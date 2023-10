'TREBA GA ODRAT, PA U KOBASICE' Procurela SKAJ PREPISKA, škaljaraci planiraju brutalnu likvidaciju IZDAJNIKA iz svojih redova (FOTO)

Služba Europola i nadležni organi Francuske u okviru razbijanja kriptovane “SKY” komunikacije otkrili su i poruke za koje se sumnja da su deo komunikacije visokopozicioniranih čanova škaljarskog klana.

Prema navodima pomenutih poruka, sumnja se da se radi o planiranju i izvršenju teškog krivičnog dela na štetu jednog od navodnih saradnika ove kriminalne grupe S.L. Njega su, kako je navedeno u ovoj komunikaciji, označili kao osobu na koju sumnjaju da ih je izdala više puta.

Navedena komunikacija je iz 2020. godine i kako se sumnja u njoj komunicira I.Đ. pod šifrom 8EF4E2 (dokument sadrži puno ime i prezime I.Đ.) Ovo je deo poruka koje šalje I.Đ. pod šifrom 8EF4E2:

“Prodaje nas neko iz društva”

26/7/2020.- 09:14 8EF4E2 Užas brate moj, ja im pričam godinu dana da nas neko iz društva namješta.

26/07/2020.- 09:14 8EF4E2 Prodaje nas neko iz društva za lovu

26/07/2020. - 09:15 8EF4E2 Ma da brare ja to znam i pričam odavno

26/07/2020. - 09:15 8EF4E2 Znam ja ko zna i reko sam im

26/07/2020. - 09:15 8EF4E2 Znao je Savo Lopičić.

26/07/2020. - 09:16 8EF4E2 Samo ne spominji nikom al on je sto posto

26/07/2020. - 09:18 8EF4E2 Da taj brate

26/07/2020. - 09:18 8EF4E2 Samo ništa nikom ne spominji moramo ga safatat

26/07/2020. - 09:19 8EF4E2 Moramo saznat gdje, nikome ne priča gdje mu je kuća, znam da je u Portugalu

26/07/2020. - 09:20 8EF4E2 Ma smeće evo i meni piše

26/07/2020. - 09:20 8EF4E2 Ne spominji ništa Igoru Vukotiću ako se čujete, jer on ga stalno brani

26/07/2020. - 09:21 8EF4E2 Nema brate ko drugi bez on vjeruj mi

26/07/2020. - 09:22 8EF4E2 I Alan je cni govorio da se makne čovjek, ali niko ga nije slušao, a ovaj iz Užica je bio sa njim na vezu stalno, i sto posto je preko njega saznao gdje su jer su se čuli svaki dan

26/07/2020. - 09:23 8EF4E2 Ma da, prvo je namjestio ove u Berlin pa Igora i Steva sad njih

“Poslaćemo pare i tom momku što ga bude odrao”

26/07/2020. - 09:31 8EF4E2 Laže sve

26/07/2020. - 09:45 8EF4E2 Da to bi trebalo uradit, majku mu j****, 6-7 ljudi ubiše zbog njega

26/07/2020. - 10:02 8EF4E2 Ma treba ga odrat, jer i da prizna šta nam to znači, opet ćemo ga ubit, šta misliš

26/07/2020. - 10:22 8EF4E2 Šalje mi sliku

26/07/2020. - 10:23 8EF4E2 Kako da ga navućemo, mogu mu ja reć da ode neđe samo da smislimo kako

26/07/2020. - 10:28 8EF4E2 Pa to bi bilo odlično tako

26/07/2020. - 10:28 8EF4E2 Samo da pristane taj gad

26/07/2020. - 16:39 8EF4E2 Ma da brate sve je on to montirao

26/07/2020. - 16:40 8EF4E2 Sve je on drukao brate

26/07/2020. - 16:40 8EF4E2 Da brate, on znao za kuću i ove mučenike, on ih namjestio isto

26/07/2020. -16:52 8EF4E2 Ok brate pa da vidimo kako to da se odradi najbolje

26/07/2020. - 16:57 8EF4E2 Pa može brate i javi šta treba sve platit poslaćemo pare i tom momku što gabude odrao, sve ćemo platit kolko kažeš samo da maknemo to govno

[FG-FG new]: Nek vide đe, što, kako i pođu ranije dan da iskopaju rupu i ostave tamo alat, lopate i krampe i kiseline da ne gube vrijeme da kopaju kad ga urade... no sve spremno i kad ga ispitaju u rupu pravo i polit kiselinom radi dnk i svega..i zatrpat...odmah i ponjet sve sa sobom alat i sve i zaplit neđe [FG-FG new]: To ti govorim brate kako sam ja radio i drug [FG-FG new]: Izvide teren par dana gdje je rupa, đe može sve nađu iskopaju i sve spremne

26/7/2020. - 17:47 8EF4E2 Sad će videt fidel za kuću

26/7/2020. - 18:30 8EF4E2 G**** bas p******, treba ga u kobasice napunit pa poslat Kašćelanu

26/7/2020. - 18:32 8EF4E2 On stara garda povratiću od muke.

26/7/2020. - 18:33 8EF4E2 E j*** je ježa, sve li mu j****

26/7/2020. - 18:34 8EF4E2 Pričao sam Stevu sto puta za njega i ništa

“Sad bi i Jovicu namjestio da je stigao”

2/8/2020. - 13:18 8EF4E2 Kakva je situacija sa ovim smradom

2/8/2020. - 14:00 8EF4E2 Ok brate samo da ne zapali

2/8/2020. - 14:00 8EF4E2 E pa dobro, šta ima drugo kako si ti

2/8/2020. - 22:26 8EF4E2 Super brate

2/8/2020. - 22:28 8EF4E2 Neka je pošao

2/8/2020. - 22:29 8EF4E2 P**** ta kolko ljudi ubiše zbog njega

2/8/2020. - 22:30 8EF4E2 Baš strašno 6-7 drugova ubiše zbog tog gada

2/8/2020. - 22:30 8EF4E2 Sad bi i Jovicu namjestio da je stigao

“Nema tijela, nema djela”

26/7/2020.- 17:47 8EF4E2 [FG-FG new]: To treba zakopat da niko ne zna..po meni brate [FG-FG new]: Što gringo treba [FG-FG new]: Bolje da niko ne zna ništa [FG-FG new]: Za kuću u Taragonu [FG-FG new]: Mora je li tako [FG-FG new]: Moram da nađem koga imam tamo [FG-FG new]: Samo niko da ništa ne zna brate [FG-FG new]: I kad se to desi [FG-FG new]: A ja sam da se kopa jer nema tijela nema djela [FG-FG new]: Znaš sam