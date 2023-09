JEZIV ISKAZ SVEDOKA NA SUĐENJU KRIMINALNOJ GRUPI BELIVUKA I MILJKOVIĆA: Pažnju mi je privukao miris dima, već je nešto gorelo u buretu

Pažnju mi je privukao miris dima, jer su dva puta pre toga izbili veliki požari. Moja kuća je dva, tri placa dalje. Prišla sam i u susret mi je došao crnomanjasti, visok momak. Na sebi je imao radnički kombinezon sa tregerima.

Tu su bila još dvojica mladića. Mislila sam da čiste dvorište, pa sam htela da im uzmem vizitkartu, kako bi očistili i moje, jer mi je u to vreme suprug bio bolestan.

Iskaz svedoka Verice Predić iz Surduka na suđenju optuženima Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim pripadnicima kriminalne grupe na momente je izazvao smeh među okrivljenima u najvećoj sudnici Specijalnog suda u Beogradu. Svedokinja je ispričala da u Surduku živi od 2012. godine.

- Ne znam koji je to dan, niti mesec bio, osim da je bilo proleće - navela je Predićeva. - Bio je jak vetar. Osetila sam dim i krenula ka tom placu, koji je pripadao generalu Tomiću, pa njegovoj ženi Vukosavi. Njihovu unuku Aleksandru Živković ne poznajem. Kod njih je jednom izbio veliki požar, bilo je veliko društvo, pa sam pomislila da može opet da izbije.

Kada se približila placu, njoj je, kako je navela, u susret krenuo visoki mladić. U optužnici je navedeno da je reč o Belivuku, a to je potvrdio tokom svedočenja i okrivljeni saradnik Nikola Spasojević. On je kazao da je to žena za koju mu je Belivuk rekao da bi i nju ubili, da se više približila. Prema navodima TOK i iz iskaza Spasojevića, tada je na placu Aleksandre Živković, supruge Radoja Živkovića, visokopozicioniranog člana "kavačkog klana" i bliskog rođaka Radoja Zvicera, spaljeno telo Gorana Mihajlovića (21). Ovaj mladić iz Resnika prethodno je ubijen u kući strave u Ritopeku, a potom je njegovo telo prebačeno na plac u Surduk.

Poredili dve izjave

Zastupnik optužnice, tužilac za organizovani kriminal Saša Ivanić, objasnio je posle iskaza svedoka da je njeno svedočenje u skladu sa izjavama okrivljenog saradnika Nikole Spasojevića. Sa druge strane, Miljković je našao razlike i suprotnosti u njihovim iskazima, počev od toga koliko je vatra bila udaljena od litice ka Dunavu, do veličine vatre.

Ona je navela da u tom trenutku, kada je prišla placu, vatra nije bila velika, već da je nešto gorelo u buretu. Spasojević je tada opisivao da je bilo reči o gumama naslaganim oko tela ubijenog Mihajlovića.

- Mladić je bio jako ljubazan - ispričala je svedok, koja je na pitanje advokata Ivana Ninića, pravnog zastupnika oštećene porodice Mihajlović, da li bi mogla da ga prepozna, odgovorila odrečno: - Ne znam, ne bih smela da tvrdim. Mislim da ne bih.

Usledilo je novo pitanje advokata Ninića, da li se plaši za svoju bezbednost, na šta je ona odgovorila:

- Nisam imala neprijatnosti, osim što su me novinari saletali.

Dolazili su i roditelji jednog mladića i ja sam ih utešila.

- Čiji su vas roditelji posetili - interesovalo je drugooptuženog Marka Miljkovića.

- Ne znam - bio je odgovor svedoka.

Autor: