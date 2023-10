DOŠAO JE U BEOGRAD KAO SIROČE, KOBNOG DANA SE VRAĆAO SA OSTROGA Tužna sudbina mladića iz Prijepolja koji je poginuo u sudaru

Motociklista iz Beograda, kojeg su prijatelji zvali Gagi, nastradao je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče na magistralnom putu Nova Varoš-Zlatibor.

Nesreća se dogodila u blizini Kokinog Broda kada se vozač motocikla, iz za sada neutvrđenih razloga, sudario sa kamionom kruševačkih registarskih oznaka.

Kako priča mladićev prijatelj, Gagi je poreklom iz Prijepolja, a u Beograd je došao kao siroče.

- Bio je po domovima, a živeo je sa tetkom. Tog dana se vraćao iz Crne Gore, bio je sa drugovima u manastiru Ostrog. Vraćali su se nazad za Srbiju motorima kad je on podleteo pod kamion... Od svih njih samo je on nastradao - kaže on.

Кренуо под Острог, а стигао у царство небеско...

Do nesreće je došlo juče, oko 16 časova, kada je najverovatnije motorista iz Beograda udario u prednji deo kamiona krupevačkih tablica. Drugi mototista iz Prijepolja, prema priči njegovih sugrađana, bio je iza kolege iz Beograda i kada je video šta se dogodilo oborio je motor i klizio nekoliko metara. On je zadobio lake telesne povrede.

Dok je uviđaj trajao formirala se duga kolona i sa jedne i sa druge strane. Očevici kažu da su scene koje su se videle na mestu nesreće, stravične. Telo motoriste je ležalo na putu, dok je okolo bilo rasuto staklo i delovi motora i kamiona rasuti na sve strane.

