu, kaže u razgovoru za Nova.rs da njegove organizacije izuzetno podržavaju akciju 'Armagedon', koja se zasniva na hapšenju i procesuiranju predatora na internetu. "Lično smo poznavali nekoliko žrtava lica koja su uhapšena u akciji 'Armagedon', pa bismo mogli da kažemo da je značaj ove akcije neprocenjiv. Pouzdano znam da se Odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala dodatno pojačava i novim tehnologijama i ljudstvom i nadam se da će to doprineti još efikasnijim rezultatima ove akcije", kaže Jurić za Nova.rs.

On ističe da je jako važno raditi na dodatnoj prevenciji i edukaciji roditelja i dece, jer nije moguće očekivati od policije da rešava ovaj problem. Ističe da onda kada ceo slučaj dođe do policije znači da se radi o zlostavljanju koje se desilo i koje je u poodmakloj fazi. "Ono što mogu reći kao čovek koji vodi ovu organizaciju jeste da je naša sledeća velika aktivnost upravo obuka najmlađih sugrađana da prepoznaju i u što kraćem roku prijave predatore na internetu. Plan je da se stvori, 'vojska' mališana koji će znati da efikasno deluju u sprečavanju zlostavljanja", naglasio je on.

Jurić ističe da smo kao društvo zakazali i da se od roditelja, uprkos pojačanim aktivnostima u koje su uključeni i mediji, nije dovoljno doprlo. "Pojedinci nisu shvatili odgovorno svoju ulogu kao roditelja. Kada govorimo o ovom problemu, sa Ministarstvom telekomunikacija krećemo u kampanju, obuku mališana i smatram da će to doprineti da 'Armagedon' bude aktivna, ako tako mogu reći, samo u nekim ekstremnim slučajevima, a da mi napade predatora na internetu sprečavamo u samom začetku", završio je on.

Podsetimo, u ovim akcijama od početka godine podneto je 47 krivičnih prijava protiv 47 lica koja su izvršila skoro 70 krivičnih dela korišćenja i posedovanja dečije pornografe, krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu, polno uznemiravanje i iznude.

