SVUDA SU IŠLI ZAJEDNO, NIJE JE NIGDE PUŠTAO SAMU! Evo kako je Jelena Marjanović govorila o mužu - isplivali detalji iz BRAČNOG ŽIVOTA UBIJENE PEVAČICE

Jelena Marjanović godinu dana pre svirepog ubistva tvrdila da su ona i njen suprug Zoran Marjanović nerazdvojni, te da je on prati gde god da krene.

Jelena Marjanović je ovako govorila o suprugu Zoranu Marjanoviću, samo godinu pre nego što je mučki ubijena na nasipu u Borči. Njihov odnos najbolje je opisan kroz ono o čemu su Zoran i Jelena uvek pričali: da se njih dvoje nikada ne razdvajaju i svuda idu zajedno. I do prodavnice, i apoteke, ali i na nastupe gde bi sedeo odmah pored bine i budno posmatrao ljude u njenoj blizini... Nije je puštao samu ni na trčanje.

Naime, Jelena je o Zoranu, njihovoj ljubavi i braku, javno uvek pričala sve najljepše. Međutim, u svakom njenom intervjuu isticalo se isto...

- Zoran je bio moja ljubav na prvi pogled. Ta ljubav traje 13 godina - rekla je Jelena 2015. godine u jednoj emisiji.

Ona je tada ispričala da se u Zorana zaljubila na prvi pogled, i to kada je imala svega 12 godina.

- Prvi put sam ga videla kada sam imala 12 godina, i već tada mi se dopao, ali on je bio frajer. Za mene je mislio samo da sam mala, slatka, klinka. On je tada imao 18 godina, izlazio je u grad, imao devojke, a ja sam bila klinka koja se još ljuljala na ljuljašci. Na ljuljašci sam i bila kada sam ga prvi put "snimila" - ispričala je tad Jelena.

Kako je objasnila, nakon tog susreta, njih dvoje se narednih par godina nisu videli.

- Imala sam 16 godina kada smo se ponovo sreli. Kada sam napunila 17 započeli smo vezu, zabavljali se dugi niz godina, i na kraju odlučili da ljubav krunišemo brakom. A kao šlag na tortu dobili smo devojčicu koja je pola on, a pola ja - ispričala je tada pevačica.

Na pitanje voditeljke da prokomentariše svoj brak, Jelena je tvrdila da je sve u najboljem redu, i da se ona i Zoran "nikada ne razdvajaju."

- Znam ono kad kažu pred kamerama sve super, a zapravo nije... Ali mi se stvarno toliko pomažemo, držimo se kao nokat i meso, svuda idemo zajedno. U prodavnicu, na nastup, na trening - rekla je tada Jelena.

Pevačica je u emisiji godinu dana pre nego što je ubijena rekla da se na scenu vratila upravo na insistiranje svog supruga.

- Posle nekoliko godina sam se vratila na javnu scenu na njegovo insistiranje. Desilo mi se svašta nešto i izgubila sam oca. Tada sam se povukla i rekla mu da nemam više želju da se nigde pojavljujem. Radili smo iza scene u studiju, ali Zoran je govorio: "daj, ajde, talenat si dobila od Boga, šteta da propadne". A ja sam brinula kako ću uskladiti sa detetom sve to. On je insistirao i eto terao me na to - ispričala je tada Jelena.

Podsećamo da je Jelenino telo pronađeno u kanalu na nasipu 2. aprila 2016. godine. Na glavi je imala devet rana brutalno zadatih oštrim predmetom. Njen nestanak, dan ranije, prijavio je upravo Zoran koji je juče pušten iz pritvora, pošto je bio osumnjičen za stravičan zločin.

