Iskaz MALE JANE je bio ključan za presudu: Evo šta je otkrila u tužilaštvu nakon ubistva SVOJE MAJKE Jelene Marjanović

"Mi smo mamu videli da je otrčala i onda je nismo videli zašto što je tamo bila šuma, pa nismo mogli da je vidimo i neko drveće i sve", iskaz je Jane Marjanović, ćerke ubijene pevačice Jelene i njenog supruga Zorana kojem je juče odlukom Apelacionog suda u Beogradu ukinuta mera pritvora. Iskaz Jane bio je od velike važnosti da sud donese presudu kojom će Marjanović biti osuđen na 40 godina robije.

Devojčica čija je majka ubijena, a za čije ubistvo je osuđen njen otac, imala je samo pet godina kada se dogodio zločin.

Ona je kobnog dana bila sa Marjanovićem na nasipu, a prema svim do sada prikupljenim dokazima, bila je poslednja koja je videla Jelenu Marjanović živu.

Dve godine kasnije, Jana je saslušana u prostorijama Višeg javnog tužilaštva u Beogradu gde se prisetila dana kada je njena majka nastradala.

Kako smo ranije pisali, sudija je tokom čitanja obrazloženja presude, rekla da je Janin iskaz bio značajan u donošenju odluke i da je devojčica opisala da je bila na drugačijem mestu od onog kako je to opisao Zoran Marjanović.

Razgovor tužioca i male Jane

Tužilac: Je l možeš da mi opišeš to mesto gde ste bili ti, mama i tata?

Jana: Pa mogu.

Tužilac: Ajde mi opiši.

Jana: Pa, pa to je bilo neko mesto gde ima gore brdo i tu je put kuda je ona trčala kad je rekla idem ja.

Tužilac: A dobro gde ste ti i tata bili?

Jana: Pa, pa , pa mi smo bili dole, a to brdo je bilo gore.

(...)

Tužilac: Jesi ti tačno videla kada je mama oti..., kad se mama popela gore?

Jana: Pa, pa, pa jesam, videla sam je gore i tata je video i onda je rekla idem ja i otišla je.

Tužilac: A jesi pitala gde ćeš mama?

Jana: Pa jesam, ja sam je to uvek pitala zato što nisam znala gde ide i htela sam sa njom

Tužilac: I šta je ona rekla?

Jana: Pa ona je rekla, pa ona je, pa ne sećam se šta je rekla.

Tužilac: A dobro. Kad je mama otišla, šta ste ti i tata radili, koliko ste dugo tu sad bili?

Jana: Pa mislim da,da,da nismo bili ni dugo ni kratko.

Tužilac: E dobro, a kaži mi gde si gledala gde je tvoja mama, je l si mogla da vidiš mamu kad se popela na brdo.

Jana: Pa, pa mogla sam i tata je video.

Tužilac: Aha i ti si onda gledala i šta si videla?

Jana: Pa, pa samo smo je videli kako je otrčala i onda je nismo videli zašto što je tamo bila šuma pa nismo mogli da je vidimo i neko drveće i sve.

Tužilac: Znači mamu niste mogli da vidite od šume i drveća?

Jana: Da.

Sudija: "Njen iskaz je pokazao šta se dogodilo"

Ovaj deo iskaza male Jane sudija Jelena Škulić pomenula je u obrazloženju presude Zoranu Marjanoviću. Kako je kazala njen iskaz je pokazao šta se dogodilo na nasipu.

- Devojčica je opisala da mamu nije mogla da vidi od šume, a šume na mestu gde su oni stajali nije bilo, već je bilo sa druge strane kanala sa kog mesta je svedok rekao da je video muškarca i ženu bez deteta, a odakle su oni prema rečima svedoka došli - navela je danas sudija.

Nakon ubistva crtala travu

Kako smo ranije pisali, a prema nezvaničnim informacijama, sa devojčicom su nakon ubistva razgovarali psiholozi nekoliko puta u danu kada je njena majka nestala.

Prema rečima Lenke Đorđević, vaspitačice u vrtiću, u danima nakon ubistva Jana je često crtala travu.

- Lenka je na saslušanju rekla da je mala Jana posle ubistva svoje majke često crtala i seckala travu, govoreći: "Ovo je trava gde je nestala moja mama." Zbog toga je prvo svedočenje male Jane od velikog značaja jer tada niko nije mogao da utiče na nju, već je devojčica psiholozima ispričala detalje vezane za 2. april 2016. godine i navodnu potragu za majkom - rekao je izvor.

Pušten iz pritvora

Apelacioni sud ukinuo je pritvor Zoranu Marjanoviću koji je prošle godine osuđen na 40 godina zbog ubistva svoje supruge pevačice Jelene Marjanović jer je utvrdio da su posledice pevačicinog ubistva izgubile na intenzitetu i značaju posle 7 godina!

Kako je saopšteno iz Apelacionog suda, ova institucija je imajući u vidu da se kritični događaj desio 2. aprila 2016. godine, dakle pre više od sedam godina, te da je Zoran Marjanović uhapšen godinu i po dana nakon ubistva supruge i da se u pritvoru nalazio do 12. jula 2018. godine kada mu je isti ukinut, a zatim da mu je ponovo određen pritvor po objavljivanju napravnosnažne presude kojom je proglašen krivim zbog krivičnog dela teško ubistvo i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, to, i pored značajnog interesovanja o ovom krivično – pravnom događaju, o kojem je nesporno pisao veliki broj štampanih i elektronskih medija i o kojem je javnost bila obaveštena, činjenice i okolnosti koje se odnose na sam način izvršenja dela i težinu posledice istog protekom vremena od izvršenja su izgubile na intenzitetu i značaju da bi iste u ovoj fazi postupka dovele do uznemirenja javnosti koja može ugroziti nesmetano i pravično vođenje ovog krivičnog postupka.

- Imajući u vidu navedeno Apelacioni sud je našao da je opravdan predlog branilaca okrivljenog da se prema istom ukine pritvor i odmah pusti na slobodu. Presudom Višeg suda u Beogradu K 83/18 od 22. jula 2022. godine okr. Zoran Marjanović je zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, tačka 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, te je prema okrivljenom određen pritvor do upućivanja okrivljenog u ustanovu za izdržavanje kazne, a najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene prvostepenom presudom - navodi se u saopštenju Apelacionog suda.

Dodaje se i da je, Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 3. oktobra 2023. godine doneo je rešenje kojim je okr. Zoranu Marjanoviću ukinut pritvor i određeno je da se isti odmah pusti na slobodu.

Autor: