'ZOKO, ON BI MENE UBIO' Frizerka ubijene pevačice otkrila JEZIVE detalje Zoranovog i Jeleninog braka: Rekla je da joj je DOSTA SVEGA

"U jednom od trenutaka kada je Jelena rekla da joj je dosta svega, da joj je u kući katastrofa, da joj dođe da uzme dete i ode, ja sam je pitala zbog čega se ne razvede. Ona mi je odgovorila "Zoko, on bi me ubio."

Ovo je na saslušanju pred Višim tužilaštvom ispričala Zorica Gemović, frizerka i prijateljica pokojne Jelene Marjanović, za čije ubistvo je prvostepenom presudom osuđen Zoran Marjanović na 40 godina robije. Zoran je odlukom Apelacionog suda pušten iz pritvora u kojem se nalazi više od godinu dana.

Zorica Gemović, frizerka i prijateljica ubijene pevačice na samom početku saslušanja rekla je da joj Jelena nije bila samo mušterija.

- Bila sam Jelenin frizer, poznajemo se 10-12 godina unazad, nismo ispijale kafe, ali mi je Jelena bila nešto više od mušterije, mogle smo da kad ćutimo, ćutimo, a kad pričamo, da pričamo - ispričala je Gemovićeva i potvrdila da je pevačica redovno dolazila u poslednje tri-četiri godine.

- Ponekad bi ostavio njih dve i otišao, ali bi je onda zvao po 10 puta govoreći joj da požuri, pitao je kada će da završi. Često se događalo i da dođe u salon i čeka da završimo. Jana je uvek bila s Jelenom, znam da je pokojna Zorica čuvala Janu do godinu dana pred smrt, kada više nije mogla jer se razbolela, ali takođe znam i da dete nije htelo da ostane kod Zoranovih roditelja i mislim da su je na kraju upisali u privatni vrtić. Koliko ja znam, Jana nije htela da ostaje ni sa Zoranom, već je uvek bila s Jelenom - kazala je frizerka pred tužiocem.

Ona je takođe navela i da je više puta bila svedok njihovim svađama.

Odnosi sa ukućanima

Gemovićeva je rekla da se Jelena rasplakala dva-tri puta i to se dešavalo kada bi Zorica došla kod nje da joj napravi frizuru.

- Govorila je da joj je dosta svega, da ne može više da izdrži, a kada sam je upitala o čemu je reč, rekla je: "Ništa ti ne znaš." Inače, znam da je Zoran uvek omalovažavao Jelenu, da joj je govorio "vidi na šta ličiš", da je debela, ružna, da ne zna da se obuče i da je tetka - pričala je frizerka. Kako je navela, Marjanovićeva je na friziranje uvek dolazila sa Janom i Zoranom.

Ubijena pevačica je, prema tvrdnjama frizerke, bila u lošim odnosima i sa ostatkom porodice Marjanović.

- Stalno se svađala sa svojim svekrom, nije bila u najboljim odnosima sa Zoranovim bratom, s tim što je za svekrvu govorila da je žena okej i da od njih trojice - Zorana, Vladimira i Miloša, ne sme da pisne. Napominjem da sa Milicom nije bila u nekim odnosima, nisu imale konflikt, ali nisu bile ni bliske. Videla sam u novinama da se prikazuje kako su bile bliske, ali to nije tačno - kazala je Gemovićeva.

Zoran odlučivao o svemu

Frizerka pokojne pevačice navela je da se u braku Zoran pitao za sve.

- Pitao se za sve, od toga kakvi će je joj biti nastupi na estradi, šta će obući kada se pojavi u javnosti, s tim što napominjem da Jelena nigde nije izlazila i uvek je bila u trenerci. Zaključujem da je Zoran u potpunosti kontrolisao njen život i odlučivao o svemu. Jelena je trčala i trenirala na Zoranovo insistiranje, a on joj je pravo neke šejkove, s tim što mi je Jelena rekla da ne zna sadržaj tih šejkova, već da samo popije šta joj da. Birao joj je čak i frizuru - posvedočila je Gemovićeva.

Pušten iz pritvora

Apelacioni sud ukinuo je pritvor Zoranu Marjanoviću koji je prošle godine osuđen na 40 godina zbog ubistva svoje supruge pevačice Jelene Marjanović jer je utvrdio da su posledice pevačicinog ubistva izgubile na intenzitetu i značaju posle 7 godina!

Kako je saopšteno iz Apelacionog suda, ova institucija je imajući u vidu da se kritični događaj desio 2. aprila 2016. godine, dakle pre više od sedam godina, te da je Zoran Marjanović uhapšen godinu i po dana nakon ubistva supruge i da se u pritvoru nalazio do 12. jula 2018. godine kada mu je isti ukinut, a zatim da mu je ponovo određen pritvor po objavljivanju napravnosnažne presude kojom je proglašen krivim zbog krivičnog dela teško ubistvo i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, to, i pored značajnog interesovanja o ovom krivično – pravnom događaju, o kojem je nesporno pisao veliki broj štampanih i elektronskih medija i o kojem je javnost bila obaveštena, činjenice i okolnosti koje se odnose na sam način izvršenja dela i težinu posledice istog protekom vremena od izvršenja su izgubile na intenzitetu i značaju da bi iste u ovoj fazi postupka dovele do uznemirenja javnosti koja može ugroziti nesmetano i pravično vođenje ovog krivičnog postupka.

- Imajući u vidu navedeno Apelacioni sud je našao da je opravdan predlog branilaca okrivljenog da se prema istom ukine pritvor i odmah pusti na slobodu. Presudom Višeg suda u Beogradu K 83/18 od 22. jula 2022. godine okr. Zoran Marjanović je zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114, tačka 1. KZ osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 40 godina, te je prema okrivljenom određen pritvor do upućivanja okrivljenog u ustanovu za izdržavanje kazne, a najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene prvostepenom presudom - navodi se u saopštenju Apelacionog suda.

Dodaje se i da je, Apelacioni sud u Beogradu, nakon održane sednice veća, dana 3. oktobra 2023. godine doneo je rešenje kojim je okr. Zoranu Marjanoviću ukinut pritvor i određeno je da se isti odmah pusti na slobodu.

