HITNA POMOĆ ISPRED KUĆE U KOJOJ JE UBIJEN DEČAK Dramatične scene na mestu jezivog zločina u Niškoj Banji, uviđaj traje više od 4 sata!

Ispred kuće u Niškoj banji u kojoj je dečak M. M. (13) ubio dečaka A. S. (13) još uvek je policija, a kako javlja reporter "Blica" Hitna pomoć je ponovo došla u kuću u kojoj se dogodio uznemirujući zločin.

Ispred ove kuće se nalazi policijski džip, a pre samo nekoliko minuta, je ponovo došla Hitna pomoć.

Za sada nije poznato zbog čega su došli i da li se nekome slošilo.

Zločinu koji je potresao Nišku Banju je prema nezvaničnim informacijama prethodila tuča dečaka M.M. (13) i A.S. (13). Na to ukazuju krvavi tragovi koji su nađeni u dvorištu, dok je beživotno telo A.S. nađeno u potkrovlju kuće M.M.

Baba dečaka tražila pomoć

Kada je baba M.M. izašla ispred kuće i zatražila pomoć, jedan deda iz komšiluka je ušao u kuću i na potkrovlju zatekao A.S. u lokvi krvi. Užas, svuda su bili tragovi krvi, izgleda da su se prvo tukli u dvorištu

Prema informacijama koje posedujemo, zločin se dogodio u potkrovlju kuće.

- Drugog dečaka su građani zatekli kako se tetura ispred kuće i pozvali su policiju. Taj dečak je prevezen u bolnicu. Nađen je nož - kaže izvor.

Obojica dečaka su bila dobri drugovi, niko ne zna šta je uzrok sukoba.

- Nešto su se verovatno pokoškali malo i počela je tuča. Svi su u šoku, oni su se družili. Ali, ako je tuča izbila neočekivano, kako je M.M. imao kuhinjski nož - priča komšija.

Podsetimo, ubistvo je otkriveno danas oko 11 sati. Intervenisala je Hitna pomoć sa dve ekipe, zbog dojave da je došlo do tuče, ali po dolasku na lice mesta lekari su nažalost, mogli samo da konstatuju smrt jednog maloletnika, dok je drugi prevezen u UCKS Niš.

