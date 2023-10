Zoran Marjanović, koji je nepravosnažno osuđen pred Višim sudom u Beoradu na 40 godina zatvora zbog ubistva supruge, pevačice Jelene Marjanović, prekjuče je izašao iz pritvora posle 14 meseci, nakon što je takvu odluku doneo Apelacioni sud.

Čuveni advokat Toma Fila, govorio je jutros za Pink, gde je istakao da je i ranije očekivao da će doći do ovakvog raspleta.

- Ja sam pre dva meseca rekao da će se završiti presuda. Ne može, ne vidim dokaz. Mi moramo da sudimo na osnovu dokaza, i to je suštinski. I ja sam čovek znate, samo u sudnici nisam, samo sam branilac. Ili imate loše tragove ili branioca. Jer on sve iskoristi. Ne zaboravite da imate škart spis, i ono što se eliminiše a ne odgovara tužiocu, on to skloni. Stavi u poseban fajl, e onda to uvek treba gledati, jer dosta toga promakne. Advokati su kod Marjanovića našli baš to - rekao je Fila.

Autor: