POLICIJA UHAPSILA MLADIĆA IZ BEOGRADA ZBOG KRIJUMČARENJA LJUDI: Kad su se približili automobilu, imali su šta da vide!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, po nalogu osnovnog javnog tužioca, uhapsili su N. M. (24) iz Beograda, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

Nakon potere zbog sumnje da se u "škodi superb" prevoze ilegalni migranti, policija je 24. septembra na auto-putu Niš-Beograd, kod Mihajlovca, zaustavila ovo vozilo kojim je upravljao osumnjičeni, a koji se prethodno oglušio na svetlosne i zvučne signale policije.

Smederevska policija je u automobilu zatekla 12 državljana Sirije bez dokumenata i zakonskog osnova za boravak u Srbiji.

Kako se sumnja, N. M. je automobil iznajmio od jedne beogradske rent-a-kar agencije sa namerom da migrante preveze od Dimitrovgrada do Beograda, uz novčanu naknadu od 600 evra.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on je, uz krivičnu prijavu priveden osnovnom javnom tužiocu, na čiji predlog mu je Osnovni sud u Smederevu odredio pritvor u trajanju do 30 dana.

