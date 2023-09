SVI STRAHUJU OD NAPADAČA IZ JAKOVA - Na policajce bacio bombu, izbo komšiju! Dva dana traje potera za njim

Miladin S. (42) je 25. septembra oko 21 sat upucao svog komšiju Nikolu T. (36) u njegovoj kući u Jakovu.

Nakon toga je pobegao belim "puntom". Automobil je pronađen, ali ne i počinilac, a ranjeni muškarac je, kako saznaje Telegraf.rs, i dalje u kritičnom stanju.

- Izgleda da je pucano u kući, nisam čula pucanj, iako smo blizu, a nisu čule ni druge komšije, to je ono što mi je neverovatno. Bila sam u kući, primetila sam da se nešto desilo kad je došla Hitna pomoć, videla sam da ulaze unutra po njega. Za njega i njegovu porodicu kao komšije nemam lošu reč, sjajni su. On je fin, kulturan, uvek se javljao. Baš je nekako miroljubiv. Miladin je ranije bio u zatvoru, to znam - kaže jedna od prvik komšinica ranjenog mladića.

Kako pričaju meštani, Miladin S. je ranije hapšen i odslužio je zatvorsku kaznu, a kada je prethodni put hapšen na policajce je bacio bombu.

Dok jedni kažu da nije pravio probleme u komšiluku, drugi govore da su ga se svi bojali, a mnogi su uzdržani kada se povede razgovor o Miladinu i njegovoj porodici.

Podsetimo, Miladin S. se od počinjenog zločina nalazi u bekstvu, a potraga za njim raspisana je na teritoriji cele Srbije.

Na mestu pucnjave je pronađena čaura, ali ne i oružje kojim je Nikola T. ranjen u grudi. Miladin je, nakon pucnjave, sa lica mesta pobegao belim "puntom".

U momentu pucnjave, sa Nikolom i Miladinom je bio N. E. (36) iz Jakova, kao i Z. J. (38) iz Boljevaca.

Miladin je nakon pucnjave, najverovatnije sa N. E, otišao upravo belim "fijat puntom". Taj automobil kasnije je pronađen u Jakovu, nakon čega je policija pronašla i N.E, a potom i Z. J.

Takođe po Miladina je u nekom momentu najverovatnije došao njegov otac R. S. automobilom "reno megan". Ipak, nakon dva dana, nema ni traga od muškarca koji je ispalio metak u svog komšiju.