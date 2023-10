PRETIO JOJ KLANJEM, DEMOLIRAO KOLA, PSA GAĐAO SAMOSTRELOM! Samohrana majka u strahu od LAŽNOG MONAHA iz Gornjeg Milanovca

Kada je pre četiri godine Aleksandra Rnjak rešila da asfalt sa Vračara zameni mirnim životom u selu Kriva Reka u okolini Gornjeg Milanovca nije ni slutila da će, umesto željenog mira dobiti pretnje, strah i nemogućnost da se izbori sa komšijom, koji, kako tvrdi, na sve načine pokušava da joj zagorča život, s krajnjim ciljem da je istera sa imanja.

Agonija samohrane majke Aleksandre Rnjak počinje, kako kaže, već po preseljenju iz Beograda u selo Kriva Reka.

Kako ističe prvi problem sa komšijom, koji je javnosti poznat kao samoprozvani monah M. B. nastao je oko zemljišta. Tada su, kako ističe, pale i prve pretnje - da će joj zapaliti kuću, pobiti pse i oterati je odatle, tvrdi ona.

Tužba je pokrenuta, geometar je izveden i međa je napravljena. Tada Aleksandra, zarad dobrih susedskih odnosa i na molbu samozvanog kaluđera, kako tvrdi, odlučuje da povuče tužbu, jer je, kako tvrdi M. B. već bio osuđivan za nasilje u porodici i nosio je nanogicu zbog arsenala nelegalnog oružja koji je pronađen u njegovoj kući.

Međutim, mira nije bilo.

Iako je povukla prijavu, M. B. koji se, kako kaže, pored toga što sebe naziva monahom, predstavlja se i kao zdravstveni radnik i vojno lice, često joj je slao inspekciju, a neretko ju je i pratio gde god ide. Komšijski odnos eskalirao je, kako tvrdi, kada je Aleksandri usred noći pokucala na vrata njegova nevenčana supruga.

- Bosa žena mi je došla na vrata, jer ju je tukao. Rekla mi je da je celu noć provela u zamrzivaču napuštene kuće preko puta njihove kuće. Zamolila me je da je odvezem u manastir gde je boravila dva meseca - tvrdila je Aleksandra ranije za domaće medije i rekla da ni tada pretnje nisu izostale.

Krađa pasa

- Krajem septembra iz moje odgajivačnice iz dvorišta nestaje pas. U tom momentu je moje dete kod 8 godina bilo samo kod kuće i gledalo sam čin krađe, kako komšija vuče psa i ubacuje je ga u kombi o odvozi u nepoznatom pravcu - kaže Aleksandra.

Tu, takođe, nije bio kraj. Kako nam je Aleksandra ispričala, ukupno joj je nestalo četiri psa. Jedan je pronađen posle posle osam meseci, za dva psa sumnja da su ubijeni, a jedan je ustreljen samostrelom na njene oči.

- Odgovornost za ustreljivanje psa preuzela je njegova žena. Navodno njoj je kupio samostrel - tvrdi Rnjak.

Baca joj petarde u dvorište, razlupao joj auto

Kako tvrdi Rnjak, samozvani monah iz čista mira baca i petarde u njeno dvorište.

- Provoza se pored naše kuće i baci petardu. I to nije sve. Jednom prilikom je i razlupao auto, potpuno ga demolirao, a to je čak bio auto koji sam pozajmila od prijatelja - kaže nesrećna žena.

Uz to tvrdi i da samozvani monah i njegova žena imaju običaj da snimaju nju i njenog sina kada su u dvorištu.

Iako ga je nebrojano puta prijavljivala, i kako kaže, i policiji je muka od njega, sve optužbe odbačene su na sudu.

"Niko mu ne može ništa"

Aleksandra se već treći put medijima obraća za pomoć, jer je, kako kaže, u ovom slučaju sistem pravosuđa negde zakazao.

- Tokom prošle nedelje iz tužilaštva je stiglo i zvanično saopštenje da je lažni monah pravosnažno oslobođen svih optužbi koje su vezane za pokušaj ubistva psa samostrelom - rekla je Aleksandra za "Pink".

U poslednjih 10 meseci tvrdi da je podnela ukupno 50 prijava zbog njegovih agresivnih pasa, koje pušta u njeno dvorište.

- On ponovo pušta svoje agresivne pse u moje dvorište. Dešavali su se napadi, jedna osoba je u mom dvorištu povređena ujedena od strane njegovog psa. Znate kako, malopre je bila 50. prijava na iste događaje u proteklih 10 meseci. Od tih 50 prijava, 48 puta je tužilaštvo od mene tražilo da pristupim u policijsku stanicu, da dam izjavu na iste prijave, na iste okolnosti... Meni to niko ne plaća, niko ne plaća ni moje gorivo, ni moje vreme, ni stres. Moje dete je takođe bilo prinuđeno da ide u policiju da daje izjave - tvrdi Aleksandra i napominje da do sada niko nije reagova na tih 50 prijava.

