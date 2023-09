ČOVEK IZ MELENACA UPAO U KANDŽE SESTARA SEKTAŠICA! Jeziva ispovest LEDI KRV: Grizle me i CIČALE!

Meštanin Laza S. (48) iz Melenaca, mesta u blizini Zrenjanina, pre nekoliko godina je ispričao da je doživeo jeziv napad od strane, kako je tada naveo, njegovih komšinica, rođenih sestara D.T. i Z.T. On je tada ispričao da su mu one nanele teške povrede jedne noći između petka i subote.

Sav u zavojima zbog uboda u predelu stomaka i ruke, ali sa ugrizima po vratu, Laza je tada rekao da ne sme ni da pomisli šta bi mu se desilo da ga iz kandži sestara sektašica nije izbavio mlađi brat B.S. (42).

- Kobne večeri bio sam kod B.S. Njegov dom nalazi se do kuće sestara koje žive s očuhom. Prolazio sam pored njihove kuće, a onda osetio udarac u predelu glave. Ne znam kako sam se potom obreo u njihovom dvorištu. Valjda su me uvukli, a onda počeli da me bodu. Čak su me i grizle po vratu. U tom trenutku je ćerka od B.S. kroz prozor, u njihovom dvorištu, ugledala očuha od D.T. i Z.T. Vrisnula je. B.S. je izleteo napolje. Uspeo sam da viknem: "Brane". Bez duše je doleteo u sektaško dvorište - s mukom je jednom prilikom za Kurir ispričao izboden i izujedan čovek i nastavio:

- One su ležale preko mene, a njihov očuh je bio nekoliko metara udaljen. B.S. je udario jednu od sestara. Od udarca je pala i ustala. Onda je skinuo drugu s mene, ali su i njega ozledile. B.S. je posečen u predelu vrata. Očuh je sve vreme sestrama D.T. i Z.T. nešto vikao na stranom jeziku. B.S. je uspeo da me izvuče u njegovo dvorište i pozove policiju i Hitnu pomoć. Sa sestrama i njihovim očuhom nemam nikakve kontakte. Ne znam zašto su me napali - rekao je Laza tom prilikom.

Strah je tada paralisao ne samo ulicu u kojoj se ovaj krvavi incident dogodio, u kojoj se dogodio krvavi incident, nego i celo selo. Kuća u kojoj su u tom trenutku živele sestre s očuhom delovala je u najmnaju ruku sablasno. Sva je bila išarana, a komšije su tih dana pričale da je policija pronašla tri ljudske lobanje, ali i pseću i mačiju kožu.

Celo selo bilo je u strahu od ove porodice, s obzirom da im ovo nije bio prvi napad na meštane.