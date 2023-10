ISPLIVALI DETALJI O DETALJI IZ ŽIVOTA DEČAKA KOJI JE POČINO UBISTVO u Niškoj Banji: Gurnuo je mog sina, slučaj je zataškan

Marija Petrović majka dečaka koji takođe pohađa sedmi razred osnovne škole u Niškoj Banji i koji je pre tri godine imao konflikt sa dečakom koji je počinio zločin, kazala je da najnovija tragedija predstavlja još jednu opomenu svima nadležnima da odgovorno rade svoj posao i da se slučajevi vršnjačkog nasilja ne zataškavaju.

„Dotični dečak je posle škole, nedaleko od banjskog parka gurnuo mog sina i samo zbog toga što je krupan, moj sin nije pao i nije udario glavom u betonsku žardinjeru koja se nalazila iza njega. Njegova drugarica je sve to snimila sticajem okolnosti i ja sam se uverila da je zaista bilo vršnjačko nasilje. Nakon toga sam prijavila školi i kao roditelj, sa majkom dotičnog dečaka bila sam na sastanku kod direktora škole. Bili su tu i psiholog i pedagog i dve policajke. Na tom sastanku mi je prećeno da će i moje dete biti kažnjeno zbog nečega što se čulo na snimku i što je liličilo na psovku. Rečeno mi je da ima isti udeo u tom vršnjačkom nasilju“, kazala je Petrović.

Ona je kazala da joj je na tom sastanku ponuđena medijacija, ali da nije na to pristala.

„Nakon toga su mi u školi obećali da će napraviti plan i program po kome će se to rešiti, da se dođe do adekvatnog rešenja. Nakon toga ni moje dete ni ja nismo bili pozvani od bilo kog stručnog lica. Taj slučaj je zataškan. Ja sam to dete viđala u parku kako priča samo sa sobom. Prijavljivala sam još neke situacije za koje sam saznavala iz priče svog maloletnog deteta.

Oglušili su se na sve to. Još neki slučajevi su ostali nerešeni u toj školi, istakla je Petrović.

Prema njenim rečima, ona se obratila medijima jer smatra da ima moralnu obavezu kao roditelj da odreaguje i da javno iznese svoj stav.

„Ovo je opomena svima koji rade na tim funkcijama u školi da odgovorno rade svoj posao, ako nisu sposobni neka daju ostavke, ovo stvarno više nigde ne vodi. Imali smo maja meseca nemili događaj u školi u Beogradu, a sada sa decom koju odlično poznajemo. Naša deca su veoma uznemirena. Polovina ih je danas ostala kod kuće, nisu išli u školu. Niko nas nije od nadležnih ništa nije obavestio, nije našao za shodno da nas kontaktira, obavesti, daju uputstva dalja“, rekla je“, Petrović.

U kobnoj tuči koja se dogodila na potkrovlju kuće u Niškoj Banji danas je ubijen 13-godišnji maloletnik, nakon što ga je vršnjak izbo nožem. Sve se odigralo u domu dečaka koji je osumnjičen da je zadao smrtonosne povrede svom drugaru.

Prema rečima očevidaca, u kući se u momentu tragedije nalazila baba dečaka koja je pozvala komšije i rekla da brzo dođu jer je neko mrtav.

Dečak koji je počinio zločin je nakon toga, po tvrdnjama komšija, izašao iz kuće, krenuo putem i posle 50 mestara se srušio na zemlju. Udarao je nogama i rukama po asfaltu, bacakao se i okretao, zbog čega su dvojica komšija pritčala i pokušavala da ga umire.

Dečak se smirio tek nakon dolaska ekipe Hitne pomoći i potom je na nosilima ležao potpuno nepomičan.

Sve vreme ćutao je kao zaliven, nije jaukao, ni vikao, a nije ni odgovarao na pitanja doktorki.

Policajci i dalje ne dozvoljavaju pristup kući gde se zločin dogodio, a u toku popodneva intervenisala je i jedna ekipa Hitne pomoći.

Prema nezvaničnim informacijama, ubijeni dečak bio je jedinac koga su roditelji dobili posle više godina braka.