"Maloletni sin bio zaštićeni svedok, doveli ga da svedoči pred nasilnikom"

Još jedna u nizu nelogičnosti je i odluka da Aleksandrin maloletni sin, koji je trebalo da bude zaštićeni svedok, upravo svedoči pred lažnim monahom.

- Ali vrlo interesantno je da je u junu mesecu kada je moj sin Teodor imao devet godina, bio pozvan kao zaštićen svedok. Mi smo pristupili u tužilaštvo, a uz pravnog zastupnika bio je prisutan i komšija u mantiji. Pošto on u takvim situacijama glumi i monaha. Meni se dete istraumiralo tada na sudu. Čak se je njegov advokat bunio "Kao šta je problem da on prisustvuje detetovom iskazu". Kako šta je problem, ako je zaštićen svedok?! Pričamo o maloletnom detetu, koje trpi nasilje od takvog čoveka. I taj čovek, taj nasilnik da bude prisutan kada moje dete daje izjavu?! Ja to stvarno ne mogu da shvatim - kaže Rnjak.

"Strahujem za sebe i svog sina"

Ona se pita i ko štiti lažnog monaha, navodeći da je njegovo ponašanje pravi vid nasilja.

- Ja sam se obratila policiji, sudu, tužilaštvu, zaštitniku građana... Zaštitnik građana mi je rekao, obratite se sudu i tužilaštvu. Kom sudu i kom tužilaštvu?! Oni ga očigledno štite... Znači osuđivan je za nasilje u porodici. Oduzimana su mu oružja, džak naoružanja, 6 bombi... Žena mu je pobegla od kuće, ali se opet vratila - kaže Aleksandra Rnjak.

Očajna žena navodi da više ne zna kome da se obrati za ovaj slučaj,

- Žene iz ministarstva su pisale dopise na 11 adresa i odgovori su... Ne znam šta bih rekla. Kako su moje izjave u Ministarstvu i moje žalbe potpuno neosnovane?! Tužilaštvo, predsednik suda u Gornjem Milanovcu, dotični sudija koji ih uporno oslobađa i tako razne razne institucije kojima su se oni obratili - tvrdi Rnjak.

Kaže nam i da mira nema.

- Osećam se nebezbedno, strahujem za svoju bezbednost i za bezbednost svog deteta - zaključuje Aleksandra.

M. B: "Sve je to rekla-kazala"

Pre godinu dana, kada je Aleksandra Rnjak prvi put izašla u javnost sa ovim tvrdnjama, M. B. se obratio domaćim medijima, navodeći tada da su Aleksandrini iskazi samo "seoski abrovi".

- To je sve rekla-kazala. Sve su to nečiji "iskazi", seoski abrovi... Nisam joj pretio. Lažno me je optužila za ugrožavanje sigurnosti i dobio sam oslobađajuću presudu, samo čekam potvrdu višeg stepena suda - rekao je tada M. B. za medije.

Takođe, M. B. tada nije poricao i da je Aleksandrinog psa ranio samostrelom, jer se osećao nebezbedno.

Iz Osnovnog javnog tužilaštva u Gornjem Milanovcu za isti medij tada su potvrdili da se protiv M. B. tada vodilo nekoliko krivičnih postupaka, ali i da je osuđen za nasilje u porodici i nedozvoljeno držanje oružja, kao i da mu je uvedena zabrana prilaska Aleksandri Rnjak.

Dalje prenose reči zamenika javnog tužioca Jelene Tomović:

- Navedeno lice bilo pravnosnažno osuđivano presudom Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu od 19.06.2019. godine zbog izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici i krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Izrečena mu je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od jedne godine i novčana kazna u iznosu od 100.000 dinara. Kaznu zatvora je izdržao u kućnim uslovima uz primenu elektronskog nadzora - izjavila je Tomović.

O ovom slučaju tada su se oglasili i iz Tužilaštva:

- Tužilaštvo je protiv M. B. podnelo predlog za određivanje mere zabrane prilaženja Aleksandri Rnjak i njenom maloletnom sinu, a predlog je usvojen rešenjem Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu - pisao je "Telegraf".

Rnjak je izjavila da je samozvani monah tu zabranu više puta prekršio, te da je prilazio i njoj i njenom sinu. Žička eparhija je, na zahtev Tužilaštva, izjavila da M. B. nije "njihovo svešteno lice, već da je prema njihovim saznanjima samozvani "monah Melhisedek".

