ČISTIO PUT BELIVUKU I MILJKOVIĆU? Neno Kaluđerović koji je upucao masovnog ubicu sa Cetinja učio vođu kavčana kako da se reši tela

Cetinjanin Nenad Kaluđerović najpre je “čistio” put članovima kavačkog klana dok su iz Spuža ka Kotoru prevozili otetog škaljarca Mila Radulovića, a potom učio jednog od vođa te kriminalne grupe, Slobodana Kašćelana, kako da se reši tela prethodno ubijenih Barana Damira Hodžića i Adisa Spahića.

To se navodi u optužnici Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) podnetoj protiv 31 člana te kriminalne grupe, koju je prema tvrdnjama istražitelja formirao Radoje Zvicer.

Kako pišu "Vijesti", škaljarac Damir Hodžić i njegov zet Spahić, koji nije imao kriminalni dosije, ubijeni su 14. oktobra 2020. godine u Spužu. Radulović je tog dana otet, a likvidiran je nakon dvomesečnog zlostavljanja i iznuđivanja informacija o škaljarcima.

Specijalni tužioci došli su do dokaza da je Kašćelan istog dana kada su dvojica Barana ubijena, a treći otet, preko kriptovane Skaj aplikacije o tome obavestio Kaluđerovića.

Prema navodima optužnice, Kašćelan je rekao Kaluđeroviću da će otetog škaljarca u popodnevnim časovima dovesti u unapred pripremljenu kuću u Kotoru.

"Gde će od njega pretnjom biti iznuđivane informacije o njegovoj kriminalnoj organizaciji, a nakon toga i na svirep način, iz bezobzirne osvete i niskih pobuda - netrpeljivosti i mržnje prema njegovoj kriminalnoj organizaciji biti lišen života", navodi se.

Nakon toga, piše u optužnici, Kaluđerović je preuzeo svoj deo zadatka u tom kriminalnom poslu, pa je "upravljajući vozilom marke ‘pasat’, okrivljenima Belivuk Veljku i Miljković Marku čistio put preko Podgorice i Cetinja do 19. krivine lokalnog puta koji vodi od Cetinja preko mesta Njeguši do Kotora, i tako okrivljenima Belivuk Veljku i Miljković Marku omogućavao da na tim putnim pravcima izbegnu policijske patrole, sa kojeg mesta su praćenje vozila ‘audi Q7’ okrivljenih Belivuk Veljka i Miljković Marka, u kojem su prevozili otetog oštećenog Radulović Mileta, preuzeli okrivljeni Kašćelan Slobodan i Vučković Vladimir, koji su ih dopratili do kuće sa apartmanima okrivljenog Perović Davora, u mesto Sutvara”.

U tužilačkim spisima, koji čekaju na proveru Višeg suda, piše i da je upravo Kaluđerović naučio Kašćelana kako da se reše tela i tragova tog zločina.

“Okrivljeni Kaluđerovic Nenad preko kriptovane aplikacije SKY ECC savetovao (je) okrivljenom Kašćelan Slobodanu da se tela ubijenih Hodžić Damira i Spahić Adisa spale automobilskim gumama i radi uklanjanja bioloških tragova sipaju kiselina i dimer u unutrašnjost njihovog vozila, kojim su došli na navodni sastanak i kojim vozilom su njihova krvava tela prevezena nakon ubistva”.

Tužioci tvrde da je jedan od Kaluđerovićevih zadataka bio i da uništi automobil korišćen u tom zločinu.

“...Po nalogu okrivljenih Kašćelan Slobodana i Vujotić Milana, dana 19. oktobra 2020. godine u selu Ulići, Opština Cetinje, preuzeo je vozilo marke ‘Fiat Idea’ bele boje, registarskih oznaka BD-AT858, koje je korišćeno za izvršenje ubistva oštećenih Hodžić Damira i Spahić Adisa, i otmicu oštećenih Radulović Mileta u Spužu, koje vozilo su prethodno iz Podgorice dovezli i u mestu Milići ostavili okrivljeni Paunović Aleksandar i Kraljević Stevan, a zatim vozilo odvezao u limarsku radionicu P. V. u naselju Bajice u Cetinju, gde je u cilju prikrivanja tragova krivičnih dela vozilo isečeno na delove”, piše u optužnici SDT-a.



Ko je Kaluđerović? Cetinjanin Nenad Kaluđerović godinama je punio novinske stupce rezervisane za crnu hroniku. Odlukom Apelacionog suda on je 2013. godine pravosnažno oslobođen optužbi da je ubio Željka Jovanovića, ispred kafe-bara “Ambasador” 13. avgusta 2006. na Cetinju. U oktobru 2021. godine uhapšen je zbog optužbi da je u danima kada su na Cetinju organizovani protesti protiv ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u Cetinjskom manastiru počinio krivično delo terorizam. Oslobođen je i tih optužbi. Saslušavan je kraljem leta 2022. godine, nakon što je likvidiran Vuk Borilović, koji je u ubilačkom pohodu usmrtio 10 sugrađana, među kojima i dvoje dece.

Tužilaštvo je ispitivalo da li je Borilovića pogodio hitac iz Kaluđerovićevog pištolja, a na kraju je utvrđeno da su tog Cetinjanina usmrtili hici iz policijskog pištolja.

Tereti se 31 član

Tužilaštvo tereti Zvicera da je tokom 2020. godine formirao kriminalnu grupu odgovornu za trostruko ubistvo.

Tužioci tvrde da su članovi te kriminalne organizacije postali Vujotić, Kašćelan, Kaluđerović, Belivuk, Miljković, Kraljević, Vučković, Radoje Živković, Dragan Knežević, Ratko Živković, Nebojša Janković, Darko Prelević, Davor Perović, Blagoje Gašić, Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čalaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Borko Bešović i Bojan Bešović.

U optužnici su jasno navedene uloge svih u tom zločinu.

Kavčane terete da su u kuću Ratka Živkovića u Spužu na prevaru doveli Barane Hodžića, Spahića i Mila Radulovića zvanog Kapetan.

Prema spisima SDT-a, Hodžića i Spahića su odmah likvidirali, a onda gotovo u potpunosti demolirali kuću, pa potom zidove iznova gletovali, krečili, ali i menjali pločice, parket, vrata, nameštaj... kako bi prikrili tragove likvidacija.

Prema tom dokumentu, pripadnici kavačkog klana, nakon dvomesečnog mučenja, 21. decembra 2020. godine Radulovića su ugušili električnim produžnim kablom, a potom njegovo telo odneli na Lovćen i spalili na lomači.